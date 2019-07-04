Мама-дальнобойщица: россиянкам откроют мужские профессии

Минтруд намерен существенно сократить список запрещенных для женщин профессий, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК. Россиянкам станут доступны около 300 профессий, занимать которые раньше могли только мужчины.

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Минтруд подготовил новый перечень работ и должностей, запрещенных для женщин в России. Сейчас этот документ, утвержденный президентом почти 20 лет назад, включает в себя 456 видов профессий.

В доработанном министерством перечне осталось всего 98 видов работ. Обновленный приказ должен вступить в силу с 1 января 2021 года, следует из документа.

18 июня Минтруд направил новый перечень на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Координатор правкомиссии — вице-премьер Татьяна Голикова.

Итак, Минтруд предложил снять запрет для женщин на работу по профессиям: водитель автомобиля грузоподъемностью свыше 2,5 т, член палубной команды судов всех видов флота, парашютист, машинист электропоезда, слесарь по ремонту автомобилей, рыбак прибрежного лова, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и др.

При пересмотре перечня учитывались такие критерии, как факторы, опасные для репродуктивного здоровья женщин, влияющие на здоровье будущего поколения и имеющие «отдаленные последствия», заявили в министерстве.

При этом документ запрещает произвольное ограничение использования труда женщин на работах. Это является гарантией их права на справедливые условия труда, отметили в Минтруде.

Несмотря на то, что перечень запрещенных профессий сократился, почти сто видов работ останутся недоступными для женщин. В документе теперь нет прямого перечисления запрещенных профессий, но есть 21 блок производств и работ, на которых будет ограничен труд женщин. Например, в блоке «Химические производства» прописаны производство и применение ртути, фосфора, хлора, йода, морфина и др.

Сохраняется запрет на открытые горные работы, а также работы на поверхности шахт и рудников. Позиции руководителей, которые не занимаются физической работой, для женщин доступны.

Неизменным останется ограничение для женщин на работы, выполняемые при строительстве метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений спецназначения. Сохранится ограничение на выполнение литейных и сварочных работ. Женщины также не могут работать авиационными механиками и слесарями по ремонту авиадвигателей.

Дискриминация по половому признаку запрещена законом, напомнил «Газете.Ru» руководитель пресс-службы сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» Сергей Денисенко.

«Компании важно, чтобы кандидат мог прямо или косвенно влиять на прибыль компании — квалификация и навыки первичны для бизнеса, нежели пол кандидата. Но стереотипы также присутствуют. Например, на многие рабочие профессии (слесари, монтажники, токари) могут чаще рассматривать мужчин, а на бухгалтеров, офис-менеджеров — женщин», — отметил Денисенко.

Однако, по его словам, с каждым годом гендерные стереотипы все больше стираются. Так, например. в IT-сфере, где традиционно встречались мужчины, женщин становится больше.

«Чаще всего в разрезе одной профессии и должности зарплаты для обоих полов одинаковые. Перекос может наблюдаться на руководящих должностях. Здесь могут встречаться примеры снижения уровня дохода женщин относительно мужчин. В основном это связано с более низким запросом со стороны женщин», — указал он.

По его словам, некоторые могут предпочесть менее напряженный график работы, уделять время дому и семье, нежели получать высокие зарплаты. Со стороны мужчин-руководителей чаще встречается, что они готовы тратить личное время на работу, полагает Денисенко.

«С каждым годом зарплаты на руководящих должностях для обоих полов все больше выравниваются», — заключил он.

Ранее стало известно, что

труд женщины в России оплачивается на 30% ниже, чем мужчин.

Об этом в марте 2019 года заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

«Процент занятости женщин высок, но если говорить о заработной плате, то зарплата женщин в РФ составляет 70% от средней заработной платы мужчин», — сказала Голодец.

По данным Международной организации труда (МОТ), зарплата женщин в мире в среднем на 16-22% ниже зарплаты, которую получают мужчины.

В Минтруде напомнили, что показатель разрыва в заработной плате между мужчинами и женщинами сократился с 36,8% в 2001 году до 28,3% в 2017 году.

В России зарплата женщины и мужчины на одной и той же позиции может отличаться на 10-15%, если работодатель одинаково оценивает полезность сотрудника, сказал «Газете.Ru» управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. При этом в молодых и прогрессивных организациях типа IT-стартапов этой разницы может вообще не быть.

«Полагаю, что открытие профессий, которые раньше были закрыты для женщин — это настоящий шаг вперед для общества.

Гендерное равенство в классическом его понимании — это утопия, но общество равных возможностей — это некая вероятностная цель, которую такие документы приближают», — указал Жарский.

Работодатели по-прежнему предпочитают кандидатов-мужчин, свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob. В среднем по разным профессиям 7% однозначно выберут мужчину и только 4% — однозначно женщину. 50% скорее предпочтут мужчину и 39% скорее примут на работу женщину.

Семейное положение и наличие детей у женщины-претендента не влияет на решение о приеме на работу в 59% компаний, на социальный статус мужчины не обращает внимания 71% предприятий.

Около 8% компаний учитывают гендерную принадлежность соискателя в каждой из своих вакансий. Чуть больше половины рекрутеров ответили, что пол будущего сотрудника важен им только в некоторых случаях. Не важен пол кандидата для 38% опрошенных.

По данным исследования Всемирного банка «Женщины, бизнес и закон-2019», Россия заняла только 116 место по уровню гендерного равенства.

В этом рейтинге оценивали не только оплату труда, но и трудоустройство, наличие собственного бизнеса, управление активами, принадлежащими женщинам, пенсионное обеспечение, свободу передвижения, а также наличие семьи и детей.