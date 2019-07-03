Не могу и не хочу: почему Украина не отдает долги России

Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявил, что Украина не является неплатежеспособной страной и, если захочет, способна погасить долг перед Россией в $3 млрд.

«Украина не относится к числу неплатежеспособных заемщиков, это не так. Если с точки зрения теории — суверенный дебитор не платит кредитору, не платит либо потому что не может, либо потому что не хочет. Вот в нашем случае, просто не хочет», — сказал журналистам замминистра Сторчак.

Напомним, Россия купила украинские облигации на $3 млрд за счет средств Фонда национального благосостояния в декабре 2013 года. Тогда президентом Украины являлся Виктор Янукович. Срок их погашения был назначен на декабрь 2015 года. Но после смены власти Москве предложили реструктуризировать займ вместе с обязательствами перед частными кредиторами.

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Минфин РФ не согласился с новыми условиями и обратился с иском в Высокий суд Лондона. Британское правосудие сначала встало на сторону России, заявив, что долг является «суверенным».

При этом суд обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость облигаций в сумме $3 млрд, сумму неосуществленного купонного платежа в размере $75 млн, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы.

Теоретически каждый день просрочки обходится Киеву в $673 тыс.

Однако и после этого Украина не захотела платить. В сентябре 2018 года Апелляционный суд Англии в споре о признании долга поддержал один из четырех доводов Украины о том, что Киев якобы выпустил в декабре 2013 года еврооблигации под давлением с российской стороны.

Позднее Россия обжаловала в Верховном суде Великобритании решение организовать всеобъемлющий процесс для изучения довода о давлении на Украину для взятия кредита у РФ на $3 млрд. Минфин сообщал, что ожидает начала рассмотрения апелляции не ранее июня 2019 года

Эксперты сомневаются, что этот долг в принципе возможно взыскать.

«Шансов вернуть эти деньги было очень мало с самого начала, так как все понимали, что кредит политический. Правда, позиция России остается достаточно сильной для британского суда, но эта история затянется надолго», — говорит главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

Такого же мнения придерживаются и другие эксперты.

«Маловероятно, что Украина заплатит по этим $3 млрд. Несмотря на то, что юридическая фактура на стороне России (сделка заключалась по английскому праву), и вряд ли ее признают незаконной,

— рассуждает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. — Но Украина будет настаивать, что сделка была политической и направленной на поддержание режима Януковича».

Кроме того, по его словам, у Украины сейчас в целом очень много долгов.

По данным министерства финансов Украины, общий долг страны на 31 мая 2019 года составляет $80,9 млрд или 2,1 трлн гривен. Чтобы его погасить, киевским властям потребуется порядка полутора годовых бюджетов Украины.

Только в 2019 году платежи по госдолгу составят 417 млрд гривен ($15,6 млрд), из которых $9 млрд — в валюте.

Национальный банк страны уже прогнозировал замедление ВВП в 2019 году с 3,3% до 2,5% — в том числе из-за выплат по внешнему долгу.

«Долговая нагрузка столь велика, что Украина предпочтет платить МВФ и каким-то другим кредиторам, но не России»,

— уверен Сергей Суверов.

Примечательно, что российские чиновники, участвуя в переговорах по газовому транзиту, практически не высказывались в последнее время о подвисшем долге Украины. Такое чувство, что политики старательно обходили эту тему, чтобы не накалять и без того напряженные отношения, отмечают эксперты.

«Коммуникаций с предыдущей властью не было почти вообще, — говорит эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. – Напоминать ей было совершенно бесполезно: она бы все равно ничего не отдала, а судебная ситуация была такой, какой она была. Поэтому для России обсуждение этой ситуации не было приоритетным с действующим правительством, но сейчас, когда оно через месяц-полтора будет другим, Россия к этому вопросу возвращается», — резюмирует аналитик.