Не могу и не хочу: почему Украина не отдает долги России

Эксперты оценили заявление Минфина по платежеспособности Украины

Россия не отказывается от планов взыскать долг по кредиту, выданному Киеву. Замминистра финансов Сергей Сторчак заявил, что, если страна захочет, она сможет погасить долг перед Москвой. Впрочем, эксперты сомневаются, что Россия сможет увидеть свои деньги. Отдавать кредит Украина будет кому угодно, только не Москве.

Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявил, что Украина не является неплатежеспособной страной и, если захочет, способна погасить долг перед Россией в $3 млрд.

«Украина не относится к числу неплатежеспособных заемщиков, это не так. Если с точки зрения теории — суверенный дебитор не платит кредитору, не платит либо потому что не может, либо потому что не хочет. Вот в нашем случае, просто не хочет», — сказал журналистам замминистра Сторчак.

Напомним, Россия купила украинские облигации на $3 млрд за счет средств Фонда национального благосостояния в декабре 2013 года. Тогда президентом Украины являлся Виктор Янукович. Срок их погашения был назначен на декабрь 2015 года. Но после смены власти Москве предложили реструктуризировать займ вместе с обязательствами перед частными кредиторами.

Минфин РФ не согласился с новыми условиями и обратился с иском в Высокий суд Лондона. Британское правосудие сначала встало на сторону России, заявив, что долг является «суверенным».

При этом суд обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость облигаций в сумме $3 млрд, сумму неосуществленного купонного платежа в размере $75 млн, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы.

Теоретически каждый день просрочки обходится Киеву в $673 тыс.

Однако и после этого Украина не захотела платить. В сентябре 2018 года Апелляционный суд Англии в споре о признании долга поддержал один из четырех доводов Украины о том, что Киев якобы выпустил в декабре 2013 года еврооблигации под давлением с российской стороны.

Позднее Россия обжаловала в Верховном суде Великобритании решение организовать всеобъемлющий процесс для изучения довода о давлении на Украину для взятия кредита у РФ на $3 млрд. Минфин сообщал, что ожидает начала рассмотрения апелляции не ранее июня 2019 года

Эксперты сомневаются, что этот долг в принципе возможно взыскать.

«Шансов вернуть эти деньги было очень мало с самого начала, так как все понимали, что кредит политический. Правда, позиция России остается достаточно сильной для британского суда, но эта история затянется надолго», — говорит главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

Такого же мнения придерживаются и другие эксперты.

«Маловероятно, что Украина заплатит по этим $3 млрд. Несмотря на то, что юридическая фактура на стороне России (сделка заключалась по английскому праву), и вряд ли ее признают незаконной,

— рассуждает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. — Но Украина будет настаивать, что сделка была политической и направленной на поддержание режима Януковича».

Кроме того, по его словам, у Украины сейчас в целом очень много долгов.

По данным министерства финансов Украины, общий долг страны на 31 мая 2019 года составляет $80,9 млрд или 2,1 трлн гривен. Чтобы его погасить, киевским властям потребуется порядка полутора годовых бюджетов Украины.

Только в 2019 году платежи по госдолгу составят 417 млрд гривен ($15,6 млрд), из которых $9 млрд — в валюте.

Национальный банк страны уже прогнозировал замедление ВВП в 2019 году с 3,3% до 2,5% — в том числе из-за выплат по внешнему долгу.

«Долговая нагрузка столь велика, что Украина предпочтет платить МВФ и каким-то другим кредиторам, но не России»,

— уверен Сергей Суверов.

Примечательно, что российские чиновники, участвуя в переговорах по газовому транзиту, практически не высказывались в последнее время о подвисшем долге Украины. Такое чувство, что политики старательно обходили эту тему, чтобы не накалять и без того напряженные отношения, отмечают эксперты.

«Коммуникаций с предыдущей властью не было почти вообще, — говорит эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. – Напоминать ей было совершенно бесполезно: она бы все равно ничего не отдала, а судебная ситуация была такой, какой она была. Поэтому для России обсуждение этой ситуации не было приоритетным с действующим правительством, но сейчас, когда оно через месяц-полтора будет другим, Россия к этому вопросу возвращается», — резюмирует аналитик.