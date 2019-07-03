Главная беда: от чего умирают женщины в России

Названа основная причина смерти женщин в России

В Минздраве рассказали, от чего умирают в России женщины трудоспособного возраста. Чаще всего – от онкологических заболеваний. При этом реже всего женщины умирают на Северном Кавказе. Что касается мужчин, то их убивают чаще всего болезни системы кровообращения.

Основной причиной смертности женщин трудоспособного возраста являются онкологические заболевания, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Минздрава.

Так, почти каждая четвертая россиянка до пенсионного возраста умирает от новообразований (23,8%). Об этом свидетельствует коэффициент смертности, рассчитанный в 2017 году.

Еще 22,9% женщин умирают от болезней системы кровообращения. Причиной смерти 19,2% женщин становятся внешние причины (дорожно-транспортные происшествия, несчастные случаи и т.п.).

В 2017 году коэффициент смертности женщин трудоспособного возраста составил 209,4 на 100 тысяч человек. По сравнению с 2016 годом этот показатель снизился на 6,9%, отметили в Минздраве.

Меньше всего трудоспособных женщин умирает в Ингушетии, Дагестане, Чечне. Больше всего — в Тыве, на Чукотке, в Кемеровской области.

Ранее Росстат сообщал, что основная причина смерти мужчин в России — болезни системы кровообращения. Из-за этого в 2017 году скончались 102 тыс. российских мужчин трудоспособного возраста. К болезням системы кровообращения относят инфаркт миокарда и инсульт. От внешних причин скончались 86,9 тыс. мужчин, на третьем месте — смертность от новообразований (42 тыс.).

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова также отмечала, что 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связано с употреблением алкоголя. Однако переход на здоровый образ жизни может исправить ситуацию. По мнению Скворцовой, это будет главным ресурсом для снижения уровня смертности в России.

12 июня Росстат назвал регионы с самыми высокими показателями рождаемости и смертности.

Самая высокая рождаемость в 2018 году была зафиксирована в Москве и Подмосковье. В столице в 2018 году родились более 132 тысяч человек. На втором месте — Московская область (83 тысячи человек). Меньше всего человек родилось в Ненецком автономном округе — всего 618 человек. Самая низкая рождаемость была также зарегистрирована на Чукотке, в Магаданской области, Еврейской автономной области, Калмыкии.

Москва и Московская область стали первыми и по смертности населения. В 2018 году число умерших в столице составило 122 тысячи человек. На втором месте — Московская область (92 тысячи).

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия «катастрофически» теряет население. Естественная убыль населения с января по май 2019 года составила 149 тыс. человек.

«Мы катастрофически теряем население страны. За четыре месяца естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тыс. человек. Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность», — констатировала министр.

Кроме того, Голикова отметила, что некоторые регионы в погоне за хорошими показателями, скрывали реальную картину по смертности и искажали статистику.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее отмечала, что демографическая ситуация является ключевой проблемой для большинства регионов. «Я убеждена, что справиться с демографической ситуацией мы можем только при условии увеличения количества многодетных семей. И другого пути у России нет», — сказала спикер.

В России запущен национальный проект «Демография», в целях которого рост продолжительности жизни, поддержка рождаемости и занятости женщин с детьми и доступности социального обеспечения для старшего поколения. Так, стоит задача добиться естественного прироста численности населения и увеличить продолжительность жизни до 78 лет к 2024 году.

В частности, президент поставил перед правительством задачу увеличить коэффициент рождаемости до 1,7 на одну женщину. Приняты разные меры для достижения этой цели, включая ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка. Сейчас в среднем по стране на одну женщину приходится 1,62 рождений.

В 2018 году в стране родилось 10,9 малыша на тысячу человек населения (в предыдущем году — 11,5). При этом снижение рождаемости объясняется уменьшением количества женщин детородного возраста.

Показатели смертности по итогам прошлого года в России остались на уровне 2017 года — 12,4 человека на тысячу населения.

За снижение смертности в стране отвечает нацпроект «Здравоохранение», в который включены меры борьбы с распространенными заболеваниями. В первую очередь речь идет об онкологии и сердечно-сосудистых заболеваниях. Также предусмотрена пропаганда здорового образа жизни и борьба с алкогольной и табачной зависимостями.