Ближе к дому: как благоустраивают дворы и парки

В этом году на благоустройство общественных пространств и дворов в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» будет направлено 64,7 млрд рублей, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров на заседании коллегии в Минстрое 24 июня.

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По словам замглавы ведомства, большую часть средств, 46,3 млрд рублей, выделит федеральный бюджет. Из них 41,3 млрд рублей пойдут на общественные пространства, а еще 4,9 млрд рублей составят межбюджетные трансферты по конкурсу. Максим Егоров отметил, что в текущем году благоустройство затронет 3 000 муниципальных образований – в порядок планируется привести 5 тысяч общественных пространств и 8 тысяч дворов, сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Согласно данным, озвученным Егоровым, на 17 июня контракты на выполнение этих работ были заключены на 59%, еще 30% заказов были размещены на торгах. «Можно говорить, что на 90% практически контракты есть», — сказал заместитель главы Минстроя.

Работы идут на 38% объектов, а на 2% объектов благоустройства они уже завершены. Однако сейчас регионы усиленно начинают браться за работу, чтобы успеть закончить ее и ввести пространства в эксплуатацию в назначенный срок. «Кассовое исполнение - 393 млн рублей, что соответствует уровню выполненных и подлежащих оплате работ», — сказал Максим Егоров.

Национальный проект «Жилье и городская среда» с совокупным бюджетом более 1 трлн руб. должен быть реализован до 31 декабря 2024 года. Его цели затрагивают и вопросы качества жизни отдельных россиян, и задачу по комплексному преображению городов, что должно стать для страны драйвером экономического роста. Куратором национального проекта выступает вице-премьер Виталий Мутко.

Один из входящих в состав нацпроекта векторов касается формирования комфортной городской среды. Главная цель – сделать российские города удобнее для жизни и повысить их привлекательность для россиян (и жителей, и инвесторов). К концу 2024 года доля городов с благоприятной средой должна достичь 60% - это в два с лишним раза превосходит показатель 2019 года. Предполагается, что почти треть россиян будет участвовать в решении вопросов развития городской среды, тогда как базовый показатель составляет всего 5%. Комфортные условия для жизни в российских городах потребуют вложений в размере 287,8 млрд рублей.

Одним из важных этапов для исполнения целей проекта стала разработка Индекса качества городской среды, позволяющего оценить текущую ситуацию в городе по целому комплексу параметров и выработать рекомендации для дальнейшего развития с учетом местных особенностей. Он разработан Минстроем России, ДОМ.РФ и КБ Стрелка.

«В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» перед нами стоит задача по сокращению в два раза к 2024 году количества городов с неблагоприятной городской средой, при этом, показатель индекса городской среды должен увеличиться на 30%. Оценка состояния городской среды будет производиться ежегодно до 1 ноября сразу по 36 индикаторам, это позволит сделать ее максимально объективной», - говорил ранее глава Минстроя Владимир Якушев.

По поруению председателя правительства Минстроем, Дом.РФ и КБ Стрелка также разработан Стандарт комплексного развития территорий. Речь идет о документе, который включает в себя рекомендации градостроителям по формированию облика города и сохранению его исторической застройки. Новые стандарты должны помочь повысить качество городской среды и жилой застройки, а также остановить хаотичное разрастание городов. Кроме того, стандарт должен улучшить нормативно-правовую базу архитектурного проектирования.

Кроме того, федеральный проект «Жилье», также являющийся частью национального проекта, должен повысить объемы и качество строительства жилищ для россиян. Например, объем жилищного строительства должен подскочить с базового значения 79,2 млн кв. м до 120 млн кв м в 2024 году. Количество действующих договоров долевого участия по счетам эскроу, призванным защитить интересы покупателей недостроенных квартир, через 5 лет должно достичь отметки в 1014 тысяч единиц, хотя цель на 2019 год составляет всего 34 000 единиц. На эти цели будет направлено 271,2 млрд рублей.

Кроме того, ставку по ипотечным кредитам планируется снизить с базового значения в 10,6% до 8,9% уже в текущем году, в 2021 году – до 8,5%, а к 2024 году довести этот показатель до 7,9%. Это единственная подпрограмма, не требующая бюджетных трат. Объем выдачи ипотечных кредитов на покупку жилья в новостройках при этом предполагается увеличить с 0,6 млн единиц в 2019 году до 1,1 млн единиц в 2024 году.

Нацпроект предусматривает также устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. Количество граждан, расселенных из аварийных домов, планируется за 5 лет нарастить до 530,9 тысячи человек. Чтобы и эта цель стала реальностью, потребуются инвестиции в 507,2 млрд рублей.

Отрасль, как обещают власти, получит стимулы для внедрения передовых технологий и новые механизмы господдержки, а административная нагрузка снизится. Также проект предусматривает подготовку профессионалов в области строительства, архитектуры и городского хозяйства.