Не жирно ли будет? Как теперь продают молоко

Новые правила продажи молока и молочной продукции вводятся с 1 июля. В соответствии с документом, продукция без заменителей молочного жира будет визуально выделяться на полках. То есть, у тех продуктов, где нет заменителя молочного жира, будет нанесена соответствующая надпись.

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В торговых залах и других местах продажи молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты должны теперь размещаться так, чтобы покупатель мог отделить их от других пищевых продуктов.

Для визуального отделения продуктов с содержанием заменителя молочного жира и без него на ценниках появились обозначения «СЗМЖ» и «БЗМЖ».

Кроме того, вывешены плакаты, где объясняется новая маркировка.

С заменителями жира и без

Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков уточнял, что эти нововведения помогут покупателям при выборе продуктов, но необходимо прописать, будут ли ретейлеры нести ответственность, к примеру, в случае, если покупатель сам переставил товар не на ту полку.

Глава Роскачества Максим Протасов также считает, что новые правила помогут покупателям сделать осознанный выбор.

Представители торговых сетей заверили, что готовы к изменениям. В компании X5 Retail Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), заявили, что все магазины подготовились к исполнению новых требований.

В магазинах «Магнит» молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты также обещают выделять визуально. У тех продуктов, где нет заменителя молочного жира, на ценниках будет нанесена соответствующая надпись. В сети «Ашан» выделили продукты без заменителя молочного жира специальным значком.

С 1 июля также станет обязательным оформление ветеринарных сертификатов на всю готовую животноводческую продукцию, кроме некоторых молокопродуктов.

Сертификаты на питьевое молоко, кисломолочную продукцию в потребительской упаковке и мороженое должны будут оформляться с 1 ноября.

Россельхознадзор в прошлом году выявил значительную долю фальсификата на рынке молочных продуктов. По данным ведомства, из общего объема исследованной молочной продукции 21,6% было сфальсифицировано. В ведомстве считают, то включение молочной продукции в перечень товаров, подлежащих обязательной ветеринарной сертификации, может стать эффективным способом решения проблемы качества.

Пальма в законе

Ранее «Росконтроль» обнародовал шокирующие данные о том, что 60% проверенного им российского и белорусского сыра вообще не содержит животных жиров. Больше половины из них сделаны не из молока. Сырная подмена дошла до Кремля и было поручено разобраться наконец с существованием на рынке «сыроподобных» продуктов.

Основу большинства молочных фальсификатов на рынке составляет пальмовое масло и другие растительные жиры.

При этом закон не запрещает использовать их при изготовлении продуктов питания, но обязывает производителей назвать такую продукцию спредом, сгущенкой, «сметанным продуктом», «творожным продуктом», «сырным продуктом», а также указывать «пальмовое масло» в составе на этикетке.

Но в нарушение закона производители утаивают настоящий состав продукта, выдавая его за 100-процентно молочный.

Человечество использует пальмовое масло не одну сотню лет. Получают это масло из плодов масличной гвинейской пальмы, которая изначально произрастала в Африке.

Согласно одному из мифов, пальмовое масло содержит большое количество холестерина, поэтому избыточное употребление его может спровоцировать различные заболевания, к примеру атеросклероз. Однако в составе пальмового масла отсутствует холестерин, поэтому с этой точки зрения продукт полностью безопасен.

Но в пальмовом масле присутствуют мононасыщенные кислоты: пальмитиновая и стеариновая. Эти вещества, как считается, могут нанести вред организму, провоцируя такие заболевания, как атеросклероз и тромбоз.

Также пальмовое масло при тепловой обработке, под воздействием высоких температур, становится канцерогенным.

Россия закупает пальмовое масло на $700 млн в год, но до сих пор нет полноценной информации о последствиях употребления масла в пищу и эксперты спорят о его вредности или полезности.

Наконец, пальмовое масло и его аналоги — это дешевое сырьё. С его помощью с рынка вытесняется натуральное молоко и молочные продукты. Это угроза для отечественной молочной промышленности. Честные производители молока не могут конкурировать с дешевым фальсификатом, ведь потребитель чаще всего голосует кошельком.