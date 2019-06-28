Грядет война торговая: что решат Трамп и Си. LIVE

При этом сообщается, что президент Дональд Трамп и Си Цзиньпин начали переговоры.
«В течение пяти лет никому и в голову не приходило о чем-то договориться с Кремлем без нас», — заявил экс-президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко выступает на съезде партии "Европейская солидарность" в Киеве, 31 мая 2019 годаРИА Новости
Между тем в Киеве недовольны прошедшими переговорами между Трампом и Путиным.
Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал в Facebook переговоры российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
Порошенко отметил, что никто не предупредил украинские власти о предстоящей встрече глав государств. По его словам, такое происходит в первый раз, и это тревожный звонок для всей Украины.
«Это связано с тем, что он постоянно пьет чай из этого термоса», — пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он добавил, что это обычное явление, когда российский лидер, принимая участие в различных мероприятиях, приносит с собой свою кружку, сохраняющую тепло.
Одним из примечательных событий первого дня саммита стало то, что Путин пришел на ужин лидеров G20 со своим термосом.
Обычно сдержанный в оценках министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия-24» хвалил Осаку.
«Настрой очень хороший, атмосфера конструктивная. Подтверждено и даже инициировано желание обсуждать широкий спектр от экономики до стратегической стабильности», — сказал Лавров, имея в виду встречу Путина и Трампа.
Канцелеру ФРГ Ангеле Меркель, накануне дважды замеченной в нездоровом самочувствии, ее буквально трясло на этой неделе на двух официальных встречах, также, по-видимо, нравится нынешний саммит. По крайней мере она очень активничала в Осаке. Перговорила «на ногах» и Путиным и с другими лидерами.
При этом, судя по твитам с форума, нынешний саммит очень нравится главе МВФ Кристин Лагард. Она не поленилась и твитнула реплику: «Как всегда, было здорово встретиться с JustinTrudeau (Джастин Трюдо, премьер Канады) — на этот раз на G20 в Осаке. Партнерство МВФ с Канадой продолжает набирать обороты». Твит был размещен под совместной фотографией молодящейся Лагард и «красавчика Трюдо».
«Мне бы очень хотелось, чтобы все участники этого мероприятия, а «двадцатка» — ключевой международный форум, который посвящен вопросам развития мировой экономики, подтвердили свое намерения вырабатывать общие правила, которых все будут придерживаться, и показали стремление и желание к укреплению международных финансовых и торговых институтов. Все остальное — это детали, которые прикладываются к основным темам», — подчеркивал Путин.
Накануне саммита Владимир Путин дал интервью Financial Times, где рассказал о своих ожиданиях от «двадцатки» и об упадке идеи либерализма. «Эта идея себя изжила, и она вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения», — сказал Путин.
А в этот раз Трамп шутил. Причем на самую острую тему, занимающую западный истэблишмент: было ли вмешательство Кремля в президентские выборы в США или нет? Когда журналисты, в обход протокола, задали Трампу этот вопрос, тот решил в ответ пошутить. И даже мягко потроллил Путина. «Не вмешивайся в выборы», — с улыбкой сказал Трамп Путину, пригрозив ему пальцем.
Ранее Путин и Трамп встречались в рамках G20 в Гамбурге в июле 2017 года, и в прошлом году в Хельсинки. В Финляндии оба лидера вышли к журналистам хмурые, а в Осаке, как видим, все было с точностью до наоборот. В Хельсинки Трамп, после очередного жесткого вопроса из зала фактически прервал пресс-конференцию, сказал «все спасибо» и не оглядываясь покинул зал.
В первый день в рамках саммита «двадцатки» прошла долгожданная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Длилась она больше часа, а запомнится тем, что Трамп шутливо попросил Путина больше не вмешиваться в выборы.
Добрый день, уважаемые читатели. «Газета.Ru» будет вести сегодня онлайн-трансляцию со второго дня саммита глав G-20 в Японии.