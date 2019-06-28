Грядет война торговая: что решат Трамп и Си. LIVE

«Это связано с тем, что он постоянно пьет чай из этого термоса», — пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что это обычное явление, когда российский лидер, принимая участие в различных мероприятиях, приносит с собой свою кружку, сохраняющую тепло.