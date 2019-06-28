Вся грязь от нефти: Минск требует у Москвы миллионы

Власти Белоруссии заняты подсчетом убытков из-за загрязнения нефтепровода «Дружба», в который попала нефть с содержанием хлорорганических соединений с территории России. Из-за этого инцидента частично вышло из строя оборудование Мозырского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) и белорусская сторона недополучила в свою трубопроводную систему 4,7 млн тонн нефти.

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Ранее Минск говорил об общем ущербе от этого инцидента на «сотни миллионов» долларов. При этом сейчас белорусская сторона приводит первые расчеты убытков.

Ущерб, который причинили только оборудованию Мозырского НПЗ поставками «грязной» нефти из России, оценивается ориентировочно в сумму более чем в $20 млн.

Эти цифры в пятницу, 28 июня, назвал вице-премьер республики Игорь Ляшенко на заседании парламента Белоруссии. «Мозырский НПЗ, не имея альтернативного источника поставки нефти, должен был оптимизировать свой технологический процесс, чтобы уберечь оборудование от критического износа», — заявил Ляшенко (цитата по агентству БелТА).

В случае отсутствия договоренностей с Россией по выплате компенсации за срыв поставок нефти и за вывод из строя оборудования НПЗ, вопрос будет решаться через суд, заявил белорусский вице-премьер.

По мнению Олега Борисенко, гендиректора компании «Гомельтранснефть Дружба»,

чтобы компенсировать потери Белоруссии из-за транспортировки по нефтепроводу загрязненной нефти, необходимо повысить тариф на прокачку на 21,7%.

«За апрель-июнь сокращение объемов транспортировки нефти из-за инцидента составило более 4,7 миллиона тонн, что в денежном выражении составляет свыше $23 млн», — сообщил Олег Борисенко агентству «БелТА».

По его словам, вопрос компенсации недополученных доходов только начинает обсуждаться. Белорусская сторона предложила России несколько вариантов решения спорной ситуации. Одни из них — компенсация суммы путем увеличения тарифов на транспортировку нефти на 21,7%.

Напомним, в апреле через нефтепровод «Дружба» на белорусские НПЗ из России попала загрязненная нефть. Источник загрязнения нашли на участке трубопровода Самара — Унеча.

По «Дружбе» нефть из России попадает в Белоруссию, а затем и в страны Европы. В результате Польша, Украина, Германия, Венгрия и Словения прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть. Польша остановила закачку российской нефти 24 апреля. В эту страну нефть не поступала в течение 46 дней. Поставки были возобновлены только 9 июня.

Ранее, в июне этого года председатель правления польского концерна Orlen Даниель Обайтек заявил, что компания намерена взыскать с России компенсацию убытков из-за поставок загрязненной нефти по трубопроводу «Дружба», а также за ту нефть, которая не была поставлена в Польшу по контрактным обязательствам, заключенными между компаниями двух стран.

«Часть этой нефти была переработана, но нам пришлось ее смешивать, использовать стратегические запасы. Таким образом, мы понесли некоторые расходы, также связанные с функционированием нефтеперерабатывающего завода»,

— отметил Обайтек.

Даниель Обайтек добавил, что в настоящее время компания оценивает убытки, и после этого она обратится к России с претензиями.

Очистить загрязненную хлорорганикой нефть сложно. Хлор может или улетучиться в результате естественного выпаривания его молекул в атмосферу, но тогда нефть должна храниться в открытом резервуаре, чтобы хлору было куда испаряться. А хранить нефть в открытом виде, да еще и в больших объемах, крайне сложно и пожароопасно.

Поэтому большинство заводов, получивших нефть по трубе и принявших ее, пошли по пути подмеса к грязной нефти ранее полученной и хранящейся на территории этих стран чистой нефти из стратегических запасов.

В России факт загрязнения нефти объяснили хищением нефти из трубы и подмесом в нее таких соединений, на наличие которых сырье, получаемое «Транснефтью» от компаний – производителей, проверяется нечасто.

Следователи возбудили уголовное дело против основных фигурантов дела о хищении нефти. В середине мая суд заочно арестовал основателя компании «Петронефть» Романа Трушева и бывшего генерального директора «Самаратранснефть-терминал» Романа Ружечко. Их объявили в розыск. Также были арестованы другие фигуранты дела: замгендиректора компании «Нефтеперевалка» Рустам Хуснутдинов, гендиректор «Петронефть актив» Владимир Жоголев, заместитель директора «Магистраль» Сергей Баландин и гендиректор «Нефтеперевалка» Светлана Балабай.