Перегнали Москву: почему в Подмосковье дорогая коммуналка

Жители Подмосковья тратят за услуги ЖКХ на 75% больше, чем в среднем по России. Эти данные содержатся в аналитическом исследовании компании «Финэкспертиза».

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«По размеру начисленной годовой платы за ЖКХ на душу населения среди столичных регионов лидирует Московская область, среднестатистический житель которой получил в 2018 году от коммунальщиков счет на 31 288 рублей в год, или 2 607 рублей в месяц», — говорится в исследовании.

То есть, если житель Подмосковья в среднем заплатил 31,3 тыс. в прошлом году за услуги ЖКХ, то средний россиянин на 13 тысяч меньше (17,9 тыс. руб. в год).

Если сравнить с Москвой, то в столице, например, за жилищно-коммунальные услуги в среднем начислили в прошлом году на восемь тысяч меньше — 23,2 тысяч рублей в год.

И это при том, что уровень доходов в Подмосковье заметно уступает Москве. Средняя заработная плата в Москве по итогам первого квартала 2019 года составила 86,8 тысяч рублей, жителей Подмосковья — 52,8 тыс. руб.

Эксперты выделяют сразу несколько причин, почему услуги ЖКХ такие дорогие именно в Подмосковье. «Почти вся Московская область отапливается с помощью котельных, у которых по своей природе тарифы выше», — говорит член комитета по ЖКХ РСПП Арсений Беленький.

Если ТЭЦ, которыми покрыта вся Москва, вырабатывает и тепло, и электричество, то котельные вырабатывают только тепло. Затраты на котельные всегда выше, чем на комбинированную выработку.

«В отдельных районах Подмосковья, безусловно, может быть выше плата в связи с тем, что там достаточно неэффективная коммунальная инфраструктура — старые котельные с избыточными мощностями, которые строились, чтобы отапливать предприятия, но сейчас предприятия обанкротились, и зачастую жители вынуждены также оплачивать эти избыточные неэффективные мощности», — поясняет исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

Кроме того, в Москве в отличие от Подмосковья субсидируют жилищные услуги своим резидентам, отмечает Разворотнева.

«Москва субсидирует плату по первой строке – содержание и текущий ремонт многоквартирного дома. Однако в Москве более высокие тарифы на капитальный ремонт (порядка 18 руб. за квадратный метр), тогда как жители Подмосковья платят 9 руб. — и это, конечно, разницу нивелирует», — добавляет она.

Платежки жителей Московской области, с которыми ознакомилась «Газета.Ru», свидетельствуют о том, что только плата за мусор на одного человека, проживающего в однокомнатной квартире, может составлять более 400 рублей. Отдельный платеж за капремонт для однокомнатной квартиры с одним прописанным жителем в Одинцовском районе превышает 400 рублей в месяц, а в среднем начисления в платежке за однокомнатную квартиру площадью 48 кв м с одним прописанным жильцом составляет около 4000 рублей.

При этом не только старые котельные приводят к таким высоким тарифам для жителей Подмосковья.

В Московской области много маленьких «непрозрачных» муниципальных компаний и тарифы «тоже не совсем прозрачные», говорит Арсений Беленький.

По его словам, управляющие компании в Подмосковье «часто завышают тарифы и предоставляют услуги ненадлежащего качества». Особенно этим страдают МУПы (муниципальные унитарные предприятия. – Газета.Ru)».

В целом, как отмечает Беленький, управляющие компании больше зависят не от администрации области, а от администраций районов.

«Как мы знаем, было много скандалов с арестами глав районов в Московской области. Вот эти главы часто на руку не совсем чистоплотны и муниципальные предприятия не совсем прозрачны», — говорит он.

Для того, чтобы решить эту проблему, нужно развивать конкуренцию, убежден эксперт.

«Если бы в этот сектор пришли частные компании и конкурировали с МУПами, то последние были бы вынуждены снижать свои тарифы, стараться предоставлять качественные услуги, чтобы сохранить за собой дома, которыми они управляют.

А когда система отбора управляющих компаний закрыта, нет конкуренции и все непрозрачно, то и тарифы растут», — считает эксперт.

О том же говорит и председатель совета директоров «Финэкспертизы» Елена Трубникова.

«Резкий отрыв Подмосковья по показателю стоимости услуг ЖКХ на душу населения, очевидно, требует большей прозрачности процесса формирования тарифов и подтверждения обоснованности выставляемых населению счетов за ЖКХ», — отмечает эксперт.

При высоких тарифах в Подмосковье предоставляемые услуги также оставляют желать лучшего.

По словам Светланы Разворотневой, Московская область по жалобам на услуги ЖКХ в России выходит на второе место, а сам регион остается «одним из самых проблемных» в этой сфере.

Например, в Люберцах недавно жаловались на ржавую воду в домах. Весной также жалобы, кроме частых отключений воды, были и на перебои с подачей электроэнергии.

Как сообщили «Газете.Ru» в правительстве Подмосковья, средний рост платы за коммунальные услуги составил в регионе в 2017 году 3,9%, в 2018 году – 4%, в 2019 году – 3,6% (с учетом изменения НДС — 5,3%).

Тарифы выросли с 1 июля этого года в соответствии с основными параметрами социально-экономического развития России. В среднем в Подмосковье с 1 июля рост тарифа составил 3,3% на электроснабжение, 4,5% — на водоснабжение и водоотведение, 3,2% — на тепловую энергию и 1,6% — на газоснабжение, говорится в комментарии, поступившем в «Газету.Ru».

«В среднем плата за коммунальные услуги (с учетом мусора) в Московской области составляет с 1 июля 2019 года 6 792 рубля в месяц на стандартную квартиру 54 кв. м, 3 человека проживающих, то есть на 1 человека – 2 264 рубля в месяц. Для большинства жителей Московской области плата за коммунальные услуги не превышает 10% от совокупных доходов, в области также действуют адресные субсидии для поддержки социально незащищенных категорий граждан. Для сдерживания роста платы граждан для ряда организаций установлены льготные (пониженные) тарифы, не покрывающие уровень экономически обоснованных затрат», — отметили в правительстве Подмосковья.