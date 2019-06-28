Новая пирамида: почему дело «МММ» живет в России

МВД «накрыло» организаторов новой финансовой пирамиды. Группа действовала от имени иностранной инвестиционной компании. Организаторы предлагали людям инвестировать средства, обещая довольно высокую на текущий период доходность — до 36% годовых. Для сравнения: вклады в рублях в российских банках сейчас сроком на год принимаются по ставкам 6-7,5% годовых.

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Собранные деньги организаторы аферы обещали направить в строительный бизнес и сферу жилищно-коммунального хозяйства, которые и обеспечивали такую высокую доходность.

Для убеждения клиентов в надежности компании и для привлечения как можно большего числа участников, небольшой процент от собранных сумм шел на выплаты процентов по вкладам — компания какое-то время частично выплачивала средства по заключенным ранее договорам займа за счет денег, привлеченных от новых вкладчиков.

Остальные средства, отмечает МВД, похищались – организаторы выводили их на зарубежные счета. Бенефициаром организации было юридическое лицо, зарегистрированное в одной из стран Южной Африки.

Помимо прочего, с клиентами заключали фиктивные договоры страхования их вкладов в зарубежной компании. Но страховые выплаты не смог получить ни один клиент, сообщило МВД.

Похищенные у вкладчиков деньги также вкладывались в подконтрольный организаторам бизнес на территории Рязанской области. Головной офис компании находился в Ивановской области, а ее филиалы располагались в Ярославской, Вологодской, Самарской, Саратовской и Московской областях. Сколько всего человек участвовали в махинациях, в МВД не уточняют.

Известно, что сотрудники МВД провели более 50 обысков на территории шести регионов. Силовики изъяли в офисах и квартирах сто мобильных телефонов, а также документы 30 юридических лиц, замешанных в преступных схемах.

Было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». По ходатайству следователя двоим предполагаемым организаторам и руководителю ярославского филиала судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Предварительное расследование уголовного дела продолжается.

По статистике Банка России, в 2018 году было выявлено 168 финансовых пирамид.

При этом пирамиды становятся все более локальными, время их жизни продолжает сокращаться, потому что ЦБ и правоохранительные органы стали быстрее выявлять их, заявлял ранее начальник главного управления Банка России по противодействию недобросовестным практикам поведения на открытом рынке Валерий Лях.

По его словам, если в 2015 году средняя продолжительность жизни пирамиды составляла от 7 до 10 месяцев, то сейчас такая компаний в среднем держится на плаву три месяца.

В законодательстве России предусмотрена уголовная ответственность за организацию пирамид.

И все же жертвами мошенников, заманивающих людей в пирамиды, становятся несколько десятков тысяч человек в год.

Финансовые пирамиды пытаются подражать добросовестным участникам финансового рынка. Они даже придумывают для себя названия, которые очень похожи на имена крупных известных компаний.

При этом, как правило, у пирамид нет четкого определения их деятельности, и уж тем более – нет лицензий Центробанка.

Офис компании-пирамиды на одном месте находится недолго. При этом финансовые пирамиды размещают минимум контактной информации.

Часто мошенники говорят, что они предлагают только консультирование по финансовым вопросам. Однако по сути единственная услуга, которую они предоставляют, — это сбор денег с граждан. Просто приглашение на консультацию — это повод заманить клиента в офис и заставить его инвестировать средства.

При этом как отмечал ранее в интервью «Газете.Ru» руководитель службы по защите прав потребителей ЦБ Михаил Мамута, значительная часть населения, вкладываясь в финансовые пирамиды, не понимает до конца, какое соотношения у риска и доходности и что чем выше заявленная доходность, тем выше риск.

«Многие вполне серьезно все еще верят в то, что компания, которая обещает им 50% годовых, сможет их выплатить, потому что она вкладывает эти деньги в какие-то очень доходные инструменты, а банки просто жадничают и платят на депозиты всего 6-8%, потому что они забирают деньги себе. У пирамид будет подпитка, пока люди не поймут, что если объявленная компанией доходность существенно выше инфляции, то это сопряжено с огромным риском и, зачастую, с мошенничеством», — заключает Михаил Мамута.