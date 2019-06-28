В ответе за «Рольф»: уже задержан топ-менеджер

Сотрудники правоохранительных органов задержали на 48 часов члена совета директоров группы «Рольф» Анатолия Кайро. Ожидается, что в течение ближайших двух суток топ-менеджеру будет предъявлено обвинение.

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В Следственном комитете России (СКР) сообщили, что ходатайствовали перед судом о помещении Кайро под домашний арест, объяснив, что топ-менеджер проходит по делу, связанному с предпринимательской деятельностью.

На допросе побывала также и генеральный директор компании Светлана Виноградова. Ее после общения со следователями отпустили домой.

27 июня стало известно, что СКР возбудил уголовное дело в отношении известного бизнесмена Сергея Петрова — владельца группы компаний «Рольф», крупнейшего в России автодиллера. По версии следствия, Петров с помощью топ-менеджеров, трое из которых были задержаны 27 июня, провел сделку, по итогам которой вывел за границу 4 млрд руб.

Сергей Петров сейчас находится за границей, и возвращаться в Россию, где ему грозит срок тюремного заключения от пяти до десяти лет, не собирается.

При этом он заявил ряду СМИ по телефону, что не понимает, кому и каким образом могла нанести ущерб сделка, которую следствие и ФСБ считают криминальной. Речь идет о покупке группой «Рольф» компании в иностранной юрисдикции. СКР считает сумму, выплаченную за компанию, завышенной и квалифицирует эту покупку как вывод активов за рубеж.

Председатель Басманного райсуда Москвы Ирина Вырышева 26 июня удовлетворила 27 ходатайств следователей главного следственного управления СКР о производствах обысков и выемок в домах и квартирах топ-менеджеров «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге. Получив их, оперативники управления «К» службы экономической безопасности ФСБ и спецназ 27 июня ранним утром провели оперативно-следственные мероприятия, которые прошли не только в квартирах сотрудников группы, но и в офисах. Для обысков в офисах судебные санкции не требуются. Сначала

представители СКР и ФСБ приехали в головной офис ГК «Рольф» в Москве — на Алтуфьевское шоссе. Там они предъявили постановление следователя, в котором говорилось, что мероприятия проводятся в рамках возбужденного ГСУ СКР уголовного дела по ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Более десятка вооруженных людей в масках блокировали вход в здание «Рольфа» и несколько помещений. Пользоваться компьютерами и телефонами сотрудникам компании они не разрешали. В частности, следователи провели обыски в кабинетах руководителей компании — гендиректора «Рольфа» Светланы Виноградовой, главного финансового директора компании Александры Озеряновой и директора департамента анализа и развития бизнеса группы Анатолия Кайро. У них изъяли всю финансовую документацию, касающуюся деятельности ГК «Рольф», а также офисную технику, самих топ-менеджеров доставили на допрос в здание СКР в Техническом переулке.

История с обысками в «Рольф» неоднозначная, и до решения суда сложно сказать, почему компания получила такое пристальное внимание со стороны правоохранителей, считает аналитик АЛОР Алексей Антонов. Он отмечает, что на рынке продаж автомобилей покупатель очень мобилен и при малейших проблемах у дилера, если, конечно, покупатель еще не внес деньги за автомобиль, он просто перейдет к конкурентам или приобретет машину на вторичном рынке.

О каких-то серьезных последствиях для бизнес-климата в стране говорить пока рано — необходимо дождаться выводов следствия и следить за дальнейшим судебным процессом, говорит эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Ранее активно обсуждался урон от ареста Майкла Калви, основателя Baring Vostok, однако на данный момент ощутимого сокращения иностранных инвестиций замечено не было», — добавил он.

На работе автодилера, заслужившего определенную репутацию на рынке, обыски в компании не должны отразиться, считает юрист НЮС «Амулекс» Любовь Шебанова.

Антонов полагает, что обыски в «Рольфе» не приедут к сокращению продаж автомобилей в России. В крайнем случае, доли рынка перераспределятся от «Рольфа» в пользу других игроков.