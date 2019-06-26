Рожайте вместо учебы: возмутительное заявление чиновницы

Чиновники не знают, как поднять падающую рождаемость в стране. Видимо, от бессилия власти дают уже очень противоречивые советы.

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Так, заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок пораньше рожать детей вместо получения высшего образования. Свое мнение она высказала во время круглого стола по поддержке материнства, детства и повышения рождаемости.

Чиновница заявила, что чем раньше девушка начнет рожать детей, «тем больше шансов, что она больше их родит и что она вообще родит».

Она призвала поменять сложившуюся в головах девочек установку о том, что сначала нужно получить образование, а также потребовала от матерей не осуждать дочерей за раннюю беременность.

»...Если каждая мама будет говорить: «Бог ребенка дал и на ребенка даст», было же раньше такое? Да, тяжело будет, тем не менее это дар, который в жизни бывает, может быть, один раз», — добавила она (слова чиновницы приводит местное издание «Зебра --ТВ»).

Позднее она объяснила свои слова тем, что ее высказывания были направлены на снижение числа абортов.

«Фраза вырвана из моего почти 30-минутного выступления, я говорила о том, что не должна учеба или другие жизненные ситуации мешать беременности. С наступлением совершеннолетия, с наступлением фертильного возраста женщина должна беременеть и рожать детей, и чем раньше она это сделает, тем меньше у нее будет хронических заболеваний, меньше хромосомных заболеваний у плода. А первый аборт для женщины опасен в любом возрасте, на нем настаивают, бывает, родители по причине того, что нужно получить образование, закончить институт, встать на ноги, обзавестись квартирой и так далее», — приводит агентство ТАСС ее подробное объяснение.

При этом ранее вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что женщины стали рожать в возрасте 26-35 лет, на более ранний возраст приходится только 45% первых рождений.

«Статистика складывается таким образом, что если в 2000--х годах рождение первых детей в возрасте до 25 лет включительно составляло 60% от всех родившихся, то в 2017 году это 45%. Возрастная граница первых рождений сдвинулась на отрезок от 26 до 35 лет, а это значит, что потенциал вторых и последующих рождений сокращается», — говорила Голикова.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова во время Питерского международного экономического форума (ПМЭФ) констатировала, что приоритеты молодых людей все больше сдвигаются в сторону карьеры. Достижение успеха и комфорта превалирует над желанием продолжить род.

«Мы теряем детей так называемых даже не зачатых. Это дети, которые могли бы родиться, но их просто не задумали, потому что так настроен человек. Он настроен на одного ребенка или на двоих», — сказала Кузнецова.

Она отмечала, что для человека сегодня важны престиж, успех и удобство.

«Эти ценности превалируют в большинстве случаев. И мы понимаем, что ребенок сюда не очень вписывается. Но мы понимаем, что без ребенка нет еще одной очень важной дня нас ценности — это счастье», — говорила Кузнецова.

По ее мнению, смена таких установок должна в лучшую сторону изменить уровень рождаемости.

По статистике Росстата, в России появляется все меньше детей. В целом по стране в прошлом году на тысячу человек населения пришлось 10,9 рождения, тогда как в 2017-м году — 11,5. Показатели смертности по итогам прошлого года в России не изменились — 12,4 человека на тысячу населения. При этом, учитывая, что поток мигрантов становится меньше (если в 2017-м году миграционный прирост составлял 211,9 тысяч, то в 2018-м году — 123,9 тысячи человек), происходит естественная убыль населения.

Так, если в 2017--м году она была 0,9%, то в этом — 1,5%.

Неутешительную статистику должен подправить нацпроект «Демография», бюджет которого превышает 3 трлн рублей.

К 2024 году суммарный коэффициент рождаемости должен увеличиться до 1,7 на одну женщину. По данным за первый квартал 2019 года этот показатель находится на уровне 1,506 на одну женщину.

Для выполнения задачи по повышению рождаемости правительством запущен целый ряд мер. Так, с начала 2018 года запущены такие меры, как ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка, льготная ипотека семьям с детьми под 6%.

Во вторник, 25 июня, премьер Дмитрий Медведев заявил, что

семьи с детьми от 1,5 до 3 лет будут получать пособия в размере порядка 10 тысяч в месяц. Это вместо выплачиваемых сейчас «позорных» 50 рублей.

Правда, получат их не все, а только нуждающиеся. К этой категории отнесены семьи, чей доход не превышает два прожиточных минимума на взрослого человека. Эту меру планируют запустить с 2020 года.

Кроме того, в рамках борьбы за демографию, по словам премьера, почти в два раза увеличены выплаты трудоспособным родителям, которые в силу необходимости ухаживать за детьми-инвалидами не работают.

«Эта мера начнет действовать с 1 июля текущего года», — пообещал Медведев.

Однако, как считают эксперты, пока что принимаемые правительством попытки не помогут повысить рождаемость в стране. Для того, чтобы россияне начали рожать, забыв о карьере и образовании, нужно, чтобы уровень жизни в стране серьезно вырос и семьи не боялись потерять работу и заводить детей.

Даже с учетом предложенных мер по пособиям семьям с детьми уровень жизни не вырастет, разве что он может улучшиться на бумаге за счет положительной статистики, констатирует управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Нацпроект в данном случае — это хорошее имиджевое подспорье и попытка позиционировать заботу о гражданах на более высоком государственном уровне. Сумма, которую предстоит потратить, действительно внушительная, но в масштабах всей страны и регионов она скорее всего растворится, не принеся 100%-й отдачи, чем масштабнее проект, тем сложнее отследить методы его реализации, добавляет Жарский.