Люкс за наш счет: оскандалившийся министр оправдался за номера

Где свободно, там и поселился

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров не стесняется высоких командировочных расходов на свои заграничные поездки. Более того, министр удивляется, почему это вообще кого-то смущает.

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«Я не знаю, на чем основываются размышления и вообще обсуждения этой тематики, у каждого ведомства есть соответствующая процедура по отбору компании, которая занимается обслуживанием и командировок, и подбором гостиниц для проживания, и перелетов или переездов, в зависимости от того, какой маршрут», – сказал он.

Тема расходов Мантурова в заграничных командировках заинтересовала журналистов в связи с недавней публикацией исследования Transparency International, посвященного тратам российских федеральных чиновников. Эксперты выяснили, что за год Минпромторг потратил в 2016–2017 гг. на проживание своих сотрудников во время командировок в зарубежных отелях порядка 19,3 млн руб. При этом сам министр нередко проживал в номерах, стоимость которых составляла сотни тысяч рублей за ночь. А во время командировки в Шанхай в 2016 году Мантуров и вовсе останавливался в президентском номере отеля The Peninsula Shanghai с мраморной ванной, двухэтажной столовой и гостиной с камином, что обошлось казне в 1,388 млн руб. в сутки.

Факт проживания в президентском номере министр в беседе с журналистами отрицать не стал, однако и ничего скандального в этом не увидел.

«Что значит, правда или не правда? Вы знаете, что существует классификация гостиничных номеров? Какие номера в рамках проводимых мероприятий в этом городе свободны или доступны, такие, соответственно, и приобретаются для участия в этих мероприятиях», — подчеркнул Мантуров

(цитата по «Ведомостям»).

«Что касается нормативов, нормативы есть, мы полностью в них вписываемся», — заверил он.

В Минфине РФ «Газете.Ru» напомнили, что для всех госслужащих существуют единые правила оформления командировок. Данная процедура регламентирована специальными постановлениями правительства РФ и указом президента РФ.

В России также действуют установленные приказом Минфина в 2004 г. предельные нормы расходов на проживание чиновников во время зарубежных поездок. Например, для Германии — это 200 евро, в Нью-Йорке — $350 в сутки, в Киеве — $150, в Гонконге и Тайване — до $120.

Однако у чиновников есть возможность превышать лимит с разрешения своего руководителя. А отдельные категории госслужащих, включая министров, и вовсе выведены из-под каких-либо ограничений.

Бесконтрольный министр

Контроль таких расходов по факту особо никем не ведется. Счетная плата уточнила «Газете.Ru», что не проводит системного анализа командировочных расходов министерств и ведомств, однако выборочно смотрит эти расходы в рамках исполнения бюджетов главных администраторов бюджетных средств.

«Отдельно командировочные расходы Минпромторга Счетная палата не анализировала», — уточнили в пресс-службе СП. «В целом, необходимо отметить, что вопросы, связанные с командированием сотрудников, относятся к хозяйственной деятельности ведомств. Проверка этой сферы — прерогатива внутреннего финансового аудита, который, к сожалению, как показывают мероприятия Счетной палаты, не везде осуществляются на должном уровне», — констатируют в СП.

«На те деньги, которые министр тратит за ночь в отелях класса люкс и в целом за одну командировку, вполне могут жить несколько пенсионеров, и не один день, а несколько лет», — сетует аналитик «Финам» Алексей Коренев.

«То есть, что должны думать россияне, для которых с этого года повысили НДС, а также пенсионный возраст, когда они видят, сколько тратят денег те люди, которые управляют ими и принимают эти решения? Это очень плохо скажется на социальной атмосфере в стране.

То есть косвенные последствия могут оказаться гораздо серьезнее», — отмечает эксперт.

Денис Мантуров возглавляет министерство промышленности и торговли с 2012 года. До этого он в течение четырех лет был заместителем руководителя этого ведомства. И все это время доходы Мантурова только растут, о чем свидетельствуют декларации, публикуемые на сайте правительства. Например,

только в прошлом году годовой доход министра промышленности составил 443 млн рублей, продемонстрировав двукратный рост по сравнению с 2017 годом, когда Мантурову удалось заработать 213 млн руб.

При этом столь же впечатляющими достижениями подконтрольная ему сфера промышленности едва ли может похвастаться. Так, гражданский самолет SSJ100, на который были потрачены миллиарды долларов, сейчас не критикует только ленивый: многие зарубежные компании отказываются от покупки недоработанного лайнера, а российские перевозчики периодически жалуются на проблемы с поставками комплектующих, из-за которых большую часть времени самолеты простаивают, принося владельцам дополнительные расходы вместо прибыли.

Из-за санкций и проблем с собственными наработками в сфере композитных технологий сдвигается коммерческий запуск другого российского самолета МС-21, который был призван конкурировать с самыми востребованными среднемагистральными моделями Boeing и Airbus.

Проблемы есть и с оснащением электроникой спутников системы ГЛОНАСС, из-за чего сейчас под вопросом возможность серийного производства спутников ГЛОНАСС-К.

Более десятилетия Россия не может создать газовую турбину большой мощности для нужд собственной электрогенерации, из-за чего под страхом санкций и окружными путями мы вынуждены закупать это оборудование за рубежом.

На импортозамещение Россия ежегодно тратит сотни миллиардов рублей, однако выйти на самообеспечение даже в ключевых для экономики отраслях пока не удается. Рост промышленного производства в стране также нельзя назвать прорывным: в 2017 году он составил 2,1%, в 2018 году — 2,9% против ожидаемых Минэкономразвития 3%. При этом наибольший рост производства отмечается в сфере добычи полезных ископаемых, производства электроэнергии и газоснабжения — то есть тех отраслях, к которым Минпромторг мало имеет отношения.

Зато при этом ведомство Дениса Мантурова пару лет назад активно взялось за продвижение программы поддержки народных промыслов, на которые в 2017 году направлено порядка 450 млн руб., а в 2018 году — свыше 600 млн руб. Поддержку в рамках программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» за счет федерального бюджета получают порядка 80 организаций из числа народно-художественных промыслов в 34 российских регионах.