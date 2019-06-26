Дело техники: что такое полиэтиленовый воск

Философия полимеров

Компания «Форпласт» появилась в Перми в 2014 году. Роман Чуклинов и его партнеры начинали с торговли различными полимерными материалами - полипропиленами, полиэтиленами и различными добавками - красителями, плюс процессинговыми добавками, которые помогают в производстве пластиковых изделий.

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«По первому образованию я философ, а вот вторая профессия уже профильная – экономика. Так получилось, что какое-то время мы с коллегами работали на разных производственных предприятиях, связанных с переработкой полимеров, а потом стали работать на себя: начали с продаж и перешли к производству», — вспоминает Чуклинов.

Вскоре у партнера Романа Чуклинова оказались небольшие образцы полиэтиленового воска – это полимер, похожий на полипропилен или полиэтилен, но с другой молекулярной структурой, плавится при низких температурах и тактильно похож на твердый жир, отсюда и появилось название воск, хотя по сути материал воском не является.

На тот момент продукт имел достаточно узкую сферу применения, отмечает бизнесмен: только в тех отраслях, где использовался традиционно. Кроме того, полиэтиленовый воск ввозился только из-за рубежа – Китая, Индии, США, Европы и Белоруссии, где его производство было налажено еще в период Советского союза.

«Мы изучали различные возможности применения продукта, пытались понять, как их расширить. Работая с европейскими компаниями и штудируя различные иностранные источники, мы увидели, как еще можно использовать этот полимер, изанялисьстали продвигать его на рынок», — рассказывает Чуклинов.

Основная деятельность компании «Форпласт» – это производство и продажа полиэтиленовых восков, не какой-то одной, а множества марок, и расширение способов его употребления. Бизнесмены пытаются в каждой сфере найти область применения полиэтиленового воска для улучшения тех или иных процессов или конечного продукта.

«Первоначально у нас было несколько поставщиков – мы перепродавали белорусский воск, плюс были какие-то иностранные партнеры, в России было небольшое производство. Продвигая этот продукт и продавая его нашим клиентам, мы постепенно дошли до того, что качество поставляемого продукта перестало соответствовать тем запросам, которые были у наших покупателей», — говорит Чуклинов о начале нового этапа своего бизнеса.

Тогда партнером компании стала группа технологов, которые снабжал предпринимателей информацией по возможностям использования продукта. И появилась идея об организации собственного производства.

Воска много не бывает

В 2016 году пермские бизнесмены запустили одну из марок своего полиэтиленового воска Plastowax, и с тех пор продолжают совершенствоваться, выпуская все новые и новые продукты – сейчас в их ассортименте порядка 10-12 марок различных восков. «Конечно, из них активно продается 3-4 позиции, но в нашем ассортименте их присутствует гораздо больше: у некоторых наших клиентов есть специальные требования, и мы делаем продукт под них. Также есть понятие различных компаундов, когда одно вещество смешивается с другим, и, соответственно, получаются новые продукты», — объясняет Роман Чуклинов.

Большинство клиентов «Форпласта» – российские компании, но есть и экспортные поставки – Китай, Турция, до недавнего времени предприниматели активно работали с Мексикой. Сейчас компания готовится к выпуску качественно нового продукта, с которым намерена завоевать и европейский рынок.

А для того, что обезопасить себя от недобросовестных контрагентов, компания использует Портал Бизнес-навигатора МСП. «В нашем постоянно меняющемся мире очень важно понимать, с кем ты работаешь, а Бизнес-навигатор МСП позволяет получить информацию о потенциальных поставщиках или покупателях», — рассказывает Чуклинов.

По его словам, Портал дает возможность определить платежеспособность контрагентов, оценить их финансовое положение, посмотреть, если у них какие-то проблемы, связанные с другими контрагентами (в первую очередь суды, в которых они участвуют в качестве истца или ответчика), и так далее. «Там есть вся эта информация, позволяющая делать какие-то выводы о разных компаниях, и это очень помогает в работе», — уверяет бизнесмен.

Это особенно важно, так как контрагентов у «Форпласта» много, и сферы занятий у них – самые разные. Полиэтиленовый воск, как отмечает Чуклинов, применяется везде, где используются полимерные материалы. В частности, его приобретают переработчики ПВХ (производители подоконников, окон, медицинских изделий), полипропилена и полиэтилена высокого давления, где воск используется в качестве процессинговой добавки, то есть является внешней и внутренней смазкой для полимеров, улучшая сам процесс производства и качество готового изделия. Также он используется для модификации битумов (например, в асфальтовых смесях), различных парафинов – при изготовлении свечей и парафиновых композиций (в металлургии активно используется смесь парафинов с воском).

Кроме того, при изготовлении инженерно-технических изделий воск применяется в качестве процессинговой добавки для улучшения выемки готовых резиновых изделий из форм, а остатки воска на поверхности помогают защищать эти изделия от озонового и ультрафиолетового излучения, сохраняя их в лучшей форме. Полиэтиленовый воск является частью и многих других полимерных композиций, позволяя смешиваться и объединяться различным несмешиваемым материалам.

Микробизнес и наука

Компания Романа Чуклинова относится к микробизнесу – вместе с офисными работниками штат «Форпласта» насчитывает около 20 человек, из них порядка 15 трудятся на производстве. Предприниматели стараются максимально автоматизировать и оптимизировать процессы, там, где это возможно, заменить человеческий труд машиной – например, на упаковке и фасовке.

Большая часть оборудования на производстве – достаточно специфическая, причем его части приходится собирать по всему миру. Отдельные элементы, как новые, так и бывшие в употреблении, закупаются в России, что-то в Китае, какие-то датчики и определенное лабораторное оборудование - в Европе, США и Корее. «Концепция разрабатывается нашим главным технологом, а затем уже под нее собираются необходимые производственные составляющие – это не какой-то отдельный станок, который можно просто купить и запустить, как это происходит при производстве полимерных материалов», — рассказывает Чуклинов.

В ближайших планах компании – запустить продукт, связанный с малотоннажной полимерной химией, и активно его производить. На данный момент среди ассортимента «Форпласта» есть, в частности, воск с маркировкой Organic – пчелиный воск подвергают различным способам глубокой очистки и модификации. «Есть и другие органические воски, которые мы также хотим перерабатывать и смешивать. В Европе сейчас активно используют воски, представляющие собой смесь синтетических и органических веществ, которым привиты какие-либо дополнительные элементы для решения определенных задач (лучше смазывать, больше растекаться, сильнее блестеть и так далее)», - говорит бизнесмен.

Продолжительность производственного цикла напрямую зависит от того, какая производится марка воска, но диапазон составляет от 1 суток до недели. Если идет работа с органическим воском, то это достаточно длительный процесс, который может занять 3-4 дня, а синтетический – быстрее. Органического воска за неделю можно получить 3-4 тонны, а синтетического, в зависимости от марки – от 2-3 до 5 тонн в сутки.

Что касается цен, то стоимость российского полиэтиленового воска ниже, чем у европейских аналогов, и сопоставима с производствами из ближнего зарубежья (из Узбекистана и Белоруссии). Если же говорить о качестве, тот тут все зависит от потребностей рынка, отмечает Чуклинов. «Мы выпускаем продукты в различных ценовых категориях, цена зависит от характеристик продукта, но не зависит от скачков валютных курсов. Для российских клиентов отдельный плюс – это логистика, ведь продукции не нужно проходить через таможенные процедуры», — говорит предприниматель.

Кроме того, у компании есть буферные склады в 5 регионах России, где хранится определенное количество продукции под нужды клиента. Склады расположены рядом с крупными транспортными развязками или клиентами (например, около Москвы и Петербурга), а офис, отдел продаж и лаборатория – в Перми. Для проведения сложных лабораторных исследований компания активно сотрудничает с Пермским государственным университетом.