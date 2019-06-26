Палки в колеса: «Северному потоку» сорвали сроки

Глава OMV Райнер Зеле заявил, что строительство трубопровода «Северный поток — 2» может быть задержано. OMV — австрийский нефтегазовый концерн, который инвестировал в строительство проекта.

«Нам просто нужно подождать, как датские власти будут обращаться с этой заявкой... Конечно, замедление приемки в эксплуатацию этого трубопровода может стать реальностью, но насколько это станет действительностью — подтвердить не могу»,

— отметил глава OMV, передает РИА «Новости».

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Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Он уже давно получил одобрение на прокладку в территориальных водах Финляндии, Швеции, Германии и России. По последним сообщениям, в Балтийском море уложено около 1450 км «Северного потока — 2» — свыше 59% от протяженности трубопровода.

Однако Дания не дает разрешение на продолжение строительства «Северного потока — 2». И это может помешать закончить проект к запланированному сроку — концу 2019 года.

Всего на данный момент Копенгаген получил три заявки на строительство газопровода и ни одну из них пока не согласовал.

Первая заявка в Копенгаген была подана два год назад, в апреле 2017 года. Согласно первому плану, маршрут должен был пересекать территориальные воды Дании. По второй заявке маршрут должен был проходить в исключительной экономической зоне Дании к северо-западу от Борнхольма.

Третья заявка предполагает строительство маршрута в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании в водах южнее острова Борнхольм. Она была подана в соответствии с решением ДЭА (Датского энергетического агентства) от 26 марта 2019 года.

При этом Nord Stream 2 также подал апелляцию на решение ДЭА, поскольку компания считает требование агентства о подаче третьей заявки незаконным.

В Дании недавно начались слушания, посвященные рассмотрению третьей заявки по строительству проекта «Северному потоку — 2». И Копенгаген явно не торопится с рассмотрением документа.

Общественность, органы власти и неправительственные организации Дании могут направлять замечания и вопросы до 10 июля. Для консультаций по трансграничным воздействиям в рамках Конвенции Эспо (Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте) этот срок увеличен до 17 июля.

В «Газпроме» уже открыто говорят об убытках в связи с позицией датчан

«У них есть ответственность, которая рано или поздно может возникнуть. Насколько я знаю, компания Nord Stream 2 AG намекнула, что инвестиции уже сделаны и задержки в прокладке из-за согласования маршрута газопровода могут обернуться убытками, которые рано или поздно придется компенсировать»,

— заявлял недавно член правления «Газпрома» Сергей Кузнец..

Учитывая, что контракт на транзит газа через территорию Украины заканчивается в конце этого года и новый пока не подписан, могут быть проблемы с поставкой сырья в Европу, отмечали ранее опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

«По сути, никаких причин для полной блокировки проекта у Дании нет: текущий проект совпадает по маршруту и экологическим требованиям с «Северным потоком — 2».

Тем не менее, на политику нового правительства Дании оказывает серьезное влияние санкционное давление со стороны США. Датская часть газопровода может быть построена в короткие сроки — порядка пяти недель, однако символическое разрешение, по некоторым оценкам, может быть получено только к началу 2020 года, а значит сроки реализации будут перенесены почти на полгода», — указывает Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

После того, как Дания согласится на один из предложенных вариантов маршрута, то некоторое время займет экологическая экспертиза «Северного потока — 2», и в случае положительного решения оператору необходимо будет в короткие сроки проложить трубы, поясняют аналитики.

«По оценкам это можно сделать за 45 дней. При этом на экспертизу уйдет достаточно много времени. Пока прогнозируется, что проект может быть введен в эксплуатацию при таком раскладе во второй половине 2020 года. Даже если экологическая экспертиза будет проведена быстрее, чем ожидается, то в любом случае сдвиг сроков проекта минимум может быть отведен на три месяца, а максимум — полгода», — говорит директор фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов.

При этом, по его словам, к Дании могут начать поступать иски от крупного европейского бизнеса и самого Nord Stream AG 2 с требованием возместить убытки компаний за намеренное препятствование запуску трубопровода.

Однако взыскать убытки с датской стороны будет не так легко.

Хотя Россия действительно может предъявить Копенгагену сумму к компенсации за задержку, поскольку инвестиции в проект уже сделаны и есть конкретная дата завершения проекта, но вопрос с компенсацией будет сложным и может затянуться, отмечает Гайдар Гасанов, эксперт «Международного финансового центра».

Впрочем, так или иначе, Копенгаген не сможет остановить «Поток». Вряд ли Дания будет вступать в конфронтацию с целым списком европейских стран, которые уже выдали разрешение на строительство газопровода, особенно с Германией, констатирует Денис Лисицын, директор департамента управления активами компании ERARIUM Group.

«Конечно же, позиция Дании внушает опасения, но уже ведется строительство и никто из заинтересованных сторон не хочет срыва строительства и потерь своих инвестиций, которые измеряются миллиардами евро», — отмечает он.