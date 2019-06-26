Темные времена: россиянам не хватает даже на свет

Долги россиян за услуги ЖКХ в прошлом году выросли на 11,6%: наши соотечественники недоплатили за коммунальные услуги в целом 121,2 млрд рублей. Такие данные приводит аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.

Это больше, чем в 2017 году, когда общая по стране недоплата в этом секторе составила 108,6 млрд руб, но меньше, чем в 2016 году, когда россияне увеличили долги на 147 млрд рублей.

Лидерами антирейтинга должников стали Московская область, где долги жителей за услуги ЖКХ в прошлом году выросли на 6,8 млрд рублей, Дагестан (на 6,6 млрд рублей), Челябинская область (на 5,8 млрд рублей), Свердловская область (на 4,2 млрд руб.).

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На платежную дисциплину россиян влияет целый комплекс мер — это и действия управляющих компаний, и политика ресурсоснабжающих организаций, и разная специфика региона, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

«Московская область — это регион, где жилье регулярно сдается в аренду, а если собственники сталкиваются с недисциплинированными жильцами, то они не всегда торопятся закрывать чужие долги за жилищно-коммунальные услуги — отсюда и накопление долгов», — говорит Жарский.

Как отмечает Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер», очень показателен в статистике уровень задолженности в пересчете на каждого жителя региона.

Так, лидером антирейтинга по этому показателю будет уже не Московская область, а Чукотка, отмечает он.

В среднем каждый житель Чукотки не доплатил за услуги ЖКХ по 4 тысячи 429 рублей. На втором месте Ингушетия — 3 995 рублей долгов.

За ними идут Мурманская область (3 011 рублей), Камчатский край (2 891 рубль) и Республика Коми (2 879 рублей).

«Уровень задолженности в тех или иных регионах зависит от разных факторов. Например, в более благополучных регионах это может быть связано с тем, что собственникам квартир неудобно каждый месяц ездить оплачивать ЖКХ, поэтому они накапливают по несколько месяцев, иногда даже по году долг и оплачивают все задолженность одновременно. В менее благополучных регионах все более прозаично — у людей, особенно в многодетных семьях, просто нет денег», — говорит Нарек Авакян.

Между тем есть и регионы-лидеры по оплате услуг ЖКХ.

В пятерку самых дисциплинированных плательщиков среди регионов по уровню платежной дисциплины (то есть по отношению фактически произведенных платежей к сумме выставленных за услуги ЖКХ счетов — «Газета.Ru»), входят Астраханская область, Санкт-Петербург, Белгородская область, Краснодарский край, Ставропольский край.

Так, жители Санкт-Петербурга переплатили 639 миллионов рублей за ЖКХ, а жители Астраханской области — 242 миллиона рублей.

На прошлой неделе премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, направленное против необоснованного повышения цен на услуги ЖКХ выше уровня инфляции в регионах.

В правительстве рассчитывают, что этот документ позволит «более жестко контролировать цены на коммунальные услуги, не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции».

В настоящее время для регионов и так устанавливаются предельные индексы роста платы за услуги ЖКХ, но есть ряд оснований, которые позволяют превышать данные индексы, что не всегда оправдано. По словам Медведева, теперь «таких оснований стало меньше».

Медведев уточнил, что регионы будут обязаны согласовывать подобные превышения индексов с Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

По данным Росстата, в 2018 году жилищно-коммунальные услуги в России подорожали в среднем на 3,7% при инфляции 4,3%.

В этом году из-за повышения НДС с 18% до 20% было принято решение отказаться от индексации тарифов ЖКХ на 4% с 1 июля. Вместо этого тарифы было решено повысить дважды — на 1,7% в начале года и на 2,4% с 1 июля.

По мнению Минэкономразвития, это позволит удержать совокупное повышение тарифов ЖКХ в рамках целевого уровня инфляции.

При этом, как рассчитывает глава правительства, после принятого постановления «тарифные дисбалансы уже не получится просто так устранить, перекладывая издержки на жителей».

Напомним, весной прошлого года глава ФАС Игорь Артемьев отмечал, что большинство россиян переплачивает за услуги ЖКХ.

«Граждане в большинстве своем по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100% себестоимости. И все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, недоплачиваем этим коммунальным монстрам, — это все чушь собачья. Мы давно им все переплачиваем. Они на это дело содержат различного рода рестораны, дома отдыха для себя, охотничьи замки», — говорил Артемьев.

Россияне считают так же. Согласно данным опроса, которые в начале года разместило на сайте некоммерческое партнерство «ЖКХ Контроль», 19% россиян главной проблемой сферы ЖКХ назвали неточное начисление оплаты. На втором месте оказалось некачественное управление многоквартирными домами (14%), а на третьем — неудовлетворительное состояние домов (13%).

При этом с 2020 года россиян ждет еще одна новация — тарифы на отопление в России изменятся: платежи будут рассчитываться в зависимости от этажа проживания.

У владельцев квартир, расположенных на нижних этажах, из-за этого суммы в платежках могут существенно вырасти, предупреждал недавно член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких. Это касается в первую очередь собственников квартир с 1-го по 4-й этаж.

Норматив, учитывающий этажность, должны были внедрить еще с 2016 года. Однако Минстрой настоял на переносе сроков на 2020 год.

Исправить ситуацию могла бы передача полномочий по вводу нового норматива регионам, поделился недавно Гладких с «Парламентской газетой». В этом случае субъекты смогут решать, насколько целесообразно вводить такой порядок расчета оплаты отопления.