Без вина и минералки: чем обернется конфликт с Грузией

На фоне протестов в Тбилиси в России могут запретить продажу грузинских товаров. В частности, судя по социальным сетям, часть россиян спешит закупиться «Боржоми» и грузинскими винами в магазинах, опасаясь введения запретов.

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Впрочем, опрошенные «Газетой.Ru» ритейлеры в России уверяют, что массового спроса на продукцию из Грузии нет.

Как пояснили в гипермаркете «Ашан», в ассортименте компании доля вин, закупаемых в Грузии, составляет не более 8%. В целом никаких явных изменений в спросе ни на грузинское вино, ни на «Боржоми» пока что не наблюдается, он остается на прежнем уровне.

При этом в случае приостановки поставок компания уверяет, что сможет восполнить недостаток грузинской продукции другими товарами.

Повод для волнения у россиян есть. После того, как 20 июня 2019 года депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, приехавший на Межпарламентскую ассамблею православия, сел в кресло спикера парламента Грузии и это было расценено как оскорбление грузинского народа, в Тбилиси прошли массовые митинги.

Минтранс на фоне этих событий ввел запрет на полеты грузинских авиакомпаний в РФ. Формальной причиной для такого решения стала «необходимость обеспечения достаточной безопасности и просроченная задолженность за аэронавигационную деятельность перед ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

При этом в понедельник, 24 июня, стало известно о том, что

Роспотребнадзор внезапно решил усилить контроль за алкоголем из Грузии, поскольку качество данной продукции ухудшается.

«Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека системно проводится контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции, поступающей на территорию Российской Федерации из Грузии, который в динамике показывает ухудшение качества указанной продукции», — говорилось в официальном сообщении службы.

С 2014 года по 2018 год количество выявленной алкогольной продукции, произведенной в Грузии и не соответствующей обязательным требованиям, увеличилось в 2,9 раза и составило в 2018 году — 203 тыс. литров, сообщило ведомство.

В числе нерадивых поставщиков Роспотребнадзор указал «Багратиони-1882», «Болеро энд Компани», «Кахетинское Традиционное Виноделие», «Корпорация Грузинское Вино» и т. п. Все партии указанной продукции не допущены к ввозу на территорию Российской Федерации.

По словам аналитика «Финам» Алексея Коренева, Роспотребнадзор часто находит дефекты в поставляемой продукции внезапно, на фоне политических разногласий и конфликтов, тоже самое было и с турецкими помидорами на фоне конфликта между двумя странами. Поэтому то, что ведомство обратило внимание на грузинское вино, действительно может быть тревожным знаком для грузинской продукции.

Для Грузии потеря российского рынка будет весомой, уверены аналитики.

Так, на данный момент в импорте вина в Россию Грузия занимает 17%, это второе место после Испании, говорит эксперт алкогольного рынка, глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

По его словам, в Россию поставляется 65% всего экспорта грузинского вина.%

«Это тотальная зависимость. Если взять еще три страны — Казахстан, Украину и Китай — то это 80% грузинского экспорта. В 2019 году произойдет насыщение мирового рынка грузинским вином. Расти больше некуда.... И поэтому в Грузии, если сейчас Россия закроет путь грузинскому вину, отрасль обречена. Две трети заводов закроется, потому что больше некуда отправлять вино», — констатировал Дробиз.

Предыдущее обострение российско-грузинских отношений, закончившееся эмбарго на грузинские вина, было в 2005-2006 годах. Тогда официально причиной запрета на поставку грузинских вин в Россию было названо низкое качество продукции. При этом под запрет тогда попало не только вино, но и любимая у многих россиян минералка — «Боржоми».

Как заверяли тогда в Роспотребнадзоре, она не соответствовавших качеству воды, указанной на этикетках, и требованиям санитарных и вкусовых норм.

При этом поставляет Грузия в Россию не только вино и минералку.

По данным Национальной службы статистики страны «Сакстат» (Грузстат), за первые четыре месяца 2019 года из Грузии в Россию было вывезено около 13,1 тысячи тонн натурального виноградного вина и около 29,3 тысячи тонн минеральной и пресной воды, центрифуги весом 33,9 тонны, 23,7 тонны медикаментов.

Общий внешнеторговый оборот Грузией составил за январь — апрель — $3,8 млрд. Из него на долю России пришлось — $446, 6 млн. Это 11,6% от общего внешнеторгового оборота Грузии.

«Усиление контроля за качеством продукции определенного перечня поставщиков вин из Грузии может быть предпосылкой для запрета всего импорта», — считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Впрочем, сейчас введение более усиленных требований к контролю импортируемый продукции выглядит как предупреждение для грузинской стороны, полагает он.

При этом запрет грузинских вин и «Боржоми» на российский рынке не серьезно отразится на потребителях, говорит Илья Жарский.

«Есть, конечно, преданные любители качественного грузинского вина или минералки, но из всего разнообразия, представленного другими импортерами и внутренними российскими производителями, они смогут быть заменены хорошими аналогами. В целом если смотреть по объему поставок — лидирующие позиции в РФ занимают поставки вина из Франции и Чили, а вот абхазским и болгарским винам Грузия не уступала. Таким образом, если опять будет введен запрет на грузинские вина, то для них освободятся ниши», — говорит Жарский.

От запретов пострадает только сама Грузия. Только от запрета экспорта вина в Россию грузинская экономика может потерять до 1,2% ВВП страны, поскольку доходы от поставок вина в РФ в Грузии насчитываются в натуральном денежном выражении в размере более $210 млн, говорит Жарский.

«Что касается вопроса про закрытие грузинских ресторанов – то пока преждевременно это прогнозировать, конфликт все же может быть еще улажен с наименьшими потерями», — считает эксперт.