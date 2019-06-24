Патриотам вход воспрещен: где найти бюджетный отдых

Отдохнуть на море менее чем за 50 тысяч рублей на двоих можно в Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории, на Кипре, сообщает туристический поисковик Aviasales. Эксперты этого поисковика проанализировали стоимость перелета и проживания в трехзвездочном отеле на двоих за неделю в популярных приморских городах.

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Выяснилось, что минимальный бюджет пляжного отдыха в Крыму составляет 53 356 рублей.

Перелет в Турцию может быть намного дешевле: два авиабилета из Москвы в Анталью стоят от 22382 рублей в обе стороны, неделя в гостинице три звезды — от 9,5 тысяч рублей.

Общий бюджет турецкого тура - 31 892 рубля, что на 40% ниже стоимости поездки в Крым.

Отдых на побережье Черного моря в Грузии: перелет в Батуми — 30 278 рублей на двоих, неделя в отеле — 6,5 тысяч рублей. Итого, расходы на двоих составят порядка 36 тысяч рублей, то есть на треть меньше, чем на поездку в Крым.

Правда, теперь отдых в Грузии — это, судя по всему, упущенная возможность, сколько бы это ни стоило.

После временного запрета Россией авиасообщения с 8 июля в Грузию, не многие решатся искать обходные пути к дешевому релаксу в Батуми. В любом случае, перелет подорожает, если лететь не напрямую из Москвы.

Поисковик Aviasales отмечает также относительно дешевую Болгарию, курортный город Бургас: отдых потянет от 41 тысяч рублей. Из них 26 478 рублей за два авиабилета из Москвы и 14 648 рублей - неделя проживания в отеле. Это на 23% дешевле отпуска в Крыму, хотя море тоже самое – Черное, а Болгария дальше Крыма.

Кроме того, бюджетное путешествие на море можно найти в Греции, в Салониках, например, — в 44 788 рублей на двоих (25 462 рубля – перелет, 19 326 рублей — отель). Экономия относительно Крыма — 16%.

Тем временем власти полуострова рассчитывают принять в 2019 году порядка 7,5 млн туристов.

Крым в 2018 году по объему туристического потока побил все мыслимые рекорды. В прошлом году в Крыму было зарегистрировано самое большое количество отдыхающих за 27 лет, прошедших после распада СССР — 6 млн 800 тысяч человек.

Ранее погрануправление отмечало рост туристов с Украины, пересекающих границу в Крыму на майские праздники — на 20%, до 42 тыс. человек. По данным министерства курортов и туризма республики, в январе-апреле 2019 года в Крыму отдохнуло 723,4 тыс. туристов, что на 37% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Патриоты — велкам

Эксперты считают, что отдых в Крыму априори будет дороже хотя бы из-за климатических особенностей.

Осенью и зимой мало кто на отечественные курорты поедет, вот и приходится отелям, транспортным компаниям и ресторанам вздувать цены, чтобы заработать в короткий «высокий» сезон», — говорит Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

Причем, на севере и в средней полосе, где также можно провести отпуск, наслаждаясь природой, ситуация еще хуже, добавляет эксперт.

Ситуация усугубляется отсутствием адекватной конкуренции: крупные монополисты завышают цены, прекрасно понимая, что особого выбора у туристов нет. «У большинства россиян даже нет загранпаспорта. Тогда как в Азии или в Средиземноморье бизнес вынужден конкурировать целый год и без адекватных цен попросту «прогорит», — заключает Николаев.

Не стоит забывать и про дорогой транспорт, и отсутствие инфраструктуры, из-за которых до отечественных курортов добираются преимущественно заядлые патриоты, либо невыездные силовики. Или россияне, проживающие в соседних с курортами регионах России.

Мало «горящих» туров

По той же Турции, Болгарии или Кипру выгодных предложений вылета по бросовым ценам в самый последний момент (буквально завтра) действительно немало, отмечает Пётр Пушкарёв, шеф-аналитик ГК ТелеТрейд. Но есть нюансы, почему это так. Речь идет именно о «горящих» турах.

«Европейские отельеры, привыкшие жёстко конкурировать за своего клиента, наладили регулярную выдачу в системы-агрегаторы для турагентств или на booking.com исключительно дешёвых туров. В тот момент, когда им становится понятно, что по бронированию заранее отель уже фактически получил всё, что мог, а дальше места останутся пустовать», — говорит Пушкарев

У крымских отелей именно с этим проблемы. Поисковики не выдают информацию о них из-за политики санкций. Но и сами крымские отели, конечно же, могли бы активнее участвовать в рынке «горящих» путёвок через российские турагентства и чаще предлагать туристам выгодные «горящие» предложения.

К тому же в Крыму найти и забронировать варианты частного проживания заранее, на расстоянии, находясь пока что в своём городе, намного сложнее. Хотя по приезду, на месте, таких предложений вы увидите, много и на любой бюджет, уточняет Пушкарев.

«Так что проблема, пожалуй, в создании действительно работающей электронной системы, собирающей в России такие предложения от хозяев-частников. Причём не с целью обобрать хозяев жилья, взяв их на карандаш и обложив потом налогами, а именно для удобства отдыхающих, чтобы сделать им выбор в пользу, допустим, Крыма, было бы проще», — заключает эксперт.