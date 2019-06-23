Пилоты восстали против Boeing: корпорацию будут судить

Более 400 пилотов подали групповой иск против американского производителя самолетов Boeing. Об этом сообщает портал телеканала Abc.net.au из Австралии со ссылкой на документы суда.

В иске указано, что корпорация скрывала от пилотов недостатки конструкции модели 737 MAX, которые стали причиной крушения двух лайнеров.

После двух катастроф по всему миру был введен запрет на эксплуатацию этой модели Boeing. Суть претензии заключается в том, что пилоты учились летать на 737 MAX, а поскольку полеты этой модели самолета в настоящее время приостановлены, они понесли убытки, то есть не получают зарплату.

Реклама

Кроме этого в иске сказано, что пилоты испытывают психологический дискомфорт из-за отсутствия работы.

Как заявил австралийский телеканал, инициатор этого обращения не раскрывает свою личность, так как опасается мести со стороны корпорации Boeing и дискриминации от лица авиакомпаний, которые используют для полетов самолеты этого производителя. В документах суда этот человек фигурирует под именем Pilot X. Вместе со своими коллегами он требует возместить ущерб (финансовый и моральный), нанесенный пилотам запретом эксплуатации самолета, который ввели многими страны по отношению к модели 737 MAX.

Групповой иск будет рассмотрен в суде города Чикаго (США), дата слушания предварительно назначена на 21 октября 2019 года.

По словам Pilot X, изменение конструкции модели 737 и использование в этом варианте самолета более крупных двигателей повлияло на аэродинамику самолета, что сделало его более склонным к потере ориентации в полете, так называемому «сваливанию». В итоге самолет теряет управление и падает. Выявленную технологическую проблему должно было исправить программное обеспечение, однако оно сбоило, что в итоге привело к двум катастрофам.

Boeing 737 MAX 8 — узкофюзеляжный пассажирский самолет четвертого поколения моделей Boeing 737. Его главное отличие от предшественников — более мощный двигатель CFM International LEAP-1B. С 22 мая 2017 года самолет стал эксплуатироваться для пассажирских авиаперевозок. В самом начале эксплуатации самолета на эту модель поступило в общей сложности 2 тыс. 200 заказов от 47 компаний.

Было продано 1 тыс. 195 машин в 33 авиакомпании мира.

В числе основных преимуществ этой модели назвались экономичное использование топлива, низкий показатель загрязнения атмосферы благодаря минимальному выбросу углерода, вместительность и комфортабельность салона.

В конце 2018 года самолет Boeing 737 MAX, принадлежащий индонезийской компании Lion Air потерпел крушение через 12 минут после начала полета. Погибли все 189 человек, находившиеся на борту. В марте 2019 года лайнер этой же модели, принадлежащий компании Ethiopian Airlines (Эфиопия), упал на землю через шесть минут после взлета. В результате крушения погибли 157 человек. После этих катастроф во всем мире были запрещены полеты Boeing 737 МАХ. Было начато расследование для выяснения обстоятельств крушений.

Производитель оценивал модель по показателям надежности — до 99,8% из 100% возможных.

Однако из-за решения властей США о запрете эксплуатации всего семейства Boeing 737 MAX до подведения итогов расследования производитель принял решение о приостановке производства.

В ходе расследования причин происшествия были выявлены ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS).

Система Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS) помогает пилотам определить местоположение самолета в воздухе. Именно в этой системе были обнаружены сбои. Внедрение системы MCAS было необходимо из-за того, что вследствие увеличения объема двигателей самолета, он во время полета стал поднимать нос вверх – «задирать» нос. MCAS должна была регулировать отклонения самолета в воздухе и направлять нос вниз. Однако, как и любая автоматизированная система, она может дать сбой, что и случилось в ходе взлетов двух самолетов, потерпевших крушение.

Компания Boeing заявила, что занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов. Однако о том, когда самолеты модели Boeing 737 MAX будут снова допущены к полетам, и случится ли это вообще, пока неизвестно.