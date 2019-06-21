Удар по карману: США приготовили санкции на госдолг России

После заявления президента США Дональда Трампа о намерении идти на второй президентский срок американские конгрессмены решили вернуться к идее санкций в отношении России за якобы вмешательство в процесс прошлых выборов главы государства.

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Инициатива на этот раз, как отмечает агентство Bloomberg, исходит от американских законодателей-демократов. А в их предложении, согласно официальному пресс-релизу, мало нового: те же намерения наложить ограничения на российский суверенный долг и банки РФ, которые, по версии Вашингтона, могли быть причастны к вмешательству в выборы.

Из нового, пожалуй, только предложение обложить рестрикциями проекты по экспорту российского сжиженного газа — ранее американские законодатели стремились ограничить только российские трубопроводные проекты для поставок газа в ЕС. И тут больше всего камней было брошено в «Северный поток — 2». Как отмечает Bloomberg,

идею о введении новых санкций выдвинула группа демократов, придерживающихся центристских взглядов. Скорее всего, они выступают даже не от имени партии. Не уточняется также, когда документ может попасть в конгресс. И выглядит этот шаг как попытка привлечь к себе внимание испытанной «российской картой».

Более того, демократы сейчас не имеют большинства в сенате, а потому для принятия подобной инициативы, помимо поддержки однопартийцев, центристам нужны голоса республиканцев.

Кроме адресных мер в отношении России, демократы предлагают внести в уголовное законодательство США изменения, касающиеся иностранного вмешательства в американские выборы в принципе.

Они предлагают усилить прозрачность в сфере политической рекламы, а также обязать все штаты США использовать при голосовании бумажные бюллетени, а не электронные процедуры, которые потенциально могут стать мишенью манипуляций со стороны хакеров.

Разговоры о том, что США могут ввести санкции на российский госдолг ведутся уже не первый год. Поначалу эта угроза вызвала панику, однако к подобным заявлениям постепенно все привыкли. Тем не менее епасность таких мер не стоит списывать со счетов.

Важно понимать, что в случае введения запрета на выпуски российского госдолга вложения иностранных инвесторов в ОФЗ сократятся, и это приведет к существенному ослаблению рубля.

Инициатива введения новых санкций исходит от демократов, и с учетом того, что они контролируют палату представителей, определенные шансы их одобрения нижней палатой есть, хотя возражения могут быть со стороны профильных комитетов, которые могут счесть, что санкции против госдолга РФ несут угрозу для американских инвесторов, рассуждает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

При этом перспективы одобрения законопроекта сенатом, контролируемым республиканцами, не очевидны, тем более, что аналогичные документы уже вносились на рассмотрение, но так и не были приняты.

«В случае же, весьма теоретическом, принятия санкционного пакета это остановит приток капиталов нерезидентов в ОФЗ и приведет к ослаблению рубля до минимумов года»,

— предупреждает Суверов.

Руководитель отдела управления акциями УК «Открытие» Виталий Исаков полагает, что вероятность введения санкций, способных нанести значительный и долгосрочный ущерб российской экономике и финансовым рынкам, очень мала.

После выхода новостей индекс Мосбиржи торгуется лишь незначительно ниже исторических максимумов, курс рубля по-прежнему более чем на 2 руб. крепче по отношению к доллару США, чем в начале месяца, а длинные госбумаги (ОФЗ 26207) теряют порядка 0,5% в цене, после 3-процентного роста с начала месяца, отмечает Исаков.

Сама Россия в 2018 году резко сокращала покупку госдолга США. В апреле прошлого года вложения России упали с $96,1 млрд до $48,7 млрд.

В мае показатель упал до $14,9 млрд. Всего с марта по май удалось избавиться от облигаций на сумму $80 млрд. После этого Россия перестала входить в список 33 стран — крупнейших держателей госдолга США.

В этом году тенденция продолжилась.В апреле 2019 года Россия снизила свои инвестиции в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд — до суммы в $12,136 млрд.

Тем временем интерес иностранных инвесторов к российским ценным бумагам не падает. По данным Минфина РФ, иностранцы выкупили весь выпуск евробондов России за $2,5 млрд. Министерство разместило выпуск еврооблигаций в долларах на $1,5 млрд с погашением в 2029 году, а также выпуск евробондов на $1 млрд с погашением в 2035 году. Покупателями стали инвесторы из Британии, США, Европы и Азии.

В Минфине полагают, что это свидетельствует о том, что зарубежные инвесторы сохраняют устойчивый спрос на суверенные российские еврооблигации.