«Югославский сценарий»: что ждет Украину без газа России

Экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко заявил, что если страна потеряет газотранспортную систему (ГТС), то ее ждет «югославский сценарий». Об этом передает NewsOne.

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По его словам, президенту страны Владимиру Зеленскому нельзя допустить такую утрату.

«Не хочу быть пророком, но если мы потеряем трубу или она перейдет какому-то инвестору, то нас ждет югославский вариант», — заявил Червоненко.

«Югославским сценарием» Киев пугают уже давно. В понимании большинства экспертов, речь идет о возможном распаде страны в отсутствии объединяющей идеи и противостоянии разных националистических групп на фоне экономического спада. Напомним, что после Второй мировой войны Югославии какое-то время удавалось сохранять единство и лавировать между капиталистическими странами и лагерем соцблока, однако в результате все закончилось разделением страны на новые государства. В случае Украины не стоит забывать, что помимо территорий, симпатизирующих России, есть районы, пограничные Румынии и Венгрии, а также области, привлекательные для Польши.

По версии политика, передача такого мощного инфраструктурного элемента как ГТС Украины в руки инвестора или ее полная потеря из-за отказа от транзита со стороны РФ может еще больше пошатнуть и без того шаткое равновесие в стране.

При этом Червоненко также отметил, что новый состав Верховной рады после выборов может оказаться еще хуже предыдущего.

Это не первый случай за последнее время панических настроений на Украине, связанный с тем, что договор о транзите российского газа после 2019 года все еще далек от подписания.

Прекращение транзита в Европу приведет к потере около $3 млрд, или 3% ВВП страны, заявляли ранее в Киеве. Так, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк отмечал, что вопрос транзита российского газа через Украину в 2020 году остается нерешенным и это «вызов» для украинских властей.

«Мы теряем [в год] около $3 млрд доходов от транзита [российского] газа», — сказал Данилюк.

При этом до этого из-за того, что контракт так и не подписан, «Нафтогаз» даже обвинил Россию в подготовке новой газовой войны.

Растут объемы транзита газа через Украину, что связано с закачкой российского газа в газохранилища в Европе, заявлял в апреле исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью YouTube-каналу skrypin.ua. По его словам, это значит, что Москва намерена покрывать потребности европейских клиентов за счет резервированного газа после прекращения транзита.

По словам же Витренко, у «Нафтогаза» просто нет технической модели работы украинской газотранспортной системы (ГТС) на случай прекращения транзита.

Позднее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявлял, что если Украина не подпишет соглашение о транзите российского газа, то с 2020 года национальная газотранспортная система превратится в «металлолом».

Свое мнение он выразил в эфире «112 Украина». «1 января следующего года наша труба становится металлоломом», — сказал Рабинович.

По его словам, договор все еще не подписан, но без него страна «не существует». Впрочем, опрошенные «Газетой.Ru» не столь пессимистичны.

Никакого распада на Украине в случае потери транзита российского газа не произойдет, говорит Денис Лисицын, директор департамента управления активами компании ERARIUM Group.

Впрочем, основания для паники в стране все же есть.

Киев получил транши от МВФ и долги необходимо возвращать уже в ближайшем будущем: очередные выплаты кредиторам намечены на сентябрь. При этом некоторые политики Украины пытаются решить этот вопрос за счет транзита газа через свою территорию, говорит Лисицын.

В этом же заинтересованы и международные финансовые структуры, поэтому они пытаются вставить «палки в колеса» в завершения строительства проекта «Северного потока — 2 », говорит он.

Между тем строительство нового газопровода близко к завершению. Чтобы закончить проект в срок — до конца 2019 года — России осталось преодолеть последнее препятствие — получить одобрение на прокладку маршрута в Дании.

Напомним, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Проект уже давно получил одобрение на прокладку в территориальных водах Финляндии, Швеции, Германии и России. Тормозит с выдачей разрешения только Дания. Копенгаген получил уже три заявки, и ни одну из них пока не согласовал.

По последним сообщениям, в Балтийском море уже уложено около 1450 км «Северного потока — 2» — свыше 59% от протяженности трубопровода.

При этом на днях в Дании начались общественные слушания по третьему маршруту газопровода «Северный поток — 2». Они организованы Датским энергетическим агентством (ДЭА) и проводятся в городе Рённе на острове Борнхольм.

В ходе слушаний будет рассмотрен представленный ДЭА отчет об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по третьему маршруту газопровода юго-восточнее острова Борнхольм, проходящему через исключительную экономическую зону Дании.

Как комментировал ранее «Газете.Ru» Гайдар Гасанов, эксперт «Международного финансового центра», затягивание с одобрением Дании на строительство проекта носит формальный характер и остановить «Поток» оно не в силах.

При этом, по словам эксперта, Россия позднее сможет предъявить Копенгагену сумму к компенсации за задержку, поскольку инвестиции в проект уже сделаны и есть конкретная дата завершения проекта.

Впрочем, как признает Гасанов, вопрос с компенсацией для России будет сложным и может затянуться.