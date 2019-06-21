Дошли до Стокгольма: как ВЭБ засудит Украину

Внешэкономбанк (ВЭБ) направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк, сообщила госкорпорация.

ВЭБ предъявил обвинение в нарушении положений межправительственного соглашения 1998 года о поощрении и взаимной защите инвестиций с Россией.

«За последние несколько лет украинские власти нарушили все гарантии, которые сами же предоставили в инвестиционном соглашении», — комментирует это решение старший вице-президент правового блока ВЭБа Игорь Краснов.

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Госкорпорация уведомляла ранее Киев о том, что собирается начать спор, предлагая урегулировать вопрос об убытках до суда. Однако эти требования были проигнорированы.

Напомним, ВЭБ приобрел Проминвестбанк в 2008 году. Госкорпорация оценивала инвестиции в его развитие в $2,7 млрд.

При этом точная сумма исков будет уточняться. Как сообщает принадлежащий Григорию Березкину холдинг РБК, требования могут исчисляться сотнями миллионов долларов.

С 2014 года банк, как говорится в сообщении ВЭБа, столкнулся с административным давлением и с «дискриминационным правовым регулированием» со стороны украинских властей.

Нацбанк Украины в своем регулярном отчете отмечал, что ожидает продолжение сворачивание бизнеса российских банков с государственным российским капиталом.

Напомним, предыдущий президент Украины Петр Порошенко ввел в действие ограничительные меры в отношении банков с российским госкапиталом, работающих на рынке Украины. Санкции коснулись Сбербанка, VS Bank, Проминвестбанка, ВТБ Банка и БМ Банка и впоследствии продлевались.

Сейчас на Украине осталось только два банка с российским госкапиталом — Сбербанк и Проминвестбанк.

Как сообщил недавно глава Сбербанка Герман Греф, он считает очень привлекательным активом свою украинскую «дочку», но в ближайшие полгода ее продать нереально.

При этом Сбербанк четыре раза пытался продать свой бизнес на Украине, однако эти попытки неизменно проваливались. Так, в последний раз она была предпринята в сентябре 2018 года, тогда Нацбанк Украины отказался согласовать белорусскому Паритетбанку приобретение украинской «дочки» Сбербанка.

Внешэкономбанк также безуспешно пытался продать украинскую «дочку», но сделать это не просто.

О намерении инициировать разбирательство в международном арбитраже ВЭБ заявлял и ранее — после ареста акций Проминвестбанка киевским судом. Суд тогда арестовал акции украинских «дочек» ВЭБа, ВТБ и Сбербанка во исполнение решения Гаагского арбитража по «крымскому» иску экс-главы Приватбанка Игоря Коломойского.

Иск был подан во исполнение решения Арбитражного суда Гааги о взыскании с России компенсации за «отобранную» в Крыму недвижимость.

Шансы на удовлетворение иска ВЭБа достаточно высокие: ведь от последствий страдают инвесторы и рядовые обычные клиенты, среди которых наверняка найдутся заявившие об этом открыто и представители бизнеса, и обычные граждане,

убежден Пётр Пушкарёв, шеф-аналитик ГК ТелеТрейд.

«Наложения арестов на активы, заморозка операций не могут быть оправданы политическими мотивами, которые не имеют никакого отношения к этим людям и их компаниям, клиентам банка. Даже если кому-то на Украине кажется, что сотрудничать с российским банком украинцу «нехорошо» и не подобает, но это все не правовые понятия. И решение по ВЭБу могло бы стать хорошим правовым прецедентом», — считает он.

Впрочем, как признает Кирилл Стариков, аналитик «Эксперт Плюс», это абсолютно политический вопрос, который и будет решаться в политической плоскости.

«Сейчас крайне сложно дать оценку перспективам иска ВЭБа, с учетом того, что не понятно, какие именно убытки будут взыскиваться путем обращения в арбитраж. Скорее всего, речь пойдет об ущербе, причиненном банку путем поощрения властями отказа заемщиков украинского банка, в том числе и таких крупных, как Украинская железная дорога, от исполнения своих обязательств перед кредиторами, а также нанесения репутационного ущерба организации, что в конечном итоге могло причинить ущерб розничному бизнесу», — говорит Павел Иккерт, партнер юридической компании НАФКО.

При этом, по словам эксперта, действительно скорее всего было нарушено соглашение о защите инвестиций.

«Поскольку действия властей страны действительно носят признаки ущемления интересов российских инвесторов, шансы на успех в Стокгольме можно было бы назвать высокими, если бы не политический окрас любых исков, связанных с российско-украинскими отношениями», — резюмирует юрист.