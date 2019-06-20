Сомнительная сделка: как Boeing оконфузился в Ле-Бурже

Взмах в небо, бах на землю

Провал Boeing в Ле-Бурже в этом году предсказывали многие. Но не полететь на крупнейший европейский авиасалон спасать свою подпорченную катастрофами и скандалами репутацию американский концерн не мог. Руководство корпорации не скрывало: цель не продавать лайнеры, а восстановить доверие покупателей. И вернуть к жизни 737 MAX, пока сотни самолетов этой модели замерли на земле в ожидании будущего.

Boeing в Ле-Бурже показал самый низкий результат на авиасалоне в Европе с 2016 года,

отмечает Bloomberg.

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Те не менее о полном провале стараются не говорить: все же Boeing удалось получить предварительный заказ на 200 лайнеров именно 737 MAX. После двух катастроф c участием этого самолета, в которых погибли 346 человек, и последующих скандалов с проблемами в программном обеспечении и непрозрачностью процедур сертификации, это первый заказ на 737 MAX. И заказ сразу на 200 самолетов и $24 млрд. И покупатель — международный авиационный холдинг IAG, в который, кстати, входят такие компании, как British Airways и Iberia.

За Boeing можно было бы порадоваться, если бы не несколько «но». Во-первых, это не твердый контракт, а соглашение о намерениях.

Конечно, в случае Boeing и это хорошо, однако пока не гарантия поставок. Второй момент — цена. Оценка в $24 млрд сделана на основе каталожной стоимости лайнера, но участники рынка сходятся в том, что IAG в нынешних условиях получит большую скидку по сравнению с обычными ценами производителя. В истории были случаи, когда самолеты продавали с 50-процентной скидкой от каталожной цены, что для репутации Boeing выглядит не самым приятным образом.

Еще один момент — сам покупатель. Исполнительный директор авиахолдинга Вилли Уолш — в прошлом сотрудник Boeing.

Получается, от провала Boeing спас свой же бывший пилот, который 20 лет летал на Boeing 737, а теперь возглавляет IAG.

Он, кстати, заверил, что лично протестировал симулятор обновленной системы 737 MAX и высоко оценил изменения, внесенные производителем.

Интересно, что такой жест не очень-то оценили инвесторы самого IAG. Акции концерна в день объявления о сделке 19 июня снизились примерно на 2,5%.

На Западе продажа моделей MAX стала «сюрпризом». За сделку с IAG хотели бы конкурировать и Airbus. Новости о продаже им «боингов» застигли европейский холдинг «врасплох», сказал исполнительный вице-президент Airbus Крис Бакли.

На пресс-конференции Boeing пообещал вернуть 737 MAX в небо уже «очень скоро». Тем не менее окончательного решения о возобновлении полетов нет, а парк из 737 MAX может задержаться на земле еще на несколько недель.

В тот же день Boeing объявил, что Korean Air купит 20 самолетов Dreamliner 787-10 и десять машин версии 787-9s. Сумму сделки оценили в $6,3 млрд. Еще пять 787-9s заказала лизинговая компания Air Lease предварительно за $1,5 млрд.

Новый фаворит

Ситуация, естественно, сказалась на позиции европейской Airbus. «Ле-Бурже-2019» для нее стал настоящим триумфом.

В первый же день авиасалона Airbus продала более 100 самолетов. А к концу деловой программы смотра компания получила заказов на $44 млрд, что на $10 млрд больше чем все, включая предварительные, контракты Boeing, подписанные под Парижем за эти дни,

подсчитал Bloomberg.

Большое внимание получил трансмагстральный самолет модель A321XLR, у которой нет прямого конкурента — Boeing не успел доделать и представить свою модель из-за проблем с 737 MAX. Его купили крупнейший в мире авиаперевозчик American Airlines, австралийская Qantas Airways, саудовская Flynas, филиппинская Cebu Pacific и другие.

Американский перевозчик, кстати, планирует заменить новыми Airbus устаревший парк из Boeing 757-200.

По данным консалтинговой компании IBA.iQ, у Airbus на руках твердые заказы, гарантийные письма и меморандумы о намерениях на 595 самолетов, отмечает CNBC.

Между тем в прошлый раз на Paris Air Show в 2017 году Boeing по заказам был на первом месте. Американская компания тогда продала 571 самолет общей суммой $75 млрд. Большая часть из них — 737 Max 10.

Русская амфибия в небе над Парижем

На фоне провала Boeing не осталась незамеченной позитивная для российского авиапрома новость: мы тоже заключили контракты на европейской земле. В последние годы это бывало редко — Ле-Бурже проходит в один год с нашим МАКСом и российские производители «свои» контракты стремятся оформлять на родине.

Тем не менее

в этот раз Россия отнеслась к международному авиашоу в Ле-Бурже более серьезно. Впервые за пять лет с момента санкций Москва привезла во Францию настоящий экспонат вместо картонного: в небе на Парижем можно было увидеть самолет-амфибию Бе-200. По информации Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), контракт подписать во Франции удалось с Чили.

Ранее опрошенные «Газетой.Ru» эксперты говорили, что основными покупателями российского Бе-200 могут быть страны Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

«В ходе авиасалона подписано соглашение на поставку Бе-200ЧС в Чили между ТАНТК имени Г.М. Бериева и чилийской компанией Asesorias СВР Ltda. Стороны договорились о поставке еще двух машин в рамках действующего контракта на пять самолетов», — говорится на сайте ОАК.

Более того, активизировались переговоры о поставках Бе-200 в США.

В кулуарах Ле-Бурже гендиректор ПАО «Ил» Юрий Грудинин сообщил журналистам, что поставки Бе-200 в США начнутся в 2020-2021 годах. Ранее американская Seaplane Global Air Services и ТАНТК им. Г. М. Бериева согласовали проект контракта на поставку 10 самолетов-амфибий.

В рамках авиасалона был подписан также российско-индийский меморандум о намерениях по поставкам Бе-200.

На «Ле-Бурже» в 2017 году Россия не смогла заключить ни одного твердого контракта. Поэтому успех амфибии можно считать победой для отечественных авиастроителей, с учетом того, что у нас самих сложности с репутацией гражданского самолета SSJ-100, а перспективы другого отечественного лайнера МС-21 в свете санкций и проблем с сертификацией остаются туманными.

Интересной новостью в Ле-Бурже стал и первый контракт на поставку электросамолетов. Пассажирские самолеты Alice начнут летать по региональным маршрутам в США, начиная с 2022 года. Американской компании Cape Air их продал израильский разработчик Eviation Aircraft. Американский телеканал CNN после этой сделки уже провозгласил начало «новой эры в авиации». Каждый из 9-местных самолетов оценивается примерно в $4 млн. Количество проданных электролайнеров не разглашается, но речь идет о «двухзначной цифре», передает CNBC.

Деловая часть салона считается завершенной. С 21 по 23 июня смотр открыт для широкой публики.