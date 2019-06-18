Транзит любой ценой: как Киев обхитрит «Газпром»

«Нафтогаз» готов предложить «Газпрому» свой вариант газовых договоренностей, если компании не смогут заключить новый договор о транзите газа, сообщил на своей странице Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

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Речь о том, чтобы заключить контракт не на услуги транспортировки, а на «своп» газа. Таким образом, отмечает Витренко, российская сторона будет передавать Украине определенный объем газа на границе Украина-РФ, после чего Киев будет передавать точно такой же объем газа на границе Украина-ЕС.

Иными словами, Украина может взять обязательства на прием российского газа на границе и его возвратом на границе с Евросоюзом.

По сути, этот то же завуалированный перенос точки приема газа, о котором ранее уже говорили в Киеве.

«Нафтогаз» уже не в первый раз предлагает перенести точку сдачи-приемки газа, однако, это не выгодно ни «Газпрому» ни европейским коллегам. Украина планирует изменить текущие соглашения: вместо «Газпрома» европейцы по-сути начнут покупать газ у украинцев, которые смогут с наценкой перепродавать российский газ, отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Выступление Витренко стало ответом на слова члена правления «Газпрома» Сергея Кузнеца о том, что контракт на транзит газа с Украиной на европейских условиях заключить пока невозможно, поскольку в Украине отсутствуют необходимые для этого институты, такие как регулятор и транспортный оператор. Логично, считают в «Газпроме», было бы продлить действующий транзитный договор. Однако Киев настаивает на пересмотре договорных отношений в рамках европейского законодательства. Несмотря на то, что проблемы с их реализацией действительно есть.

«Если «Газпром» никак не хочет брать на себя риски, связанные с украинским регулятором и оператором газотранспортной системы (по европейским правилам именно оператор и национальный регулятор имеют полномочия устанавливать или менять тарифы и другие существенные условия договора), то «Нафтогаз» готов взять эти риски на себя. В таком случае мы предлагаем «Газпрому» заключить с «Нафтогазом» договор не на услуги транспортировки, а на своп газа», — заявил Витренко.

Так, в его версии, «Газпром» будет передавать «Нафтогазу» определенный объем газа на границе Украины с Россией, а тот будем передавать точно такой же объем на границе Украины с ЕС, а сама передача газа будет подтверждаться смежными операторами (Словакии, Венгрии, Польши, Румынии).

Подобные контракты на своп газа являются относительно привычными для европейского рынка, заверил Витренко.

При этом «Нафтогаза» настаивает на обязательных объемах поставляемого газа по году. Это должно быть не менее 60 млрд кубометров, при этом еще будет дополнительно свободно до 30 млрд кубометров мощности для дополнительного транзита газа как «Газпрома», так и других поставщиков,

подчеркивает Витренко.

«Для справедливости и объективности ее размера мы рассчитаем такую плату в полном соответствии с европейским тарифным кодексом, согласуем с представителями ЕС и представим для переговоров с «Газпромом», — пояснил он.

Своп действительно можно рассматривать как юридическую альтернативу договора транзита, но при изменении формы не меняется суть — речь идет о возможности продолжения прокачки российского газа через территорию Украины, сказал «Газете.Ru» директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

«Газпром» едва ли примет это предложение — классический договор транзита является более привычным и понятным для компании. Кроме того, даже если по сути это не так, принятие предложения «Нафтогаза» может быть рассмотрено как некоторая уступка», — добавляет эксперт.

Ключевое слово в этом своповом предложении — формирование стоимости услуг украинской стороны за транспортировку – она будет называться не как транспортировка газа, а как оказание услуг по передаче одного и того же объема газа от российской стороны к европейским потребителям и плата за эти услуги будет заранее оговариваться сторонами, отмечает директор фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов.

Насколько понятно, этого и опасаются в «Газпроме»: что плата за транзитные услуги будет регулярно расти, при этом ценовая политика на газ в Европе наоборот будет двигаться в сторону наиболее либерального ценообразования, особенно это актуально с расширением присутствия СПГ на этом рынке,

добавляет Пахомов. При этом вряд ли «Газпрому» удастся сэкономить на этом контракте: Украина будет добиваться существенных объемов прокачки любой ценой, так как для ее экономики доход от такого контракта является жизненно важным.

В любом случае к какому бы соглашению стороны не пришли, они скорее всего не будут «Газпрому» удобными, считает Пахомов.

Контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. С введением в эксплуатацию «Северного потока — 2» газотранспортная система Украины может оказаться невостребованной.

Предыдущие попытки договориться о новом соглашении к ощутимым результатам не привели.

Витренко ранее отмечал, что Украина не готова к потере транзита. По его словам, у «Нафтогаза» нет технической модели работы украинской ГТС на этот случай.

В субботу оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» предупредил об угрозе приостановки ее работы. Компания заявила, что не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных производственно-технологических нужд. Задолженность за март уже составила $155 млн.

Объемов имеющегося газа для обеспечения работы ГТС хватит на несколько дней — работа газотранспортной системы Украины может остановиться 24 июня. Нынешнее положение может спровоцировать чрезвычайную ситуацию в масштабах страны, заявили в компании.