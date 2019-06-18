Последний рубеж: остановит ли Дания «Северный поток — 2»

В среду, 19 июня, в Дании начинаются общественные слушания по третьему маршруту газопровода «Северный поток — 2». Они организованы Датским энергетическим агентством (ДЭА) и проводятся в городе Рённе на острове Борнхольм.

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В ходе слушаний будет рассмотрен представленный ДЭА отчет об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по третьему маршруту газопровода юго-восточнее острова Борнхольм, проходящему через исключительную экономическую зону Дании.

Слушания продлятся и в июле. Общественность, органы власти и неправительственные организации Дании могут направлять замечания и вопросы до 10 июля. Для консультаций по трансграничным воздействиям в рамках Конвенции Эспо (Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте) этот срок увеличен до 17 июля.

Между тем согласование заявки Данией является последним серьезным препятствием для окончания строительства проекта нового газопровода.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Проект уже давно получил одобрение на прокладку в территориальных водах Финляндии, Швеции, Германии и России. По последним сообщениям, «Северный поток – 2» уже построен на 58,7% от общей протяженности.

Поскольку маршрут трубы повторяет траекторию первого газопровода — «Северного потока», ничто первоначально не предвещало, что такие проблемы будут с прокладкой второй нитки проекта. Затянула процедур согласования маршрута Дания.

Всего же на данные момент Дания получили три заявки, и ни одну из них пока не согласовала.

Первая заявка в Копенгаген была подана два год назад — в апреле 2017 года. По первому плану маршрут должен был пересекать территориальные воды Дании. Но второй заявке маршрут должен был проходить в исключительной экономической зоне Дании к северо-западу от Борнхольма.

Третья заявка касается маршрута в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании в водах южнее острова Борнхольм. Она была подана в соответствии с решением ДЭА от 26 марта 2019 года.

При этом Nord Stream 2 также подал апелляцию на решение ДЭА, поскольку компания считает требование агентства о подаче третьей заявки незаконным.

В результате проволочки строительство «Северного потока – 2» может не завершиться в срок.

Если ранее говорилось об окончании строительства в 2019 году, сейчас высказываются опасения, что проект может завершиться только в 2020 году, если Копенгаген одобрит третий вариант маршрута.

«Третий вариант маршрута для «Газпрома» является наиболее затратным как по финансовым издержкам так и по времени, и если он будет согласован, то в таком случае пуск трубопровода будет перенесен на вторую половину 2020 года – осложнится все необходимостью проведения экологической экспертизы маршрута, которая займет от 3-6 месяцев, и на прокладку труб уйдет еще 45 дней», — говорит директор фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов.

В «Газпроме» уже открыто говорят об убытках в связи с реализацией проекта. Учитывая, что контракт на транзит газа через территорию Украины заканчивается в конце этого года и новый пока не подписан, могут быть проблемы с поставкой сырья в Европу.

Возможная задержка Данией «Северного потока – 2» может обернуться убытками, которые рано или поздно придется компенсировать, заявил на днях член правления Газпрома Сергей Кузнец.

«У них есть ответственность, которая рано или поздно может возникнуть. Насколько я знаю, компания Nord Stream 2 AG намекнула, что инвестиции уже сделаны и задержки в прокладке из-за согласования маршрута газопровода могут обернуться убытками, которые рано или поздно придется компенсировать», – сказал Кузнец.

При этом Копенгаген, судя по официальной риторике, не пугает возможность судебных исков.

Дания в согласовании маршрута «Северного потока – 2» исходит из параметров экологии и безопасности и на основе этих принципов сейчас считает запрошенный последним юго-восточный маршрут проекта более приемлемым, заявил РИА Новости глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты убеждены, что Дания не сможет помешаться строительству газопровода.

«Учитывая, что газопровод уже уложен на 1440 км., вряд ли позиция Дании остановит начавшееся строительство или тем более заблокирует проект. Что касается слушаний, то это стандартная процедура для европейских стран после выборов, особенно когда их выигрывает оппозиция», — говорит Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер».

При этом с точки зрения экологии, будет лучше всего, если Дания одобрит маршрут, практически совпадающий с первой ниткой «Северного потока», чтобы никак не задевать новые морские территории и не отбирать их у животного мира Северного моря, говорит Пётр Пушкарёв, шеф-аналитик ГК ТелеТрейд.

«Но так или иначе, с экономической стороны важно лишь то, что один из трёх маршрутов датские власти просто должны будут уже выбрать. Исходя и из своего национального, и из европейского общего законодательства»,

— добавляет он.

США используют в качестве рычага давления Данию, чтобы продавать в Европу американский сжиженный природный газ, говорит Гайдар Гасанов, эксперт «Международного финансового центра».

Однако остановить «Поток» это не поможет. Затягивание с одобрением Дании на строительство проекта носит формальный характер.

По словам эксперта, Россия сможет предъявить Копенгагену компенсацию за задержку, поскольку инвестиции в проект уже сделаны и есть конкретная дата завершения проекта. Впрочем, как признает Гасанов, вопрос с компенсацией для России будет сложным и может затянуться.