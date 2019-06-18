Бешеное золото: Россия покидает закрома Америки

Россия в апреле 2019 года снизила свои инвестиции в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд — до суммы в $12,136 млрд. Об этом говорится в информации минфина США. В последние годы Россия последовательно сокращала свои инвестиции в госбумаги США.

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В данных ведомства отмечено, что из суммы $12,136 млрд $5,832 млрд приходятся на долгосрочные ценные бумаги и $6,304 — на краткосрочные казначейские облигации.

Максимального объема вложения России в госдолг США достигали в октябре 2010 года, когда их объем составлял $176,3 млрд. В декабре 2014 года вложения России упали ниже $100 млрд, до размера $86 млрд — против $108 млрд в ноябре того же года.

Резкое сокращение доли России произошло и в апреле 2018 года, когда Москва избавилась от госбумаг сразу на $47,5 млрд, что составляло почти половину портфеля ценных бумаг казначейства США у России.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила тогда это политикой диверсификации резервов.

«Оцениваем все риски — финансовые, экономические, геополитические, принимая решение по размещению средств», — говорила она в ответ на вопрос о причинах выхода из казначейских бумаг США.

Курс на дедолларизацию российской внешней торговли четко обозначился после введения антироссийских санкций, когда повысились системные риски долларовых расчетов, отмечает старший партнер АКГ «Деловой Профиль» Армен Даниэлян. Чрезмерная активность США по введению антироссийских санкций, заставляет опасаться возможного замораживания долларовых активов.

Держать средства в валюте страны, которая ввела против страны санкции, опасно именно тем, что в любом момент есть высокая вероятность остаться без этих активов. Так, средства банков России, находящихся под санкциями, будут просто лежать мертвым грузом на счетах в банках США. И что с ними происходит – в России неясно, так как на запрос из нашей страны американские банки просто не отвечают. Поэтому,

несмотря на то, что доллар демонстрирует высокую стабильность, а долларовые активы относятся к числу наиболее высокодоходных в категории безрисковых, российское правительство и бизнес постепенно отходит от долларовых расчетов,

добавляет эксперт.

В мае стало известно, что Банк России сократил долю своих активов в долларах с 45,8 до 27,7%. Одновременно с этим активы ЦБ в юанях выросли с 2,6% до 14,1%, а в иенах — с 1,5% до 9,7%. Объем активов регулятора в золоте увеличился на 31 декабря 2018 года составлял 2 тыс. 77 тонн.

Активное наращивание Россией своих резервов за счет вложений в золото и отказ от инвестирования в госдолг США не проходит незаметно для Запада. Так, таблоид Daily Express из Великобритании в конце мая этого года сообщил, что Россия «нарастила свои резервы золота на 145,5 тонн в период с начала года 2019 года и по конец марта». И что объем золота в резервах отечественного Центробанка, таким образом, увеличился на 68%. В статье содержится ссылка на данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC). Однако издание допустило ошибку — эти цифры относятся не к только к России, а к запасам всех мировых центробанков.

«Кто владеет золотом – тот владеет и всем миром», — обеспокоен таблоид.

При этом Банк России на самом деле активно приобретает золото и остается его крупнейшим покупателем. По данным ЦБ на 1 апреля этого года, объем золотовалютных резервов России составлял $487,8 млрд.

Общий объем золото-валютных резервов России на 7 июня 2019 года – это последняя отчетная дата – оставляет $502 млрд. Из них запас золота оценивается в $90 млрд. В апреле объем золота в них увеличился еще на 15 тонн.

Правда, у золота как объекта инвестиций и накоплений довольно высокая ценовая волатильность. С 2000 года цена на унцию золота выросла почти в 7 раз, но в то же время, с максимальных значений в 2012 году золото скорректировалось уже почти на треть, что как раз и говорит о достаточно высокой волатильности этого актива.

В качестве альтернатив вложениям в золото наш Центробанк мог бы рассмотреть облигации высоконадежных стран-эмитентов, которые ведут традиционно нейтральную внешнюю политику. Например – Сингапур, Швейцария, Дания, Финляндия и другие, но не стоит забывать, что и эти страны поддержали санкции США против России.