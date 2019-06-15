Кровь страны: Зеленский подкупает Донбасс?

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу прибыл в Донбасс и провел в Мариуполе встречу с представителями малого и среднего бизнеса, сообщила пресс-служба украинского президента. В ходе своего выступление украинский лидер пообещал региону иностранные инвестиции.

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«В ближайшее время будут инвестиции в инфраструктуру Донбасса. Я обсуждаю это со всеми иностранными инвесторами», — сказал он предпринимателям.

Кроме того, президент анонсировал внесение в Раду «реформаторских законопроектов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса».

«Главная цель — государство в смартфоне, чтобы минимизировать общение бизнеса с чиновниками», — заявил Зеленский.

По его словам, «малый и средний бизнес — это кровь для организма страны».

«Что может сделать власть? Власть может не мешать и только помогать»,— сказал он.

Ранее в июне Зеленский заявил, что намерен привлечь олигархов к развитию Донбасса.

«У нас есть план, мы хотим предложить бизнесу инвестировать в Донбасс, инвестировать в инфраструктуру Донбасса, потому что Донбасс обязательно вернется и кто-то этим должен заниматься», — говорил украинский президент.

По его словам, он уже обсуждал эту тему с представителями крупного бизнеса. «Можем их называть олигархами. Встречался с (Виктором) Пинчуком… С большим бизнесом мы собираемся встретиться в июне и будем говорить о развитии Донбасса», — сказал он.

На встрече с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком Зеленский отметил, что прекращение огня в Донбассе является его главной целью на посту главы государства.

«Для меня это самая главная цель — остановить войну, остановить огонь, вернуть наших заложников домой», — сказал украинский лидер в ходе встречи.

Первое заседание в Минске после вступления Зеленского в должность президента состоялось 5 июня. Глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кучма предложил закрепить в новых договоренностях о перемирии норму «не стрелять в ответ», а также снять экономическую блокаду с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Очередное заседание Трехсторонней контактной группы запланировано в Минске на 19 июня. Участники переговоров вновь рассмотрят вопрос о перемирии.

Владимир Зеленский заявлял, что Кучма привезет в Минск «дорожную карту» по прекращению конфликта. Кроме того, 18 июня Зеленский встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, чтобы обсудить в том числе вопрос урегулирования конфликта на востоке Украины.

Во время президентской гонки Зеленский заявлял о необходимости переговоров с Москвой.

«Придется говорить. Ну, придется говорить. Мы хотим, не хотим, через себя, хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек. Я считаю, что это хотя бы первый шаг — прекратить стрельбу и развивать свою страну», — говорил Зеленский в декабре.

Президент Украины выступает против закона об особом статусе Донбасса и закона об амнистии для гражданских и военнослужащих самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных республик.

Однако минские соглашения предполагают не только прекращение огня и отвод вооружений, но и амнистию, возобновление экономических связей и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Экономисты Немецкого института экономических исследований (DIW Berlin) подсчитали экономические потери Донбасса за время боевых действий на востоке Украины. В 2013-2016 годах валовой региональный продукт (ВРП) в расчете на душу населения Донецкой области сократился на 43%, а Луганской области — на 52%. Так, для Донецкой области ВРП на душу населения упал на 4,6 тысячи долларов, для Луганской — на 3,3 тысячи.

Тем временем в Россию приехали первые жители самопровозглашенной Донецкой народной республики для получения гражданства РФ. За 1,5 месяца было подано 12 тыс. заявлений. Возможность получения гражданства РФ жителями ЛДНР вызвала критику со стороны украинской власти. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Грымчак еще в начале мая заявил, что Украина установит личности тех граждан, которые получили российские паспорта, и лишит их украинского гражданства.