Банк России снизил ставку: рубль это не спасет

Банк России снизил ключевую ставку денежного рынка. Она упала на 25 базисных пунктов до 7,5% годовых. Об этом говорится в релизе ЦБ, размещенном на сайте регулятора.

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В 2018 году российский Центробанк дважды менял ключевую ставку: в сентябре и декабре. На декабрьском заседании Центробанк поднял ставку на 0,25 процентных пункта до 7,75% годовых.

ЦБ подробно объясняет в релизе, чем вызвано нынешнее решение снизить ставку.

Во-первых, на решение регулятора повлияли низкие темпы роста цен.

«По сравнению с мартом краткосрочные проинфляционные риски снизились. В этих условиях с учетом проводимой денежно-кредитной политики Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,7–5,2 до 4,2–4,7%. В дальнейшем, по прогнозу Банка России, годовая инфляция будет находиться вблизи 4%», — пишет регулятор.

При этом в мае годовой темп прироста потребительских цен снизился до 5,1% с 5,2% в апреле 2019 года и, по оценке на 10 июня, составил 5%.

Сдерживающее влияние на инфляцию оказала динамика потребительского спроса.

Также инфляция замедляется из-за временных дезинфляционных факторов, включая укрепление рубля с начала текущего года и эффект высокой базы в динамике цен на основные виды моторного топлива.

Впрочем, риски разгона роста цен все еще остаются. Это, например, внешние факторы. В частности, сохраняются риски замедления роста мировой экономики, в том числе вследствие дальнейшего ужесточения международных торговых ограничений.

«Геополитические факторы могут привести к усилению волатильности на мировых товарных и финансовых рынках и оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания. Факторы со стороны предложения на рынке нефти могут усиливать волатильность мировых цен на нефть», — сообщает регулятор.

Кроме контроля над ростом цен, Банк России решился снизить ставку из-за смягчения денежно-кредитных условий.

«Этому в том числе способствовало изменение ожиданий участников финансового рынка относительно траектории ключевой ставки Банка России. Доходности ОФЗ и депозитные ставки снизились», — отмечает регулятор.

Между тем как пишет ЦБ, Банк России не устраивают низкие темпы экономического роста.

Так, в январе—апреле годовой темп роста промышленного производства сохранялся вблизи уровня четвертого квартала прошлого года. Темпы роста экспорта замедлились на фоне ослабления внешнего спроса, инвестиционная активность остается сдержанной.

С учетом опубликованной Росстатом статистики по динамике ВВП в 2018 году — первом квартале 2019 года Банк России снизил прогноз темпа прироста ВВП в 2019 году с 1,2–1,7 до 1–1,5%.

Следующее заседание ЦБ состоится 26 июля 2019 года. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, сообщает регулятор.

Эксперты согласны с решением регулятора.

С одной стороны, сейчас наблюдается снижение инфляции и крепкий рубль, с другой — сильное замедление роста экономики, констатирует Дмитрий Ибрагимов, старший портфельный управляющий «Универ Сбережения».

При этом после уменьшения ключевой ставки россиян ожидает снижение ставок по депозитам. Согласно статистике, это уже происходит. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, за май снизилась на 7,493 до 7,374% годовых.

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. Банк России рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

Между тем, как отмечали ранее эксперты, по кредитам банки будут снижать ставки уже не так охотно, как по депозитам.

При этом на валютном рынке вряд ли отразится нынешнее решение ЦБ. Хотя облигации федерального займа и будут менее доходными, но мировые центральные банки также начали снижать свои ставки.

«Главы мировых ЦБ так же высказывались в пользу снижение ставок в случае дальнейшего замедления экономики. На этом фоне ОФЗ будут выглядеть по-прежнему привлекательными для иностранных инвесторов на фоне всех развивающихся рынков», — говорит Вячеслав Абрамов, директор офиса продаж «БКС Брокер».

На рубле такое снижение ставки ЦБ отразится не сильно, равно как и на спросе на ОФЗ, соглашается и Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка.

Впрочем, дальнейшее будущее рубля туманно. Против российской валюты в ближайшее время будут играть сразу несколько факторов.

«Объемы нефти в хранилищах США активно растут уже вторую неделю подряд, тогда как аналитические агентства снижают свои прогнозы по спросу на сырье в 2019 — 2020 году», — отмечал ранее эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

А это приведет к падению цены на нефть, значит, и рубль обесценится.

Негативными факторами для рубля могут стать и давно планируемые, но до сих пор не введенные санкции Запада, связанные с запретом нерезидентов покупать российский госдолг, напоминает эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

На этом фоне вероятна паника, которая может разогнать пару доллар/рубль до 70 рублей за $1 и без падения цены на нефть, отмечали опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.