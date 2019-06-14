Аварийное жилье и дыры в трубах: как модернизировать ЖКХ

— Долги за услуги ЖКХ превышают триллион рублей. Как сказалось на этом объеме падение доходов россиян?

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— Действительно, общий объем долгов в сфере ЖКХ превышает 1,3 трлн рублей. По некоторым позициям задолженность повышается, по некоторым — понижается. Но в среднем отклонение из года в год может быть плюс-минус 3%. Если говорить о гражданах, то у них достаточно высокая платежная дисциплина, почти 96% по итогам 2018 года.

— Как сократить долги и добиться оплаты счетов?

— Есть много путей. Напомню, что в прошлом году появилась возможность перехода на прямые договоры с поставщиками услуг, сейчас на эту систему полностью перешли шесть субъектов Федерации. Ситуация оказалась следующей: в некоторых субъектах ситуация не изменилась, в некоторых — изменилась к лучшему. Система платежей стала более прозрачной: недобросовестные управляющие компании лишились возможности аккумулировать средства и «прокручивать» их на счетах. Но нужно отметить, многие жители предпочитают не тратить усилия на заключение индивидуальных договоров.

Далее, конечно, можно решать задачу кардинально: если ты не платишь — ты воруешь. Я достаточно жестко к этому отношусь: гипотетически, если человек не платит – не может потреблять. У вас же мобильный телефон отключается, когда на нем заканчиваются средства, а мы за связь, бывает, платим больше, чем за воду и электричество.

Во всем мире воду и свет за долги просто выключают, в России некоторые поставщики ограничивают использование канализации. Мы в министерстве осознаем социальную значимость коммунальных ресурсов, поэтому в этом вопросе надо искать компромисс.

— Некоторые поставщики ресурсов говорят, что подзаконных актов для оплаты ресурсов физлицами напрямую нет, да и возиться с сотнями людей не хочется. Насколько распространена такая проблема?

— В упомянутых шести субъектах законодательство сформировано. Другое дело, когда сам поставщик не хочет перехода на «прямые» – бывает, что это его сопутствующая деятельность. Я бы на месте таких заводов отдал бы этот ресурс крупным организациям, но они же не хотят свой бизнес отдавать. Такие ситуации и случаи должны быть урегулированы – проект соответствующего акта мы подготовили и направили в правительство.

— Вы возглавляете рабочую группу по разработке проекта «Стратегия развития ЖКХ до 2035 года». Какие вы можете выделить самые чувствительные проблемы?

— Чтобы написать стратегию, нужно понять, в какой точке мы находимся. Пока мы находимся на нулевом этапе – полной инвентаризации ЖКХ. Только после этого мы можем понять, куда нужно идти, нам не хочется ставить себе: а) недостижимые цели, б) цели, которые уже выполнены. В рамках рабочей группы созданы подгруппы – по теплу, водоснабжению, работе управляющих компаний, городской среде и так далее, — которые стратегически определят, куда пойдет тот или иной вектор развития в каждой из отраслей. Мы понимаем, что нельзя усреднять, использовать одинаковые подходы к развитию теплоснабжения и водоснабжения и водоотведения, деятельности управляющих компаний и содержанию общедомового имущества. Конечно, нужно активно внедрять цифровизацию, и определенные сервисы уже есть.

Вице-премьер Виталий Леонтьевич Мутко поставил очень сжатые сроки — до 1 ноября, так что идет интенсивная и кропотливая работа. Не хочется, чтобы документ превратился в какую-то бумажку, непонятно для кого написанную. Хочется, чтобы это был документ, по которому отрасль должна развиваться.

- Цифровизация — это же большие инвестиции. Например, умные счетчики и тому подобные технологии делают строительство дороже...

— Да, но, например, электроэнергетики пошли в этом направлении и не прогадали. Я думаю, что умные счетчики надо вводить постепенно. Мы предлагаем ввести этапность их внедрения: например, все строящиеся новые дома должны оснащаться общедомовыми «умными» приборами учета.



При этом Минстрой считает, что использовать индивидуальные счетчики в квартирах тоже нужно с «умом». Дом – это единое целое, и изолировать какую-то квартиру нельзя, даже если собственник решит сэкономить на ресурсе и выключит у себя отопление, его квартира все равно останется теплой — она будет отапливаться за счет соседей.

Нужно на входе трубы в дом ставить хороший интеллектуальный общедомовой прибор учета, а также систему, которая сможет реагировать на климатическую обстановку, на уровень энергоэффективности дома, другие факторы, чтобы нужная температура выставлялась автоматически. Сейчас необходимо дополнительно проработать вопрос о том, как распределять стоимость тепла по всем квартирам. В этом направлении мы хотим двигаться. Конечно, есть большое количество интересантов, и мы работаем со всеми, объясняем.

— Когда нужно будет устанавливать вот эти интеллектуальные счетчики?

— Доклад в правительство направлен, определяем сроки, когда возможно вводить интеллектуальные счетчики в новых домах, а когда – в домах, прошедших капитальный ремонт.

— Когда будет покончено с аварийным и ветхим жильем?

— К слову – в российском законодательстве нет понятия «ветхое жилье», оно есть в формах статистической отчетности и употребляется на бытовом уровне. По поручению президента Минстрой проанализировал хорошо зарекомендованные механизмы субъектов Российской Федерации по расселению аварийного фонда. И предлагаем ввести понятие «ветхое жилье» — это жилье, в котором можно жить, но которое в определенной части требует больше, чем капитального ремонта. За такими домами необходим отдельный специальный контроль.

Сейчас ситуация следующая: дома с износом более 75% выпадают из программы капитального ремонта, но не попадают в категорию аварийного. Люди несколько лет живут в таких домах – пока они не превращаются в аварийные.

Мы должны поддерживать такие дома, включать их в краткосрочные программы по капитальному ремонту, смотреть за теми конструктивными элементами здания, которые самые опасные, ликвидировать эти угрозы. Зачем доводить ситуацию до крайности, если в доме можно провести капитальный ремонт какой-то технологической конструкции, что позволит жить в этом доме дальше.

— В каких регионах самая тяжелая ситуация с аварийным жильем?

— Самое большое количество аварийного жилья в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Это в том числе особенность строительства в 1950-1960-х годов – в основном, щитовые дома, предназначенные для проживания людей, занятых на строительстве крупных объектов. В Центральной России большая часть жилья – это капитальные строения.

В предыдущий период была проделана большая работа. Сейчас аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 2012 года, расселен на 99%. В новое жилье переехали свыше 690 тысяч человек из почти 11 млн кв. метров аварийного жилья.

Следующий этап, к которому мы уже приступили – расселение жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, это 9,7 млн кв. метров жилья, где проживают 530 тысяч человек.

— Как вы оцениваете реализацию программы капитального ремонта и какой процент жилья отремонтировал по этой программе?

— Достаточно большое количество субъектов Российской Федерации очень хорошо реализует программу капитального ремонта. За пять лет работы по капремонту были выполнены на 144 тысячах многоквартирных домов, где проживают более 18 млн человек. На данный момент капремонт уже затронул каждый пятый дом, внесенный в региональные программы.

Но, к сожалению, есть регионы, которые «надули» программы, заложили популистские решения – например, ремонт фасадов в псевдоисторическом стиле или стиле, вообще не присущем городу.

Средства, если говорить грубо, «сжираются», программы становятся пузырями, и программы капитального ремонта ряда субъектов нуждаются в подпитке – не только в виде финансов, но и в виде компетенций. Здесь мы тоже работаем, знаем каждый такой регион, составляем и отрабатываем «дорожную карту», чтобы не появились новые неправильные позиции по капитальному ремонту.

— Недавнее исследование КБ «Стрелка» показало, что другие города-миллионники, несмотря на свой немалый вклад в ВВП России, смогут догнать Москву по темпам роста только через 100 лет – и то при условии существенного наращивания инвестиций в них. Одним из инструментов для такого роста называют качественную городскую среду. Как вы считаете, насколько в этом поможет благоустройство?

— Для малых городов — да вообще для любых городов - благоустройство имеет колоссальное значение, и не только в экономическом плане. К примеру, мы второй год подряд, по поручению президента, проводим конкурс «Малые города и исторические поселения». С Виталием Леонтьевичем Мутко 31 мая в Воронеже награждали победителей, к нам подошла мэр одного города и говорит: «Большое вам спасибо, вы помогаете воплотить мечту моего детства». У нее слезы на глазах были! В этом городе грант выиграл проект модернизации парка с прилегающей улицей, о котором люди давно мечтали. Поэтому благоустройство — это действительно важная часть жизни городов, если в городе комфортно и удобно, значит люди будут жить в нем и работать, а значит будет кому развивать экономику.

— В некоторых городах возникают скандалы с уродливостью благоустройства. Как этого избежать?

— Общественный контроль: широкое привлечение граждан к принятию тех или иных решений. Только так. Чтобы не кто-то наверху, какие-то начальники принимали решение, а граждане, которые будут пользоваться инфраструктурой каждый день. Вот пример: я у мэра одного города спросил, почему в одном месте пешеходные дорожки кривые. Он мотивировал: сначала посмотрели, как люди ходят, где срезают углы, а потом по этим тропинкам проложили дорожки. Результат: пешеходы идут по удобному маршруту и газоны не страдают.

— Среди жителей регионов бытует мнение, что у них не может быть так, как в Москве, потому что здесь «крутятся миллиарды», а там денег нет. Благоустройство – это дорого?

— Да, дорого. Но оно может не быть дорогим, если оно разумно. Люди соскучились по благоустройству, красоте. Когда проводятся голосования, то сами жители высказывают пожелания – хотим площадь, фонтан и так далее. Это сделали, вложили много денег. А кто потом такое благоустройство будет содержать? И это острый вопрос. И мы сталкиваемся с тем, что на федеральные субсидии реконструируются дворы, но они не поддерживаются в должном состоянии и через два-три года приходят в запустение. Или на площади положили красивый гранит, а оказывается, что по нему не всякая техника может ездить, не каждым реагентом зимой его можно посыпать. Хотели красиво, но не подумали, как это эксплуатировать. Так что к выбору решений надо походить рационально.