Карманы чиновников проверят: как Россия пополнит казну

Минюст РФ начал разработку закона, который позволит изымать у госслужащих не только имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, но и обращать в доход государства средства с банковских счетов. В том случае, если их легальность госслужащий не сможет подтвердить. Или его заработок явно не позволяет «сколотить» суммы, размещенные на счетах.

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Об этом сам Минюст сообщает на своем официальном сайте. Законопроект разрабатывается во исполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы.

«Его действие будет распространяться на лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, должности государственной, муниципальной службы, должности в государственных корпорациях, Банке России, Пенсионном фонде и других организациях, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», — поясняет министерство.

В настоящее время уже действует механизм, позволяющий обращать в доход государства объекты недвижимого имущества, транспортные средства и ценные бумаги госслужащих, в отношении которых не представлено сведений о законности их приобретения.

Такой закон вступил в силу с января 2013 года и он позволяет Генпрокуратуре обращать в доход государства объекты недвижимости, автомобили и ценные бумаги, принадлежащие таким лицам, если нет подтверждения законности их приобретения, а стоимость превышает официальный доход за предыдущие три года.

Новый закон будет распространен также на доходы супругов чиновников.

«Планируется установить механизм для обращения в доход денежных средств, полученных указанными лицами, обязанными отчитываться об их получении, в случае, если сумма указанных средств превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за установленный период и ими не представлены сведения, подтверждающие получение этих денежных средств на законном основании», — уточняют в Минюсте.

Миллиарды возвращаются в казну

Действующие механизмы борьбы с коррупцией остаются малоэффективными.

Генпрокурор РФ Юрий Чайка ранее в мае сообщил, что с 2016 года прокуроры направили в суды несколько десятков исков об обращении в доход государства имущества на 25 млрд рублей. Из них удовлетворены иски на 11,5 млрд рублей.

Реакция экспертов на подобные инициативы, как правило, скептична. Вороватые чиновники просто закупят побольше коробок из-под ксерокса для хранения рублей и трехлитровые банки для хранения валюты. Но этими емкостями будут запасаться госслужащие низового звена. А реально больше деньги или «общак», как у Захарченко, по-прежнему будет хранится по квартирам и дачам.

Всегда найдется условный «полковник Захарченко», чтобы хранить наличность, собранную за «крышевание». У Захарченко при обыске полторы тонны денег — в рублях, евро, долларах, а также в золоте, которые он хранил в нескольких квартирах. Всего почти на 9 млрд рублей.

Также у его родственников, жены, бывших законных и гражданских жен обнаружилось 27 объектов недвижимости: 13 квартир, 14 машиномест, четыре дорогостоящих автомобиля. А осудили «черного полковника», хранителя «общака», принадлежащего неустановленному круг лиц, на 13 лет — за воспрепятствованию следствию. И за вымогательство взятки. Всего в 3 млн рублей. А 9 млрд остались ничейными и к делу отношения как бы не имеют.

Конечно, такое дополнение к закону, которое готовит Минюст, давно необходимо, чтобы не оставлять чиновникам совсем уж очевидную лазейку, через которую сравнительно легко можно спрятать и обезопасить от изъятия нелегальные доходы, признает все же Пётр Пушкарёв, шеф-аналитик ГК ТелеТрейд.

«Но если и мы хотим действительно минимизировать коррупцию, а порой и настоящий чиновничий произвол, то мало идти путем кнута: нужен и вполне легальный пряник»,— говорит эксперт.

Почти любой чиновник, от которой что-то зависит, рано или поздно подвергается искушению использовать свое служебное положение (не говоря уже о том, что многие вообще только ради этого в чиновники и идут).

«И для чиновников было бы правильно ввести очень приличного размера премии за выполнение всех KPI, за быстрое решение вопросов в рамках закона без публичных нареканий и жалоб в течение длительного времени», — говорит эксперт, полагая, что и этих мер все-таки будет не достаточно.

«Победить коррупцию не удается и в странах с самым совершенным законодательством, и увы, она процветает и в большинстве развитых правовых государств с давними традициями рыночной, а не административной экономики», — резюмирует эксперт.