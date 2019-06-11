Закат мечты: что прикончит Евросоюз

Лидеры 28 стран Евросоюза соберутся в Брюсселе 20-21 июня на очередной саммит. На этот раз мероприятие обещает быть не рутинным, поскольку главам государств и правительств предстоит обсудить проект стратегии ЕС, рассчитанной до 2024 года.

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Евроскептики не первое десятилетие хоронят «старушку Европу», но в этот раз у Евросоюза действительно накопилось немало проблем, требующих срочного решения.

Проект стратегии ЕС-2024, судя по утечкам в СМИ, содержит, как минимум, четыре пункта, от решения которых зависит будущее Европы.

Это нелегальная миграция, вялый рост ВВП, вступление в ЕС новых членов, климатические изменения...

Проблема изменения климата — это, скорее, дань моде, и в этой части стратегия не содержит конкретных задач по сокращению вредных выбросов, отмечает немецкое информагентство DPA. Но и молчать о надвигающейся экологической катастрофе тоже нельзя.

Тема экологии насколько резонансная, настолько и безнадежная для реализации, считают эксперты. На ЕС приходится 10% мирового производства CO2, тогда как на КНР — 30%, на США — 15%.

«Вероятнее всего, Вашингтон и Пекин будут слишком заняты торговыми спорами и предпочтут повременить с решительными действиями по климату, а без участия этих двух гигантов усилия европейцев окажутся незамеченными», — считает Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

Имя им легион

Самый «горячий пункт» стратегии – миграционный кризис в Европе. По данным агентства пограничной и береговой охраны ЕС (Frontex), с начала 2019 года было зафиксировано 30 тысяч попыток незаконного пересечения границ ЕС.

За весь прошлый год — 150 тысяч. В первой половине 2018 года — 60,4 тысяч.

То есть миграционный поток слабее, но, похоже, не оскудеет никогда, и его масштаб все еще поражает воображение. Сейчас «маршрутом №1» является Эгейское море. В прошлом году большинство беженцев нелегально проникали в ЕС через Испанию.

В стратегии ЕС-2024 предлагается увеличить бюджет Frontex (ориентировочно на 10 млрд евро). Но, как ни странно, не все страны согласны с этим. Польша и Венгрия, например, против, поскольку опасаются сокращения других общеевропейских программ, в частности поддержки сельского хозяйства.

Тем не менее Евросоюз обречен тратить на мигрантов все больше и больше. Не только на защиту границ, но и на обеспечение жильем и пособиями тех мигрантов, кто уже оказался в Европе. Известно, что Германия направит на эти цели в 2019 году около 7 млрд евро, а всего до 2022 года — 15 млрд.

При этом отдача от этих миллиардов не очевидна. Даже там, где в мигрантах реально заинтересованы — это прежде всего Германия — их вклад в экономику более чем скромен. На долю трудовых мигрантов приходится около 0,2% ВВП ФРГ в год.

«Многие приезжие, в особенности с низкой квалификацией, не спешат искать работу, ведя откровенно иждивенческий образ жизни. Это приводит к политическим скандалам и общественным недовольству, к росту популизма, дезинтеграционным тенденциям в самом ЕС», — говорит Сергей Дейнека, финансовый аналитик «БКС Премьер».

Вместе с тем, нельзя не признать, что мигранты играют важную роль там, где сказываются демографические проблемы, связанные с общим старением населения, — в той же Германии. Ряд стран в перспективе ближайших 30-40 лет неизбежно столкнутся с удвоением количества неработающих пенсионеров, и выбор в решении проблемы недостатка работников не особенно велик: или мигранты, или повышение пенсионного возраста, добавляет Дейнека.

Без России жизни не будет?

Третий и также проблемный пункт для обсуждения лидерами — вялотекущий экономический рост. На прошлой неделе состоялось заседание ЕЦБ, на котором регулятор сохранил ключевую и депозитную ставки на прежних уровнях 0 и 0,4% соответственно. Было заявлено при этом, что в таком размере они сохранятся до середины 2020 года.

При этом, принимая решение по ставке, ЕЦБ улучшил прогноз по темпам роста ВВП еврозоны в 2019 году.

Правда, этот прогноз не может замаскировать вялое состояние европейской экономики. Итак, по прогнозу ЕЦБ, экономика в этом году будет расти на 1,2%. Прежний прогноз, сделанный в марте, — 1,1%.

Прогноз по инфляции был также повышен до 1,3% с 1,2%, что уж точно не радует.

Какие рецепты по стимулированию экономического роста предложат лидеры ЕС, неизвестно. Российские эксперты настроены скептично.

«Очевидно, что монетарные стимулы в Европе себя практически исчерпали, бороться за экономический рост необходимо другими мерами», — говорит Дейнека из «БКС Премьер».

По мнению эксперта, Брюссель имеет шансы воспользоваться соперничеством в торговой сфере двух крупнейших экономик мира — США и Китая для того, чтобы расширить свои рынки сбыта.

Но захотят ли лидеры ЕС обсуждать проблемы экономики в таком унизительном для себя ключе?

«Кроме того, за счет грамотного использования той же дешевой рабочей силы мигрантов можно снижать себестоимость производства европейской продукции и тем самым увеличить конкурентоспособность экономики», — говорит специалист.

По мнению эксперта «Международного финансового центра» Владимира Рожанковского, сколько-нибудь убедительный экономический рост в ЕС невозможен без России.

«Географически и геополитически трудно себе представить Европу и Россию полностью разделенными. Трудно провести сопоставимые расчеты, но интуитивно ежегодный финансовый и моральный ущерб, который несут РФ и ЕС санкции, превышает тот, который Германия несла во времена наличия Берлинской стены», — говорит эксперт.

Пока у Европы было полное взаимопонимание с США, у лидеров Старого Света не возникало сомнений, что делать. Но времена поменялись.

«Старые либерально-утопические лидеры больше не вернутся к власти в США, поскольку их время ушло. Даже уход Трампа из Белого дома не вернет Европе старые добрые времена, и надо прагматично отдавать себе в этом отчет»,

— говорит Рожанковский.

Он напоминает, что против металлургической и, отчасти, автомобилестроительной продукции Старого Света отныне действуют антидемпинговые пошлины, введенные администрацией Трампа, и Европе пора уже поставить во главу угла собственные интересы, что особенно важно в условиях остывающих экономик ЕС.

Второй рецепт экономического роста — уход от жестких финансовых и фискальных взаимных требований к странам-участницам союза, поскольку они архаичны.

«Крючкотворство и бюрократизм уже привели к кризисам стран PIGS (сокращенное наименование четырех стран — Португалия (P), Италия (I), Греция (G), Испания (S) — «Газета.Ru») в 2010-2013 годах, и то обстоятельство, что вновь возникают раскольнические настроения — в той же Италии — говорит о том, насколько деструктивным может быть «replay» (повторение) этой давнишней истории», — заключает Рожанковский.

Реформировать ЕС впервые за последние годы предложил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Он, возможно, ограничился бы косметическими мерами. Но после того, как в 2016-м году Британия проголосовала за выход из союза, было объявлено о назревшей реформе в целом. В том числе и для зоны евро. К еврозоне, по мнению главы Еврокомиссии, должны присоединиться все восточноевропейские члены ЕС, среди которых Болгария, Румыния, Польша и Венгрия.

Однако на фоне проблем ЕС кажется немного странным, что Брюссель не отказывается от планов расширения союза. Двери захлопнулись только для Турции. Заявку на вступление в ЕС в разное время подали такие страны, как Сербия, Албания, Македония и Черногория. Не исключено, что за эти пять лет их примут в ЕС или хотя бы в его предбанник.

Между тем один из пунктов стратегии ЕС-2024 пункт звучит совсем экзотически — это укрепление Евросоюзом своего влияния в мире.

Если хотя бы половину обозначенных проблем стратегия решит, то авторитет Евросоюза вырастет, иронизируют опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. И для этого даже не придется тратить средства на пиар и продвижение.