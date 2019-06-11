Козья мамочка: как юная художница стала фермером

Сельское творчество

Жизнь часто преподносит нам сюрпризы, и некоторые решения оборачиваются самыми неожиданными последствиями. Владелице сыроварни «Козья мамочка» Анастасии Денисовой всего 24 года, и она уже несколько лет успешно занимается сельским хозяйством, хотя планы на будущее у нее были совершенно другие.

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«Идеи о создании собственного бизнеса у меня не было. Мы с семьей – городские жители, лет 11 назад мы переехали за город в свой дом на природу, но вся жизнь все равно была в Самаре, мы каждый день туда ездили, а я тогда еще училась в школе», — рассказывает она.

На тот момент Анастасия Денисова не намеревалась связывать свою жизнь с сельским хозяйством, ведь она и в деревне-то бывала всего несколько раз – девушка была художником и планировала уехать в Чехию, чтобы продолжить там образование. Но обстоятельства сложились так, что уехать у нее не получилось, и нужно было чем-то заниматься дальше.

«Я принципиально не хотела получать художественное российское образование – кроме того, рассчитывая уехать за границу, я сдавала только два ЕГЭ, да и все сроки подачи документов в вузы уже прошли», — вспоминает Анастасия. В результате она поступила в издательско-полиграфический техникум на техника-технолога полиграфического производства. Профессия оказалась действительно интересной, девушка была лучшей в группе и училась с удовольствием.

Но тут произошло другое событие, из-за которого жизнь Анастасии Денисовой сделала резкий поворот – ее отец сломал ногу, и для успешного восстановления после сложного перелома врачи порекомендовали ему пить козье молоко.

«Так сложились обстоятельства, что нам нужно было покупать козье молоко. Сначала мы его покупали, а потом посчитали, что дешевле было бы самим содержать козу. Мы решили попробовать, и для начала завели одну козочку, а потом и вторую», — рассказывает Денисова о начале своего бизнеса.

У семьи Денисовых пустовал гараж, в который почему-то никогда не ставили машину, и его было решено использовать для содержания животных. Коз постепенно становилось все больше, а Анастасия, которая ухаживала за ними вместе с мамой, неожиданно поняла, что это занятие ей по душе.

«Я начала с ними заниматься, молока становилось больше, и сначала мы стали делать из него разные продукты только для себя. Когда стало ясно, что для семьи этого слишком много, начали подключаться знакомые – они увидели на моем папе, что козье молоко действительно помогает, и тоже начали его пить», — говорит предпринимательница.

Благодаря сарафанному радио бизнес стал постепенно разрастаться, и в один год количество коз в хозяйстве достигло 90 штук – молока было очень много, и Денисовы уже не успевали делать из него йогурти творог. Поэтому после долгих раздумий было решено попробовать варить сыр.

«Первым сварить сыр попробовал папа, но у него у него получались очень соленые и твердые сыры, которые я не могла есть. Тогда я решила попробовать найти рецепт и сделать сыр по своему вкусу», — вспоминает Анастасия. Первый же опыт оказался успешным, и с этого момента сыром в семье начала заниматься она.

«Как я это понимаю – когда ты рисуешь, ты творишь, что-то делаешь руками, и сыр тоже делается руками, то есть это тоже в какой-то мере творчество», — объясняет девушка.

«У меня много идей - рентабельность каждой из них я заранее просчитываю с помощью Портала Бизнес-навигатора МСП, и своим знакомым этот ресурс советую. Кроме того, я постоянно нахожусь в поиске подходящего помещения для сырной лавки и земли для фермы», — рассказывает Анастасия. По ее словам, она уже давно пользуется Бизнес-навигатором МСП для самых разных целей, а после недавнего обновления портал стал еще лучше. «Очень удобно, что там написано, какие документы (например, справки) нужны для разных производств – на тот момент, когда я начинала, я нигде не могла найти эту информацию в понятном виде. А здесь все просто и для людей», — подчеркивает молодая предпринимательница.

Сырная история

Первым сыром, который сделала Анастасия Денисова, была качотта, которую в Италии готовят практически в каждом доме. Затем она начала экспериментировать, добавляя в сыр орешки, травы и специи.

«Тогда же появилась мысль – а почему бы это не продавать? Объемы были такие, что одна семья все съесть не в состоянии. Я создала группу «ВКонтакте» и начала постепенно продвигать свой продукт, а обратная связь от покупателей, которым нравился мой сыр, очень вдохновляла», — говорит Денисова.

К этому моменту девушка закончила техникум и решила поступить в Сельскохозяйственную академию, чтобы получить профессиональные знания о животных и всерьез посвятить себя фермерству.

«Знания увеличивались, сыр тоже продвигался, плюс в академии я узнала про молодежный форум «iВолга». У нас в академии была школа проектов, где я заняла первое место, и решила попробовать принять участие в форуме», — вспоминает Анастасия. По словам девушки, она ехала на форум без особенных надежд, но неожиданно для себя заняла там первое место и получила грант в 300 000 рублей.

После уплаты налогов от этой суммы осталось только 260 тысяч рублей, но это все равно был прекрасный старт для Денисовой, варившей сыр в обычной кастрюле и хранившей его в холодильниках – девушка смогла купить профессиональное оборудование, на которое в противном случае пришлось бы копить несколько лет.

«Этот выигрыш позволил мне сразу купить сыроварню, и если раньше я делала сыр трижды в день, то теперь можно было со всем справиться за один раз. У меня появилась и камера для вызревания сыров почти на тонну сыра», — рассказывает Анастасия.

Козьи сыры от «Козьей мамочки» неплохо продавались, но тогда особенной популярностью они еще не пользовались, поэтому Денисовы решили попробовать делать более массовый продукт - купить коровье молоко и варить сыр и из него тоже.

«Но с закупками молока на окрестных фермах не везло – раз я купила молоко с каким-то странным запахом и вкусом, потом мне продали 100 литров молока, которое на 50% было разбавлено водой, а еще около 300 литров оказалось кислым. В результате я не смогла выполнить имевшиеся заказы и потеряла клиентов, они ушли, и никто из них не вернулся», — с горечью вспоминает Анастасия.

Поэтому семья решила купить свою корову, а потом и вторую. Так что теперь ферма производит и продукцию из коровьего молока, причем коровьих сыров в ассортименте даже больше, чем козьих – поголовье коз пришлось существенно уменьшить.

«Сейчас я порядком уменьшила свое стадо – когда мы покупали коз, то ничего толком о них не знали, и скупали всех подряд. В результате сейчас у меня осталось 30 козочек и 2 коровы. Их продажа мне далась нелегко, потому что я очень привязалась к животным, но когда я поняла, что уже сижу в минусе, и нужно либо продать часть коз, либо лишиться их всех, пришлось принять это решение», — объясняет Анастасия.

Однако сокращение стада – явление временное. В 2018 году Анастасия Денисова выиграла грант от Минсельхоза на 2,5 млн рублей, и на эти деньги купила себе еще 10 коров, плюс собственный желтый трактор. «Сейчас у меня в ассортименте 15 видов сыров, а также молочная и кисломолочная продукция: творог, йогурт, иногда масло. На грант я закупила и новое оборудование для сыра, которое должно скоро приехать – сейчас у меня сыроварня на 50-60 литров, а та будет уже на 150 литров молока», — рассказывает девушка.

Пока со всей работой на ферме члены семьи Денисовых справляются сами, и привлекать людей со стороны, кроме как для уборки, не планируют. Несмотря на это, планы по развитию хозяйства у Анастасии Денисовой впечатляющие – согласно составленному ей бизнес-плану, через 5 лет на ферме будет уже 30 дойных коров и около 120 дойных козочек, плюс множество молодых животных, которым еще только предстоит вырасти и начать давать молоко.