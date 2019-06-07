Экономика городов: потратить, чтобы заработать

Драйверы экономики

В 1940-1960 годах в городах по всему миру строились районы типового массового жилья. Многие из них сегодня уже снесены — опыт показал, что будущее за созданием разнообразной и компактной городской среды. Например, комплекс Red roads apartments, построенный в 1964 году на месте трущоб, получил печальную известность из-за высокого уровня преступности и был признан градостроительной ошибкой. В Сент-Луисе в 1954 году для решения жилищных проблем был возведен комплекс Pruitt-Igoe, однако не прошло и 10 лет, как он начал превращаться в гетто. В начале 1970-х годов его сочли непригодным для жилья. Еще один пример — Stateway Gardens в Чикаго, который стал одним из беднейших округов в США.

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Однако в России примеры массового жилья середины прошлого века воспроизводятся и сегодня, причем в огромных масштабах. В результате российские города столкнулись с массой проблем — низкая транспортная доступность, высокий уровень ДТП и уличной преступности, дефицит социальной, коммерческой и культурно-досуговой инфраструктуры, низкое качество озеленения, места приложения труда за пределами жилых районов, монотонная застройка и низкое качество общественных пространств. При этом планировки жилых домов не соответствуют потребностям жителей, делая горожан заложниками жилищ, в которых им некомфортно жить.

«Городская повестка в последние 10 лет стала чрезвычайно актуальной и, я бы даже сказал, она получила новое звучание, новый отклик в обществе, и это стали активно обдумывать исследователи и практики, мэры городов и губернаторы. И связано это с тем, что экономика во всем мире становится все более и более городской», — отметил председатель попечительского совета КБ «Стрелка» Александр Мамут, открывая тематическую сессию на ПМЭФ-2019.

По словам бизнесмена, инвестиции в городскую среду — это чрезвычайно перспективный процесс, позволяющий решить задачу долгосрочных и устойчивых темпов экономического роста. Александр Мамут подчеркнул, что эффективно организованные города, которые ориентированы на создание комфортной среды, лидируют по показателю подушевого дохода.

Например, все вложения в московскую городскую среду уже давно себя окупили благодаря увеличившемуся потоку туристов, активности горожан и интересу со стороны бизнеса, указал мэр Москвы Сергей Собянин. «Количество ресторанов и кафе (на благоустроенных улицах. – «Газета.Ru») выросло в полтора раза, летних ресторанов — в два раза. Капитализация зданий на облагороженных пространствах выросла на 20%», — сказал мэр, подчеркнув, что главное — чтобы жители (в том числе и предприниматели) любили город.

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В 2018 г. оборот туристического сектора Москвы вырос в 4 раза с 2010 г., достигнув 817 млрд руб. Поступления в городской бюджет составили 112 млрд руб.

Например, после программы модернизации парков в 2010-х годах их стали посещать больше людей — с 1,69 млн чел в год до 3,44 млн чел в год. Согласно исследованию ВШЭ, ежегодный экономический эффект от реализации программы оценивается в 28 млрд рублей, в том числе для бюджетов — 1,6 млрд рублей, для жителей — 14,8 млрд рублей, а для бизнеса — 11,6 млрд рублей.

«В российских городах производится больше половины валового внутреннего продукта, живет 75% населения, при этом они занимают всего 0,5% территории страны — при такой высокой компактности и высокой концентрации это важнейший формат, которым нужно заниматься фундаментально», — уверен Александр Мамут.

Причем заниматься этим нужно стратегически. Под такой стратегией понимают мастер-планы — это инструмент, который представляет из себя совокупность ценностных установок и ориентиров развития города, и одновременно является элементом коммуникации между властью и горожанами. По словам мэра Генуи Марко Буччи, подготовка мастер-плана обязательна и должна учитывать не только экономические аспекты, но и качество социальной и культурной среды. «Мастер-план создается каждые 10-12 лет», — рассказал Буччи, отметив, что в новом документе учитываются прогресс и ошибки прошлого, а также тысячи полученных от жителей комментариев.

Денежный мешок

Однако с комплексным подходом пока наблюдаются проблемы. Большинство регионов и муниципалитетов сетуют на нехватку средств даже для решения первоочередных задач, не говоря уже о благоустройстве общественных пространств. Александр Мамут предложил решить эту проблему, списав внутренние долги регионов почти в 2 трлн рублей — перспектив возвращения этих денег все равно практически нет, а снятие долгового бремени позволило бы губернаторам свободно вздохнуть.

«Разговоры по поводу того, хватает денег или нет, и невозможности создания мастер-планов или развития городской среды, и что вы нам киваете на Москву — это просто придумать причину, почему не сделать.

Я, например, помню время, когда у Москвы был очень хороший бюджет, но Москва так быстро не преобразовывалась», — сказал глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

По его словам, у ВЭБ.РФ и КБ «Стрелка» есть хороший пример проекта по обновлению моногородов (в России их 319, причем около сотни из них находятся в красной зоне — это города без денег вокруг закрытых или закрывающихся предприятий). Даже в условиях отсутствия денег, но при большом желании людей изменить жизнь вокруг себя им за полтора года удалось добиться хороших результатов — да, правительство выделяло на это гранты, но совсем небольшие.

«Современная городская среда — это не значит так, как в Москве. В Москве должно быть так, как в Москве, а в городе, где проживает 15 или 50 тысяч человек, комфортная городская среда — это другая городская среда. Поэтому денег на это в принципе хватает всем, надо просто ими правильно распорядиться», — резюмировал Шувалов.

К тому же сейчас, когда формирование комфортной среды стало делом государственной важности и возведено в ранг национальной программы, серьезных проблем с деньгами у регионов быть не должно. Во всяком случае, вице-премьер Виталий Мутко рассказал о существенных федеральных инвестициях в преображение страны.

«Впервые правительство начало выделять бюджетные федеральные деньги на эту работу — более 300 млрд рублей мы за эти годы потратим на комфортную среду. Отдельно были выделены малые города и исторические поселения, которые получают свою поддержку — 30 млрд рублей», — сказал Мутко, отметив, что таким образом планируется к 2024 году на 30% улучшить условия жизни в половине российских городов.

Он тоже считает, что денег выделяется вполне достаточно, однако затем некоторые губернаторы пускают федеральные средства на решение текущих задач, вроде ремонта дворов или отдельных микрорайонов, тогда как в целом ситуация остается все такой же печальной. «Мы должны улучшить качество городской среды, и люди должны это почувствовать. Это должны быть те пространства, которые выберут сами граждане — важные пространства, центральные площади, скверы, современные парки, набережные, это то, что сегодня должно объединить людей», — уверен вице-премьер.

Маленькая Москва в каждый дом

Руководитель центра исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий Сергей Капков также считает, что дворы не являются ответственностью федерального центра, и предлагает направлять финансы из бюджета государства на что-то «знаковое, большое и интересное». По его словам, решение проблем развития городской среды кроется управленческих решениях, которые системно принимаются только в Москве.

Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что в октябре будут подведены итоги года – специалисты замерят Индекс качества городской среды в каждом населенном пункте, и сразу станет ясно, кто в чем преуспел и какую позицию нужно подтянуть. Обеспокоен Мутко и вопросом того, кто же будет создавать новый облик городов.

«В прошлом году мы открыли программу подготовки архитекторов России, уже 105 человек обучены, из них 40 человек заняли посты главных архитекторов, в частности, в Воронеже, и в этом году мы открываем новый поток – еще 100 архитекторов России. Я соглашусь с тем, что архитектора в России под себя немного подмяли застройщики и строители, и сейчас мы постараемся придать им больше значимости», — пообещал вице-премьер.

Мутко также пообещал, что без комплексных программ благоустройства регионы и муниципалитеты могут остаться без федеральных инвестиций. «Мы сейчас думаем, как это сделать. Я не исключаю, что мы сейчас поменяем методологию распределения денег, мы не будем их просто раздавать, а объединим часть денег и совместными усилиями с Институтом развития и ВЭБа будем выделять их на конкретные проекты, например, все набережные Сочи, или Золотое кольцо, чтобы через пять-шесть лет можно было предъявить маленькую Москву в каждом субъекте РФ», — резюмировал вице-премьер.