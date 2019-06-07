«Не надо ползать на коленях»: Лукашенко требует компенсаций

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в переговорах о компенсации потерь из-за поставки «грязной» российской нефти по «Дружбе» нельзя ползать на коленях.

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«Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. Но ползать на коленях не надо. Надо садиться и по-деловому решать», — заявил Лукашенко.

Ряд международных компаний предъявляют России ущерб на сумму до $800 млн, в то время как наибольшие потери понесла Белоруссия, продолжил президент.

«А нам говорят: ну, что там, белорусы, — они ничего не потеряли. Как так?! Поэтому надо следить и смотреть, почему они, например, платят $800 млн ущерба, а мы больше всех пострадали, но $20 млн», — сказал Лукашенко.

Данное заявление белорусский лидер сделал во время посещения белорусского ОАО «Нафтан».

«Правительство Белоруссии старается получить максимум выгоды из сложившейся ситуации, как финансовой, так и политической — сыграть на патриотических чувствах населения»,

— комментирует Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

При этом, по его словам, подсчет точной суммы убытков займет несколько месяцев, но речи о возмещении упущенной выгоды от изменений рыночных цен не идет.

Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин на днях сообщил, что Москва договорилась со всеми основными контрагентами о принципах компенсации ущерба из-за загрязнения нефти в нефтепроводе «Дружба».

При этом конкретные суммы компенсаций пока не обсуждались, потому что для этого «еще слишком рано». Однако о процедурных моментах стороны переговоров условились.

Белоруссия и Польша уже заявили, что рассчитывают получить компенсации за поставки некачественного сырья.

При этом прокачку чистой нефти по «Дружбе» возобновили в мае. Для очистки участка до Польши, которую планируется завершить к 10 июня, Белоруссия начала транспортировку загрязненной нефти по «Дружбе» обратно в Россию.

Пока что о конкретных суммах компенсации не было объявлено. Как отмечал ранее вице-премьер республики Игорь Ляшенко, «только стоимость вышедшего из строя из-за загрязненной нефти оборудования на Мозырском НПЗ составляет около $30 млн в эквиваленте». При этом он дал понять, что размер прямых убытков может вырасти.

Сам Лукашенко говорил, что «грязная» нефть нанесла Минску убытки в сотни миллионов долларов.

Напомним, 19 апреля белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что содержание хлорорганических соединений в российской нефти, поставляемой по нефтепроводу «Дружба», в десятки раз превышает предельные значения по стандарту. В результате этого были приостановлены поставки нефти по «Дружбе» в ряд стран, в том числе в Польшу, Венгрию, Словакию, Чехию и Германию.

В России в связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело, по которому были задержаны и арестованы четверо подозреваемых: гендиректор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай, заместитель гендиректора ООО «Нефтеперевалка» Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО «Петронефть Актив» Владимир Жоголев и заместитель директора ООО «Магистраль» Сергей Баландин. Еще двое фигурантов уголовного дела — Роман Ружечко и Роман Трушев — объявлены в розыск и арестованы заочно.

Российская сторона уже обещала, что компенсации всем сторонам, которые пострадали от этого инцидента, будут выплачены за счет средств «Транснефти». При этом дивидендную политику компании, которая принадлежит государству, из-за этого пересматривать не собираются.

Между тем, как заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, ситуация с нефтепроводом «Дружба» не нанесла серьезный урон по репутации России как надежного поставщика энергоресурсов, никто из контрагентов не отказался поставок российской нефти.

«Исходя из того диалога, который мы имеем с потребителями российской нефти, российской репутации это не нанесло большой ущерб. Потому что это техническая проблема, от которой в такой сложной системе как нефтетранспортная, никто никогда не застрахован. Все может быть. Поэтому они с пониманием относятся, в принципе все потребители ждут, чтобы мы скорее решили эту проблему, изъяли загрязненную нефть из трубы, [и начали поставлять] качественный продукт», — заявил он в интервью телеканалу НТВ.

Впрочем, «грязь» в «Дружбе» не единственная претензия Минска к Москве. Белоруссия продолжает переговоры о компенсации за налоговый маневр России. Однако в этом вопросе сколь-нибудь существенно стороны пока не продвинулись.

Белоруссия скорее всего получит компенсацию за причиненный ущерб белорусским НПЗ загрязненной российской нефтью, а вот с компенсацией за налоговый маневр дело обстоит сложнее, отмечает директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

«Получается по факту, что Белоруссия будет закупать нефть по мировым ценам в России, и уже со стороны России преференционных цен не будет. Но Белоруссия является союзным государством для России, Белоруссия признала Крым российским, подписала договор об ОДКБ, российские войска очень часто проводят совместные учения на территории Белоруссии. И у России таких дружественных государств у своих границ практически нет», — предупреждает Лисицын.

Со стороны России было бы целесообразно сохранить все преференции, связанные с ценами на нефть и газ, если мы не хотим получит еще одно враждебное государство у своих границ, полагает он.