Запасы съели: у Киева кончились деньги на газ

Глава НАК «Нафтогаз» Украины Андрей Коболев заявил, что у страны недостаточно средств для закупки газа. Об этом он написал в фейсбуке.

Реклама

«Газпром» готовится к зиме и очередной «газовой войне», европейские поставщики — тоже. Как результат, транзит газа через Украину за 5 месяцев вырос на 8% — дополнительные объемы закачивают в хранилища», — написал он.

По его словам, Украина к данном моменту импортировала на 20% больше газа по сравнению с предыдущим годом.

Он добавил, что, если продолжить в том же духе, то к началу отопительного сезон страна сможет выйти на 20 млрд кубометров.

Однако, подчеркнул Кобелев, дальнейшей закупке газа может помешать дефицит средств у «Нафтогаза».

«Ситуация требует срочного внимания на высшем уровне», — заключил Коболев.

Беспокойство Украины понятно. Действующий контракт на транзит в Европу российского газа через территорию Украины заканчивается чуть более чем через полгода, а за прошедшие месяцы не было сделано ничего для сближения позиций сторон по его продлению.

В мае должны были пройти очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским Союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы, однако они не состоялись из-за политической неопределенности на Украине.

Предпринятые ранее попытки договориться не увенчались успехом. Киев предлагает «Газпрому» забронировать до 60 млрд куб. м газа в год сроком на 10 лет при возможности увеличения до 90 млрд куб. Российскую сторону этот вариант не устраивает.

При этом после пуска в эксплуатацию проектов «Северный поток — 2» и «Турецкого потока» по сути транзит газа через Украину теряет привлекательность, так как все новые газопроводы полностью перекрывают потребности в транзите российского газа в Европу, отмечали ранее опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Премьер РФ Дмитрий Медведев заявил на днях, что договоренности с Киевом по газу должны быть основаны на прагматизме и отказе от бессмысленных судебных споров.

«Мы не отказывались от пролонгации соответствующих договоров с Украиной и использования этого транзитного маршрута.

Но это сотрудничество должно быть прагматичным, оно должно быть основано на нормальных коммерческих отношениях, оно должно быть взаимовыгодным, там должны быть приемлемые тарифы», — сказал Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.

Напомним, в Киеве требуют с Москвы 5 млрд куб. м газа по прошлому решению Арбитражного суда.

«Было решение арбитража, согласно которому Россия должна продать «Нафтогазу» 5 млрд кубометров газа. Мы за то, чтобы решение арбитража исполнялось. Нам не надо дополнительных переговоров. Есть решение арбитража, в котором указан объем газа», — заявлял на днях представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус.

«Если газовый контракт заключен не будет, Украину, а равно Венгрию, Чехию, Словакию, Хорватию и Румынию ждет топливно-энергетический кризис.

Исторически газотранспортная сеть СССР и стран соцлагеря выстраивалась с одной единственной целью — доставки газа с востока на запад, поэтому большинство стран региона просто не имеют альтернативных источников импорта, которые могли бы в полной мере заместить объемы, выпадающие в случае неподписания нового транзитного договора», — комментирует директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов.

По его словам, Украина, хотя формально российский газ и не покупает, получает его в результате фактического или формального осуществления реверса из все тех же стран Восточной Европы, так что отсутствие транзита для Киева означает и отсутствие поставок извне.

В данный момент в качестве страховки страны, зависимые от украинского транзита, активно наращивают импорт для формирования запасов. Так за январь — апрель «Газпром» увеличил поставки в Словакию на 15,7%, в Австрию — на 20,5%, в Чехию — на 40,3%, в Венгрию — на 42,5% к уровням 2018 года. Украина также увеличила импорт по реверсу за аналогичный период года на 10% до 2,4 млрд кубометров.

«Понятно, что мощностей для хранения избыточных объемов газа, необходимых для обеспечения потребностей внутренних рынков этих стран, хватит в лучшем случае на несколько месяцев. С учетом того, что сроки по действующему контракту истекут в разгар отопительного сезона, риски энергетического кризиса выглядят более чем серьезно», — отмечает Пахомов.

По его словам, здравая оценка рисков в конечном итоге приведет к тому, что транзитный контракт все-таки будет заключен, но его условия будут оставаться предметом торга до последнего момента.

Россия и Украина придут к взаимовыгодному соглашению по транзиту российского газа, уверен Гайдар Гасанов, эксперт «Международного финансового центра».

«Это решение может быть достигнуто, если Украина, в частности, «Нафтогаз», приостановит судебные разбирательства, которые по сути пока что приводят к нулевому результату и явно не в пользу Киева», — говорит эксперт.

России придется договариваться, поскольку европейские страны могут склонить ее к подписанию договора, шантажируя санкциями против проекта «Северного потока — 2», поясняли ранее эксперты.

Так, ранее Совет ЕС окончательно одобрил поправки к Газовой директиве ЕС по поводу правил работы морских газопроводов в Евросоюзе.

Теперь европейское законодательство в части наземных трубопроводов распространяется на новые и действующие газопроводы из третьих стран, идущие в территориальных морях государств ЕС. Согласно директиве, половина мощности трубы должна быть предоставлена для независимых компаний-поставщиков газа в ЕС. В случае «Северного потока — 2» это может означать, что половина трубы попросту останется пустой.