Подсаживают на отечественное? Чем грозит запрет импорта

Правительство РФ постоянно ужесточает проведение госзакупок, последовательно вводя запреты на товары иностранного происхождения. Под запретом уже несколько десятков видов зарубежной продукции, включая продукты питания, текстиль, обувь и вино.

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Недавно Минпромторг также предложил продлить запрет на госзакупки иностранной мебели до конца 2021 года. Срок введенного в 2017 году моратория истекает 1 декабря, а такая мера призвала содействовать развитию отечественного рынка, уверены в министерстве.

В мае премьер-министр России Дмитрий Медведев запретил чиновникам закупать импортное вино, а также игристые, ликерные и фруктовые (плодовые) вина, чтобы те приобретали только отечественную продукцию.

На деле подобные решения, как правило, лоббируются отдельными компаниями и носят точечный характер, отмечают эксперты, опрошенные «Газетой.Ru».

Сами по себе они не эффективны, так как не становятся драйвером экономического роста России, что видно по замедлению темпов до 0,5% ВВП в первом квартале текущего года, отмечает директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. «Малоразличимый» экономический рост показывает, что вреда от многочисленных запретов больше, эффекта – мало, говорит он.

Чтобы добиться «рывка» от отечественной обрабатывающей промышленности в случае с той же мебелью, важно, чтобы запрет был временным, а не вечным, отмечает заместитель директора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

«Необходимо поставить сроки, в которые будет действовать запрет и дать производителям время на то, чтобы они подняли качество своей продукции», — уверен эксперт.

Даже если сейчас чиновники вынуждено будут покупать российское, остается вопрос: насколько это экономично и эффективно, поскольку в мебельном секторе производятся изделия не всегда высокого качества, отмечает Миронов, а если продукция будет некачественной, то ее придется часто обновлять, что для бюджета с экономической точки зрения невыгодно.

Сфера госзакупок – это небольшой процент, где тратятся государственные деньги, за счет которых можно поддержать некоторых производителей,

поясняет директор Института международной экономики и финансов ВАВТ Минэкономразвития Александр Кнобель. Заметного эффекта в рамках импортозамещения такие меры не вызовут, однако окажут поддержку отдельным российским производителям.

«Это эффективно на микроуровне, с точки зрения отдельно взятых производителей. А на макроуровне задача импортозамещения сейчас не декларируется как генеральная. Сейчас генеральная задача – это наращивание экспортного потенциала», — говорит Кнобель.

Тем не менее сфера госзакупок – довольно объемная. Штат чиновников большой, органов власти много, «поэтому им нужно обставляться, а обставлять чиновники любят», отмечает Николаев. он. Да и переезды будут с новой мебелью, напоминает эксперт о недавней «миграции» трех министерств в Москва-Сити. В этом контексте отечественные производители, конечно, будут импортному запрету рады.

Однако на этом пути немало рисков. Из очевидных «минусов» — ограничение конкуренции, без которой «загнивает» рыночная экономика. Это сказывается и на качестве, и на цене конечной продукции.

Импортозамещение — опасная вещь, если ее понимать буквально, соглашается Кнобель.

«Увеличения доли отечественных товаров на внутреннем рынке легко добиться путем ограничения импортных поставок. Но, скорее всего, это приведет к консервации отсталости, снижению конкурентоспособности из-за снижения конкуренции, и уж точно никак не будет способствовать развитию экспортных возможностей», — уверен Кнобель.

Задачу импортозамещения решить сложно, потому что в таких экономических условиях внутренний рынок не растет, добавляет Валерий Миронов. В настоящее время с ней успешно справились только в продовольственной и отчасти оборонной сферах, практически не удалось это сделать в сфере высоких технологий.

Запреты на импорт в госзакупках начались в 2014 году. С каждым годом власти все увереннее шагали по протекционистскому пути. Уже в 2016 году сообщалось, что под запрет при госзакупках попало 420 видов товаров иностранного происхождения.

Помимо полного запрета, существует также понятие «ограничения» допуска товаров. На данный момент в таком «черном списке» уже более 550 товаров. Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Минфина, под полный запрет к настоящему моменту попало около 288 наименований, исключая запрет на все иностранное ПО, которое регулируется отдельным постановлением. Под ограничением в госзакупках около 264 наименований, добавили в ведомстве.

Запреты действуют в различных сферах – от оборонной промышленности до текстильной и продовольственной. Один из самых первых «импортных» запретов для чиновников был введен в 2014 году. Тогда им запретили тратить бюджетные средства на иномарки, прописав в законодательстве определенные технические характеристики автомобилей, которые допускаются к госзакупкам.

Таким образом обновляя автомобильный парк чиновники могли помочь отечественному автопрому. Это было сделано на общей волне импортозамещения, которая возникла в качестве ответа России на девальвацию рубля, вызванное падением мировых цен на нефть и санкциями. В 2015 году эта мера была также расширена – тогда Медведев запретил использовать для госнужд импортную машиностроительную технику. В том же году власти ограничили госзакупки иностранных лекарств, а также медицинского оборудования из-за рубежа.

Позже запрет распространился на продовольствие.

Он коснулся госзакупок свежей и замороженной рыбной и мясной продукции, молока, масла, риса, сахара, соли. Всего в перечне было 23 наименования. При этом тогда запрет обошли фруктов и овощей, потому как именно в этом секторе доля отечественной продукции низкая.

Чуть раньше ограничительные меры были наложены и на непродовольственный сектор. Они действуют с 2014 года, тогда правительство запретило закупать из-за рубежа товары легкой промышленности. В Минпромторге уверяли, что в условиях кризиса эта мера «станет хорошим подспорьем национальной индустрии».

В «запретный» перечень госзаказа вошли импортные ковры, одежда из кожи, спецодежда, белье, меховые изделия, обувь, сумки и другое. Это был федеральный запрет, спустя два года в 2016 году этот запрет признали эффективным и его распространили на регионы. Например, Минпромторг в 2016-ом отчитывался, что после введения предыдущих ограничений доля товаров из стран Таможенного союза увеличилась с 30% до 83%. Из-под запрета во всех случаях выводятся страны ЕАЭС (Евразийского экономического союза): Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии.

Кроме того, этим летом будет отмечено пятилетие «продуктовой войны». Именно в продовольственной сфере удалось добиться наибольшего успеха в задаче по импортозамещению. В августе 2014 года страна ввела продэмбарго в отношении ЕС, США и других стран, которые ввели против Москвы санкции. Под запретом оказались мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. В прошлом году Россельхознадзор отчитался, что за три года было уничтожено 26 тысяч тонн санкционной продукции.

Об импортозамещении было модно говорить в 2014-2015 годах, напоминает Кнобель. Начиная с 2016-2017 года, от него отказались, но «слово ругательным еще не стало», иронизирует эксперт. Теперь речь идет о создании конкурентоспособных производств, ориентированных на экспорт, а не на импортозамещении как таковом.