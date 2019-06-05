«Порошенко надорвался»: Зеленский давит на газ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Варшава должны тесно сотрудничать в энергетической сфере и противодействовать проекту газопровода «Северный поток — 2». Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Брюсселе.

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По его словам, на переговорах с польским коллегой было выработано «общее понимание угрозы, которую несет Россия». «Вместе боремся за то, чтобы ЕС оставался единым и солидарным с Украиной в ее борьбе», — заявил Зеленский.

Член Совета Федерации Алексей Пушков в уже заявил, что все попытки Зеленского противодействовать строительству газопровода «Северный поток — 2» будут тщетными. «Зеленский идет проторенным путем — намерен вместе с Варшавой бороться с «Северным потоком — 2». Порошенко боролся-боролся — надорвался. Чем впустую бороться, Зеленскому лучше бы подумать, как сохранить украинскую ГТС. Без нашего газа от ее «стратегического значения» пшик один останется», — цитируют РИА «Новости» Пушкова.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Это примерно 60% от того объема, который прокачивает «Газпром» через Украину.

«Продолжается строительство газопровода «Северный поток — 2». К настоящему времени по дну Балтийского моря уложен 1391 км газопровода — около 57% от его общей протяжённости», — говорилось в недавнем заявлении компании «Газпром».

Стоимость строительства проекта оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

Впрочем, возможен и перенос его окончания на первую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.

Напомним, Финляндия, Швеция и Германия уже согласились на прокладку трубы по дну своих территориальных вод.

Единственной страной, которая еще не выдала разрешение на строительство проекта «Северный поток — 2», остается Дания. Власти страны ссылаются на то, что такое строительство может быть небезопасным с экологической точки зрения.

В конце марта 2019 года энергетическое агентство Дании предложило проектной компании газопровода Nord Stream 2 AG рассмотреть уже третий по счету вариант маршрута газопровода. Предполагается, что он может пройти в исключительной экономической зоне страны к югу от острова Борнхольм.

Проблем со строительством газопровода хватает и без Дании.

«Это и поправки к Газовой директиве ЕС, согласно которым одна компания не может загружать более половины мощности «трубы», и возможные американские санкции против компаний, связанных со строительством, и озвучиваемые сомнения Дании, которая в отличие от остальных участников опасается чрезмерной зависимости от России», — отмечал ранее в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

Так, ранее Совет ЕС окончательно одобрил поправки к Газовой директиве ЕС по поводу правил работы морских газопроводов в Евросоюзе.

Теперь европейское законодательство в части наземных трубопроводов должно распространяться на новые и действующие газопроводы из третьих стран, идущие в территориальных морях государств ЕС.

Согласно директиве, половина мощности трубы должна быть предоставлена для независимых компаний-поставщиков газа в ЕС. В случае «Северного потока — 2» это может означать, что половина трубы попросту останется пустой.

При этом эксперты отмечали, что, вводя такие ограничения, Европа давит на Россию из-за возможного прекращения транзита через Украину.

Напомним, подписанные ранее контакты на поставку газа между Киевом и Москвой истекают 1 января 2020 года.

В мае должны были пройти очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским Союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы, однако они не состоялись из-за политической неопределенности на Украине.

Предпринятые ранее попытки договориться между Киевом и Москвой не увенчались успехом. Украина предлагает «Газпрому» забронировать до 60 млрд куб. м газа в год сроком на 10 лет при возможности увеличения до 90 млрд куб. Российскую сторону этот вариант не устраивает.

После пуска в эксплуатацию проектов «Северный поток – 2» и «Турецкого потока» по сути транзит газа через Украину теряет привлекательность, так как все новые газопроводы полностью перекрывают потребности в транзите российского газа в Европу, отмечали ранее опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Как заявил на днях депутат Верховной рады Вадим Рабинович, если Украина не подпишет соглашение о транзите российского газа, то с 2020 года национальная газотранспортная система превратится в «металлолом». Свое мнение он выразил в эфире «112 Украина».

«1 января следующего года наша труба становится металлоломом», — сказал Рабинович. По его словам, договор все еще не подписан, но без него страна «не существует». При этом в Киеве также отмечали ранее, что прекращение транзита в Европу приведет к потере около $3 млрд, или 3% ВВП страны.