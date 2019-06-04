Нефть будущих поколений: за что голосовали акционеры «Роснефти»

К своему 25-летию компания «Роснефть» достигла доли в добыче нефти в России около 41%, а в мировой – 6%. При этом налоговые отчисления в бюджет составили 4 трлн руб., а рыночная капитализация — 4,6 трлн руб. (топ-10) среди публичных нефтяных компаний, а добыча — 285,5 млн тонн углеводородов – побила рекорд. План к 2023 году – 330 млн тонн нефтяного эквивалента, заявил в ходе годового общего собрания акционеров глава компании Игорь Сечин. По его словам, данные свидетельствуют о правильно выбранной стратегии. Но темпы дальнейшего развития зависят не только от технологического обновления и цифровизации, а в том числе и от внешних факторов – стабильной налоговой нагрузки и успешной конкуренции России на мировом рынке, предупредил он акционеров.

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Самым приятным сообщением для акционеров, конечно, был размер дивидендов. Они рекордные.

«Фактический рост дивидендов по результатам 2018 года вырос в 2,5 раза по сравнению с выплатами за 2017 год. Суммарно за 2018 год будет выплачено 274,6 млрд рублей дивидендов, из них 137,3 млрд рублей придётся на долю государства», — указал Сечин.

«Роснефть» на данный момент является мировым лидером по генерации свободного денежного потока на акцию среди публичных нефтяных компаний и по дивидендной доходности, уточнил аналитик Bank of America Merrill Lynch Карен Костанян.

«В прошлом году российские нефтяные компании сгенерировали около 45 млрд долларов свободного денежного потока, и львиная доля этих денег – 18 млрд – пришлась на компанию «Роснефть», — отметил он.

Компания показала рост экономически рентабельных запасов углеводородов. Объем доказанных запасов в 2018 году вырос на 4%, составив 41,4 млрд баррелей нефтяного эквивалента н.э., коэффициент замещения добычи доказанными запасами достиг 173%, а обеспеченность доказанными запасами углеводородов составила более 20 лет. При этом, согласно «Стратегии-2022», к 2022 году около 20% добываемой нефти будут обеспечивать новые месторождения. Более 80% средств инвестиционной программы направляются на новые проекты. Правда, и в прошлом году объем добычи трудноизвлекаемых запасов вырос на 15% до 18,7 млн тонн. В портфеле новых добычных проектов — Сузунское, Восточно-Мессояхское, Юрубчено-Тохомское, Кондинское и другие. Прямо на заседании в промышленную эксплутацию запущено Западно-Эргинское месторождение, входящее в Эргинский кластер. К запуску готовятся Лодочное, Северо-Комсомольское, Северо-Даниловское месторождения и новые месторождения Эргинского кластера. Ориентация на кластерный подход позволяет оптимизировать затраты на инфраструктуру, логистику, операционную деятельность, которые в условиях транспортной удаленности велики.

При росте показателей компания намерена делать упор в том числе на технологическое развитие, прежде всего за счет ускоренного тиражирования апробированных решений (недавно, например, в Башкирии запущено «цифровое месторождение»), сказал Сечин. По данным «Роснефти», к ее работе привлечено 32 научно-исследовательских и проектных института, эффект от научной деятельности оценивается в 150 млрд руб.

При этом, по словам главы ВР и члена совета директоров Роберта Дадли, компания «полна решимости быть лидером в области промышленной безопасности, охраны труда и твердо нацелена на сохранение окружающей среды для будущих поколений». В современном мире международные инвесторы нефтегазовых компаний все чаще требуют гарантий соблюдения принципов устойчивого развития, в частности, целей Парижской конференции по изменениям климата, настаивал Дадли. В связи с этим «Роснефть» присоединилась к выполнению целей устойчивого развития ООН и к инициативе глобальных компаний по снижению выбросов метана. «Роснефть» за год сократила количество аварий более чем на 45%, площадь накопленных нефтезагрязненных земель – на 14%, объем разлитых нефти и нефтепродуктов из-за отказов трубопроводов – на 6%, доложил Сечин.

Друзья против

Несмотря на показатели, «Роснефть» недооценена, говорит Костанян.

«Денег компания зарабатывает много, дивиденды российские компании выплачивают щедрые, и добыча с резервами наращиваются. Мы бы ожидали, что рынок оценит это по достоинству. К сожалению, это не совсем так: уже с 2014 года на рынке присутствует трудно объяснимый парадокс… акции российских нефтяных компаний продолжают торговаться с огромным дисконтом», — констатировал он.

При этом менеджмент и эксперты наблюдают усиливающуюся конкуренцию на мировом рынке. Здесь основными игроками являются США и Саудовская Аравия. И именно они заинтересованы в сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+, а также в выводе с рынка Венесуэлы и Ирана. Правда, добыча на совместных с венесуэльской PDVSA проектах выросла в прошлом году на 7%, указал Сечин. В этом году значительного снижения не ожидается. А американцы сами хотят разрабатывать ресурсную базу Венесуэлы, отмечает Сечин. «Работать в Венесуэле хотят все. В том числе, и американские компании. Поэтому санкции в отношении нашей страны говорят только об одном – о жгучем интересе, который сохраняет американская администрация», — добавил он.

Компании, добывающие сланцевую нефть, замедляют добычу при стоимости нефти WTI ниже 60 долларов за баррель и приостанавливают – ниже 50 долларов за баррель, пояснил Костанян. «Американцы будут наращивать добычу. Есть ли смысл сокращать добычу нам, если эта добыча будет тут же восполнена американскими компаниями?» — задался вопросом Сечин.

Государственная Saudi Aramco может покрывать затраты при 10 долларах за баррель, но бюджет королевства сверстан при гораздо большей цене. Такая же ситуация наблюдается и в других странах-членах ОПЕК.

«Поэтому страны настаивают на снижении добычи в рамках ОПЕК+» — говорит Костанян.

Россия участвует в сделке ОПЕК, которая начала действовать в 2017 году. При этом выполняет обязательства неукоснительно. Глава «Роснефти» выразил надежду, что Министерство энергетики России будет принимать эти обстоятельства во внимание при рассмотрении возможных предложений по участию России в продлении сделки ОПЕК+. «Конечно, нам надо защищать свою долю рынка, особенно когда мы сейчас столкнулись с технологическими проблемами «Транснефти» и уже недопоставляем нефть на рынок. Встает вопрос о защите нашей отрасли в этой конкуренции», — добавил Сечин, заверив акционеров, что сама компания не планирует откладывать запуск новых проектов, но намерена вести работу с правительством по компенсации возможных потерь, если они будут.

Вместе с тем возродиться может и еще один проект – Восточной нефтехимической компании, который обсуждался на прошлой неделе в правительстве, отметил Сечин. Для оценки возможности его реализации необходимы стабильные регуляторные и налоговые условия. Из-за налогового маневра и необходимости сдерживать цены на бензин внутри страны (поставки моторных топлив на внутренний рынок были увеличены на 3,8%) «Роснефть» вынуждена была провести списания. В то же время, по мнению компании, нерыночные механизмы стабилизации внутренних цен требуют и компенсации затрат.

«Мы придерживаемся тех договоренностей, которые были обсуждены. Понятно, что ответственность за состояние внутреннего рынка лежит на всех – и на регуляторах, и на поставщиках. Я приведу один пример: за 2018 год Saudi Aramco получила компенсацию за субсидирование внутреннего рынка по топливу — 41 миллиард долларов от своего правительства... То есть же механизмы решения этих вопросов, правильно?» — сказал Сечин.

На стабильность фискальных условий обратил внимание и аналитик Bank of America.

«Мы очень надеемся, что это будет последним маневром для российской нефтяной отрасли», — подытожил он.