«Вас никто не держит»: как из санитарок делают уборщиц

Большинство российских регионов не справились с выполнением майского указа президента, согласно которому должна была повыситься заработная плата младшего и среднего медперсонала. Счетная палата России пришла к такому выводу после проверки исполнения бюджета за 2018 год Минздравом.

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«В 50 из 85 субъектов не обеспечено выполнение указа президента № 597 в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников», — говорится в сообщении СП.

Кроме того, по данным аудиторов, Минздрав не обеспечил достижение целевых значений по трем из пяти показателей госпрограммы «Развитие здравоохранения»: ожидаемая продолжительность жизни, смертность от новообразований и удовлетворенность населения качеством медицинской помощи. В некоторых регионах не смогли выполнить планы по медосмотрам на предмет выявления туберкулеза и ВИЧ-инфекции, отмечает ведомство.

Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году. При наличии высшего образования повышение зарплаты должно составить 200% от средней по региону.

Вместе с тем в ряде больниц ради выполнения плана идут на ухищрения – санитарок переводят на ставки уборщиц, которые не подпадают под действие указа. Все началось с Анжеро-Судженска – маленького города в Кемеровской области с населением около 70 тысяч человек. В городской больнице в начале года планировалось перевести всех санитарок и младших медсестер в статус «уборщиков производственных помещений». Первая попытка привести приказ главврача в действие была сорвана медперсоналом больницы – санитарки отказались подписать согласие на перевод, некоторым пришлось уволиться, сообщил профсоюз «Действие».

«Вся эта процедура проводилась согласно всем законодательным нормативам, то есть все было выдержано. Они (санитарки) были предупреждены. Мы сделали так, чтобы все-таки не очень почувствовали наши медицинские работники этот переход», — говорила местному каналу «СТС Кузбасс» главврач больницы Ольга Козлова. По ее словам, средняя зарплата санитарок в учреждении – 27 тысяч рублей, с переходом в уборщицы – 22-23 тысячи рублей.

Принудительный перевод в уборщицы – это унижение труда и профессионального достоинства санитарок, указывает профсоюз «Действие», который борется за права медработников. Это бьет по и без того низкой зарплате санитарок и просто-напросто несправедливо. Уборщик служебных помещений не может исполнять обязанности младшего медперсонала — ухаживать за больными, помогать в операционной, утилизировать биологические отходы, отмечают в профсоюзе.

«Газета.Ru» пообщалась с санитарками, сражающимися за свои права в разных регионах России. По их словам, самое обидное и абсурдное во всей этой ситуации – это то, что «оптимизация», сокращения и перевод в уборщицы идут ради повышения зарплат другой категории.

Санитарки больше не нужны

Людмила работает в городской больнице Анжеро-Судженска с 1995 года. «Все эти годы я работаю в операционном блоке. Нас тоже перевели в уборщицы, но так как я и некоторые другие мои коллеги не согласились на это, мы попали под сокращение. Оставили всего 5 ставок санитарок, а остальных перевели в уборщицы, мотив — уменьшение населения. Абсурд», — рассказала Людмила «Газете.Ru». Иными словами, сокращали всех тех, кто отказался перейти на ставку уборщицы.

Те, кто перевелся «добровольно принудительно», по ее словам, получили соглашения, в которых описаны дополнительные площади для мытья. По мнению Людмилы, нельзя приравнивать работу уборщицы к работе санитарки, ведь второе подразумевает помощь медсестрам, работу с биологическими отходами и иные параметры, прописанные в профстандартах для санитарок режимных помещений.

По ее словам, зарплата санитарки — в районе 23 тысяч рублей. Санитарки опасаются, что потеряют в зарплате из-за перевода. Согласно материалам профсоюза, уборщицы в этой больнице получают всего около 12 тысяч рублей, хотя руководство больницы обещает оставить оплату прежней. Кроме того, переведенных в уборщицы могут лишить дополнительного отпуска в 14 дней и некоторых надбавок.

В департаменте охраны здоровья населения сокращение персонала в горбольнице связывают с уменьшением численности населения города, передавал «СТС Кузбасс». По статистике в 2015 году здесь появилось на свет 843 малыша, а в 2018 — 562. Если сокращается число койкомест, то и часть медперсонала оказывается ненужной.

Средняя зарплата санитарки в больнице большинства провинциальных городов очень низкая. По данным портала Trud.com средняя зарплата по стране – 16500 рублей. В некоторых регионах заработная плата и вовсе на уровне прожиточного минимума – 5-8 тысяч. При этом санитарки вынуждены совмещать две ставки или брать дополнительные смены.

На одном энтузиазме

В Кемеровской области после митингов и голодовок случились подвижки. 21 мая прокуратура начала проверку законности массового сокращения младшего медицинского персонала в Анжеро-Судженской городской больнице. Протестная волна, зародившая в этом городе, сейчас распространяется по всей России. «Газета.Ru» узнала, как ситуация обстоит в Глазове, Удмуртия.

Мария работает в операционном отделении Глазовской больницы с 1 июня 2016 года (плановая операционная). График – пять дней в неделю. «Раньше были подработки в экстренной операционной и приемном покое в перевязочной на время отпусков коллег, сейчас их пока нет», - рассказала собеседница.

Санитаркой в этом отделении героиня работала еще в начале 2000 года. По ее словам, работа ей очень нравится, но «на одном энтузиазме не проживешь, пришлось искать более оплачиваемую работу». В 2017 году Мария прошла обучение и стала квалифицированной санитаркой.

По ее словам, «зарплата сказочно менялась все время»: «с 2016 года по сентябрь 2017 года была минималка (МРОТ), потом нам начали выплачивать дорожные карты до августа 2018 года». «Дорожной картой» называют указ президента № 597 о повышении зарплаты.

«В сентябре нам сообщили, что нас будут переводить в уборщицы. Мы начали обращаться во все инстанции. Свою позицию мы отстояли, но нам платили, как и уборщицам до марта 2019 года. В апреле нам выплатили дорожную карту, будет ли она в мае, пока не знаем», — рассказала Мария.

Так, ранее профсоюз сообщил, что младший медперсонал Глазовской межрайонной больницы смог добиться повышения зарплаты — она выросла почти в 2,5 раза. У одной из санитарок в марте зарплата составила 10 тысяч рублей, а в апреле — 24 тысячи рублей.

Борьба продолжается

В городе Шадринск (Курганская область) также столкнулись с проблемой перевода санитарок в уборщицы.

«Я 8 лет работаю санитаркой в интернате. Дополнительные смены нам ставят и не спрашивают согласия. После указа президента зарплата с 13 тысяч рублей упала до 9 тысяч. Но с 2018 года нас заставили за свой счет обучиться и перевели из палатных санитарок в санитарки с сертификатом. Зарплата выросла очень интересно — оклад 4896 рублей, зарплата 17-20 тысяч, если не будет замечаний, что при нашей работе сложно», — поделилась Татьяна из Шадринска.

По ее словам, двух санитарок перевели в уборщицы и их зарплата упала до 12 тысяч рублей.

«В нашем городе нет выбора работы. Где была работа, туда и пошла. Сейчас привыкла, даже нравится. Но руководство с нами не церемонится, поставят в известность, и все. Не нравится — никто ни держит», — рассказала собеседница.

В больнице недавно перевели санитарок-буфетчиц в буфетчиц с минимальной оплатой труда, сняв надбавку за вредность, утверждает героиня. Отпуск стал 28 дней, хотя был 63 дня. Зарплата – 12 тысяч рублей. Все это при том, что работа абсолютно не изменилась, отмечает Татьяна.

Юлия из Великого Устюга (Вологодская область) имеет стаж 22 года. По ее словам, «зарплата как была МРОТ, так и осталась» — около 13 тысяч рублей. Руководство предлагает уволиться, если не нравятся условия и зарплата. Ее семья из четырех человек живет на 30 тысяч рублей. Юлия рассказывает, что экономить приходится на элементарных вещах – стиральном порошке, мыле, одежде. «Работы в городе нет, а если и есть, то платят МРОТ. Вот и терпим», — рассказала собеседница.

Борьба санитарок и других медработников за достойную зарплату и условия труда продолжается. 29 мая забастовка сотрудников «Пензенской областной станции скорой медицинской помощи» достигла своей цели. Главный врач и и.о. министра здравоохранения Пензенской области договорились о доплате 100% к окладу при работе в неполной бригаде. Кроме того, рабочая группа пересмотрит систему оплаты труда — зарплаты фельдшеров, анестезистов и водителей должны достичь 100% от средней по региону.

В Минздраве об этих и других случаях не знают – с мест не было сигналов.

«В Минздрав России не поступали обращения от медицинских сестер, территориальных организаций Профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации о переводе их на должности санитарок или на работу по профессии «уборщик служебных помещений» в связи с сокращением численности среднего медицинского персонала», — сообщили в пресс-службе.