Киньте Европу на деньги: Трамп заступился за Британию

Президент США Дональд Трамп посоветовал властям Великобритании не выплачивать Европейскому союзу отступные в размере 39 млрд фунтов (около $50 млрд) за нарушение условий выхода страны из ЕС. Об этом он заявил в интервью газете The Sunday Times.

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По его словам, на месте британских властей он не стал бы выплачивать за Brexit такую «огромную сумму». Американский лидер добавил, что вынес бы этот вопрос на рассмотрение в виде судебного разбирательства.

«Великобритании будет очень непросто достичь хорошей сделки, когда они вступают в переговоры таким образом», — сказал Трамп.

Он посоветовал Лондону выходить из ЕС по жесткому варианту, то есть без соглашения, если Брюссель откажется от условий, выдвигаемых Британией.

Ранее Трамп указывал, что Великобритания отдала Евросоюзу все карты в спорах по вопросу о выходе страны из ЕС.

По словам американского лидера, он предупреждал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй о необходимости выстраивать защиту. «Я думаю, что Великобритания позволила Европейскому союзу заполучить все карты. И очень сложно играть, когда преимущество полностью находится у одной стороны», — сказал Трамп.

Он добавил, что Лондон вместо того, чтобы занять позицию сильного, вел переговоры по Brexit с позиции просящего.

«Я всегда любил его»

Аналогичной позиции — выход из ЕС без договора и без компенсации — придерживается и бывший глава МИД Британии Борис Джонсон. Он заявлял 25 мая, что сможет вывести страну из ЕС без договора, если займет место действующего премьера Терезы Мэй. Об этом сообщала Telegraph.

Как отмечается, Джонсон пообещал британцам, что сделает все возможное для того, чтобы страна покинула Евросоюз 31 октября даже без соглашения с Брюсселем.

«Лучший способ получить хорошую сделку — готовиться к тому, что сделки не будет», — подчеркнул Джонсон.

Трамп, к слову, в борьбе за кресло премьера поддерживает именно Джонсона. По словам президента США, он знаком с разными кандидатурами, но считает, что с этой работой — Brexit — «великолепно» справился бы экс-глава МИДа страны Борис Джонсон.

«Я люблю его. Я всегда его любил. Не знаю, выберут ли его, но считаю его очень хорошим человеком, очень талантливой личностью», — заявил Трамп, добавив, что Джонсон всегда положительно относился к нему самому и США.

С компенсаций на выход?

Brexit по договору или без — основной предмет разногласий между ЕС и Великобританией. Министр иностранных дел королевства Джереми Хант заявил, что стране следует заключить новое соглашение с Брюсселем по выходу из ЕС, сообщало 28 мая агентство Reuters.

По его мнению, сделка, заключенная уходящим в отставку премьер-министром Терезой Мэй, должна быть пересмотрена. В частности, необходим новый подход к режиму пребывания Северной Ирландии в составе ЕС.

Но пограничная проблема — лишь одно из условий, которыми обусловлен Brexit. Договор по выходу был согласован еще в июне 2017 года, после того, как большинство граждан Великобритании проголосовали за самостоятельность от ЕС.

В двухстраничном договоре была зафиксирована также проблема юридического статуса европейцев, работающих в Великобритании, доступ самих британцев к общему рынку товаров и услуг Европейского союза. Было оговорено, как обеспечить права граждан ЕС, проживающих в Великобритании, а также британцев, проживающих на континенте. Гарантии защиты прав Европа обязалась обеспечить 3,5 млн граждан ЕС, проживающих в Великобритании, и 1,2 млн британцев, остающихся на континенте.

Наконец, была достигнута такая договоренность: уж если Британия выходит из ЕС, то должна заплатить компенсацию за расторжение экономических связей. Размер компенсации все время меняется.

Сначала Брюссель требовал $50-60 млрд для выполнения финансовых обязательств Лондона перед Европейским союзом. Позднее власти ЕС под давлением Франции и Германии подняли сумму требований из-за Brexit до 91-113 млрд. Позднее, впрочем, сумма снизилась до $50 млрд.

Основную часть этой плавающей суммы составляют британские долгосрочные нереализованные обязательства, по которым было достигнуто согласие, еще когда Великобритания существовала как участник единого европейского проекта — ЕС требует уважать эти обязательства.

Брюссель планировал даже штрафовать Лондон за отсрочку Brexit: сумма компенсации может составить порядка 1 млрд фунтов стерлингов ($1,31 млрд) в месяц.

«В данном случае существует огромный разрыв между претензиями сторон касательно денежной компенсации. Лондон считает, что он должен заплатить максимум €10 млрд», — считает профессор департамента мировой экономики ВШЭ Алексей Портанский.

Совет Трампа не платить за Brexit продиктован еще и чисто политическими соображениями. Трамп намерен поддержать близкого ему по духу лидера партии Brexit Найджела Фараджа, который является одним из вдохновителей жесткого варианта Brexit. Эта партия недавно на выборах в Европарламент получила 29 мест. При этом правящая партия Великобритании завоевала лишь четыре места в Европарламенте.

Трамп не только посоветовал Лондону выходить из ЕС без соглашения, но и рекомендовал отправить в Брюссель на переговоры с ЕС именно Фараджа, назвав его «очень толковым человеком».

Голосование по выходу из ЕС, четвертое по счету, запланировано теперь на 31 октября.