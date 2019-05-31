«Груда металлолома»: чем станет Украина без газа России

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что если Украина не подпишет соглашение о транзите российского газа, то с 2020 года национальная газотранспортная система превратится в «металлолом». Свое мнение он выразил в эфире «112 Украина».

«1 января следующего года наша труба становится металлоломом», — сказал Рабинович.

По его словам, договор все еще не подписан, но без него страна «не существует».

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При этом он подверг резкой критике просьбу главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о выделении миллиарда долларов на то, чтобы закачать дополнительный газ в хранилища. Депутат отметил, что эта финансовая нагрузка ляжет на налогоплательщиков.

На Украине в последнее время растет озабоченность по поводу транзита российского газа. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк до этого заявил, что вопрос транзита российского газа через Украину в 2020 году остается нерешенным, и это «вызов» для украинских властей.

«Мы теряем [в год] около $3 млрд доходов от транзита [российского] газа», — сказал Данилюк.

Ранее из-за того, что контракт так и не подписан, «Нафтогаз» даже обвинил Россию в подготовке новой газовой войны. Растут объемы транзита газа через Украину, что связано с закачкой российского газа в газохранилища в Европе, заявлял в апреле исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью YouTube-каналу skrypin.ua. По его словам, это значит, что Москва намерена покрывать потребности европейских клиентов за счет резервированного газа после прекращения транзита.

Между тем Украина не готова к потере этого транзита. По словам Витренко, у «Нафтогаза» просто нет технической модели работы украинской газотранспортной системы (ГТС) на этот случай.

По оценкам украинских политиков, прекращение транзита российского газа через территорию Украины, намеченное на 1 января 2020 года, приведет к спаду экономике в стране.

«Для Украины потеря транзитного потока означает потерю $3 млрд годового дохода, а это примерно 3% ВВП. То есть фактически мы можем за год потерять весь рост предыдущего года.

Говоря о том, как это повлияет на Украину, думаю, не будет слишком жестко сказано, что это может вызвать настоящий кризис, в том числе политический», — заявлял глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев во время Международной инвестиционной конференции «Game of thrones: final season?».

Напомним, подписанные ранее контакты на поставку газа между Киевом и Москвой истекают 1 января 2020 года. В мае должны были пройти очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским Союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы, однако они не состоялись из-за политической неопределенности на Украине.

Предпринятые ранее попытки договориться между Киевом и Москвой не увенчались успехом. Украина предлагает «Газпрому» забронировать до 60 млрд куб. м газа в год сроком на 10 лет при возможности увеличения до 90 млрд куб. Российскую сторону этот вариант не устраивает.

«После пуска в эксплуатацию проектов «Северный поток – 2» и «Турецкого потока» по сути транзит газа через Украину теряет привлекательность, так как все новые газопроводы полностью перекрывают потребности в транзите российского газа в Европу»,

— говорит Денис Лисицын, директор департамента управления активами компании ERARIUM Group.

Напомним, «Северный поток – 2» — газопровод, который пройдет по дну Балтийского моря от российского побережья до германского берега. Стоимость проекта 9,5 млрд евро. Он будет состоять из двух ниток, мощность составит 55 млрд кубометров природного газа в год. Это примерно 60% от того объема, который прокачивает «Газпром» через Украину.

Ради новых проектов договариваться Москве придется, уверены аналитики.

«В последний год ЕС декларирует гарантию начала работы проекта «Северный поток – 2» только при условии сохранения транзита через Украину», — отмечает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Так, ранее Совет ЕС окончательно одобрил поправки к Газовой директиве ЕС по поводу правил работы морских газопроводов в Евросоюзе. Теперь европейское законодательство в части наземных трубопроводов должно распространяться на новые и действующие газопроводы из третьих стран, идущие в территориальных морях государств ЕС.

Согласно директиве, половина мощности трубы должна быть предоставлена для независимых компаний-поставщиков газа в ЕС. В случае «Северного потока — 2» это может означать, что половина трубы попросту останется пустой.

По словам Антонова, очередной раунд переговоров произойдет в середине или конце июня – позже откладывать нет смысла, так как сторонам потребуется время для согласования окончательных условий.