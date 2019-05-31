Хватит отдыхать: россиянам сократят новогодние каникулы

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году. Произойдет это«по техническим причинам».

Это следует из проекта постановления правительства о переносе праздничных дней в 2020 году. В пятницу, 31 мая, российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) рассмотрит его. В случае, если документ будет одобрен, то он пойдет на подпись премьер-министру.

Согласно трудовому кодексу, нерабочие праздничные дни в нашей стране на Новый год — с 1 по 6 и 8 января, плюс 7 января — Рождество.

В прошлые два года: в 2018 году и 2019-м «новогодние каникулы» увеличивали на два дня за счет 30 и 31 декабря.

Так, в 2019 году 30 и 31 декабря выпадали на субботу и воскресенье, и они автоматически присоединились к каникулам. В 2018 году новогодние каникулы также были длинными.

Так, суббота, 29 декабря 2017 года была перенесена на понедельник 31 декабря. Это позволило в прошлом году россиянам продлить отдых за счет 30 и 31 декабря.

В этом году таких «подарков» для россиян не планируется. 30 и 31 декабря 2019 года выпадают на понедельник и вторник, и они будут рабочими днями.

При этом выходные дни во время новогодних каникул — 4 и 5 января, которые выпадут на субботу и воскресенье, проект постановления предлагает перенести на понедельник и вторник 4 и 5 мая.

В честь Дня защитника Отечества предлагается сделать выходными днями с 22 по 25 февраля, Международного женского дня — с 7 по 9 марта, Праздника Весны и Труда — с 1 по 5 число, Дня победы — с 9 по 11 мая, Дня России — с 12 по 14 июня и Дня народного единства — 4 ноября.

Постановление правительства принимается ежегодно. И каждый раз предварительно согласовывается с профсоюзами и работодателями.

В этом году ближайший выходной за счет праздников россиян ожидает 12 июня в честь Дня России. Он выпадет на среду, поэтому присоединить его к выходным — 15 и 16 июня не удастся.

В следующий раз больше двух дней россияне смогут отдохнуть только в ноябре в связи с Днем народного единства 4 ноября. Страна будет отдыхать со 2 по 4 ноября.

Между тем чиновники уже давно говорят о том, что польза от длинных выходных весьма сомнительная. Еще в январе в связи с затяжными новогодними праздниками премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что длинные праздники в нашей стране наносят вред экономике.

«Вообще, у нас праздники очень длинные, вы знаете, для экономики это плохо. Я как председатель правительства не могу этого не отметить, потому что 14 дней практически страна мало чего создает, но очень хорошо отмечает»,

— сказал тогда Медведев.

В России часто спорят о том, мало или много россияне отдыхают. Праздничных дней много, к ним прибавляется и достаточно продолжительный отпуск — 28 календарных дней. Причем для некоторых категорий граждан предусмотрен увеличенный отпуск. Например, сотрудники Следственного комитета отдыхают 30 календарных дней, несовершеннолетние — 31 день, а работники профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований имеют право на отдых до 40 календарных дней в зависимости от стажа.

Однако согласно статистике, россияне работают очень много — почти больше всех в мире. Но отстают по показателю производительности труда.

По данным доклада Организации экономического сотрудничества и развития, в 2017 году россияне в среднем провели за работой 1980 часов

(на 6 часов больше, чем в 2016 году). Сама Россия вошла в пятерку самых работающих стран. Больше, чем у нас, работали только в Мексике, Коста-Рике, Южной Корее и Греции.

Однако много не значит эффективно. Так, по производительности труда Россия в 2017 году в рейтинге издания Market Watch спустилась с 32-го на 34 место, уступив Чили и Польше. Хуже в топ-5 самых работающих стран, по версии исследования, дела обстоят только в Коста-Рике и Мексике.

По данным ВШЭ, рост производительности труда в России в последние годы замедлялся. Так, в 2000-2007 годах ее прирост составлял в среднем 5,9%, а в 2010-2017 годах — всего 1,4%. В прошлом году рост составил 2,5%. Производительность труда стала одним нацпроектов — «Производительность труда и поддержка занятости». В базовых несырьевых отраслях экономики производительность труда должна вырасти до 5% в год к 2024 году.

При этом получают за работу россияне также мало. Напомним, согласно недавно обнародованному исследованию Росстата, почти половина российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, так как их доходов хватает только на покупку еды и одежды.

Не могут себе позволить покупку товаров длительного пользования, таких как холодильники, стиральные машинки или автомобили 57,9% неработающих пенсионеров.15% семей сообщили, что им денег хватает только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ уже стала для них проблемой.