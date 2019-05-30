Дерут втридорога: пассажиры ругают плацкарт

Общероссийское объединение пассажиров сообщило, что билеты в плацкартные вагоны с отправлением в июне-июле 2019 года подорожали на 65-100%.

Организация попросила Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить обоснованность роста цен, сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо.

В объединении рассказали, что начали свою проверку стоимости билетов в плацкартные вагоны после «многочисленных обращений» от россиян. Всего представители организации проверили цену билетов на 12 популярных направлениях.

Самый большой рост цен в июне-июле по отношению к маю зафиксирован на направлениях Москва — Калининград (+100%, 4021 руб.), Москва — Адлер (+97%, 4143 руб.) и Новосибирск — Томск (+93%, 1507 руб.). Меньше всего подорожали билеты из Москвы в Санкт-Петербург, Смоленск и Псков — на 65-68%.

«Резкое подорожание билетов летом воспринимается особенно остро»,

— отмечает глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

По его словам, отчасти подорожание билетов оправданно, поскольку перевозчику нужно обновлять составы, однако цены не должны увеличиваться в два раза.

Федеральная пассажирская компания («дочка» РЖД) резкий рост цен отрицает. Большая разница в стоимости вызвана сезонным подорожанием и скидками, которые действовали в предыдущие месяцы, объяснили в ФПК. Там также напомнили, что цены на плацкарт устанавливает государство, поэтому резкого роста здесь быть не может.

«Поскольку цены на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливаются государством, то существенного роста на любые направления нет», — заявили в пресс-службе перевозчика.

В ФАС подтвердили, что получили обращение организации, в настоящее время оно рассматривается.

В октябре 2018 года ФАС утвердила предельно допустимый темп роста тарифов на билеты в плацкартных и общих вагонах на уровне 3,9% с 1 января 2019 года.

«Принятое тарифное решение позволит РЖД ускорить обновление подвижного состава и повысить конкурентоспособность железной дороги на рынке перевозок пассажиров», — говорилось в сообщении службы.

В проекте прогноза социально-экономического развития России на период до 2024 года также указано, что тарифы РЖД на грузовые и пассажирские перевозки в 2019 году могут вырасти на 3,5%.

Ранее РЖД создала новый класс обслуживания — эконом-бюджет. Старые вагоны поездов без кондиционеров и биотуалетов до их полного списания выделят в отдельный временный бренд «эконом-бюджет», следует из годового отчета «дочки» РЖД. При этом предполагалось, что цена билета в такие вагоны-лоукостеры будет минимум на 5-10% ниже, чем на места в новых вагонах с кондиционерами и биотуалетами.

С 2018 по 2025 год Федеральная пассажирская компания хочет закупить 5 тыс. новых вагонов, которые будут оборудованы кондиционерами и биотуалетами. Также ФПК планирует провести капитальный ремонт 2,5 тыс. вагонов и обновить более 40% эксплуатируемого подвижного состава.

В ближайшее время появятся новые типы вагонов — в частности, проект 2019 года — одноэтажные вагоны открытого типа и 2020 года — двухэтажные, говорил гендиректор компании Олег Белозеров. Он отмечал, что вагоны будут комфортными и с подключением Wi-Fi.

Осенью Белозеров также сообщил, что РЖД рассматривает идею оснащения плацкартных вагонов капсулами и пространствами-трансформерами.

«На базе принципов формирования общего и плацкартного вагонов будут созданы зоны персонального комфорта. У пассажира должно быть индивидуальное пространство. Возможно, пространство-трансформер, чтобы его можно было формировать индивидуально под себя, под личный комфорт», — сказал он.

Сервис OneTwoTrip провел опрос и выяснил, что 73% россиян не поддерживают идею отказа от плацкарта в пользу капсул. Кроме того,

35% респондентов указали, что испытывают дискомфорт при поездках в плацкарте, но готовы терпеть неудобства ради экономии. Еще 33% заявили, что испытывают существенный дискомфорт и покупают плацкартные билеты только при отсутствии альтернативы. Еще треть не испытывает никаких неудобств.

Идею развития скоростного железнодорожного сообщения, в частности сидячих поездов («Ласточка», «Сапсан» и др.) в качестве альтернативы плацкарту для поездок на небольшие расстояния, поддержали 91% респондентов.