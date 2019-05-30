«Чуть-чуть впроголодь»: депутат не советует пенсионерам есть

Тема борьбы с лишним весом и, в частности, жиром на животе, стала одной из центральных на этой неделе. Американские ученые выявили эффективность интервальных тренировок: 10 недель таких занятий могут снизить массу тела у пожилых людей с жировыми отложениями, а также улучшить его общую мышечную массу.

В России между тем предложили свой способ победить жир в районе талии. Бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко посоветовал пожилым россиянам быть сдержанным в питании, а лучше жить «чуть-чуть впроголодь».

«Надо не забывать, что объем потребляемой пищи, особенно у возрастных людей, когда снижены обменные процессы, тоже должен быть эффективным. Сочетание — жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой — самое эффективное», — сказал он Rambler News Service.

Почему взялись именно за пожилых людей? Ученые из США отмечают, что с возрастом распределение жира в организме может меняться: чем ближе к пенсии, тем больше жира скапливается в области живота, что приводит к повышенному риску сердечных заболеваний. По данным исследования, у занимавшихся спортом людей массовая доля жира сократилась практически на треть по сравнению с теми, кто не менял образ жизни, отмечает портал MedicalXpress.

Онищенко обращает внимание, что пожилым людям можно нагружать себя физическими тренировками только при отсутствии проблем с сердцем.

«Конечно же, любая физическая нагрузка снижает количество жира, потому что он расходуется естественным путем. При определенных видах патологии делают даже операцию, но естественная физическая нагрузка наиболее эффективна, если это не тяжелый диабет», — подчеркнул Онищенко.

По его словам, «любой человек, который имеет избыточный вес, или находится пока еще в недиагностированной стадии диабета, или уже на ранней стадии заболевания».

Идея жить впроголодь россиян не вдохновила и в ответ на высказывания Онищенко в социальных сетях разразились бурные дискуссии по этому поводу.

Самый частый довод, который приводили пользователи сети: пожилые люди в России и так живут впроголодь, покупают самые дешевые продукты и экономят на всем.

«Почему он не советует жить чуть впроголодь нашим олигархам, чиновникам», — возмущались люди.

Позже депутат заявил, что СМИ «передернули» его слова, поскольку он не считает, что люди в преклонном возрасте должны «жить впроголодь».

«А я — против, чтобы у них росли животы. Мною было обращено внимание именно на рост животов», — подчеркнул Онищенко. Между тем

в рейтинге стран по уровню жизни пенсионеров The Global AgeWatch Index Россия находится на 78-м месте из 91 возможных: между Непалом и Лаосом.

В этом году прожиточный минимум пенсионера был установлен Минтруда в среднем по стране на уровне 8846 руб. Предполагается, что этого должно хватить на покупку мяса, овощей, фруктов, круп и молочной продукции, а также на медикаменты, проезд в общественном транспорте, услуги связи и ЖКХ.

При этом в зависимости от региона этот показатель разница. Так, в Москве величина прожиточного минимума пенсионера составляет 12 тыс., в Чукотском автономном округе — 19 тыс., а в Тамбовской области — 7,8 тыс.

Глава Минтруда Максим Топилин отмечал, что некоторые регионы даже искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера, из-за чего граждане недополучают положенную им пенсию. Министр назвал среди таких субъектов Карелию, Приморье, Еврейский автономный округ, Красноярский край, Коми, Калининградскую, Томскую область и Забайкальский край. Ведомство даже подготовило законопроект, устанавливающий единый порядок расчета величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионах России.

В то же время в прошлом году размер МРОТ был увеличен до размера прожиточного минимума — 11 280 руб.

Пока это мало кого спасает. Как недавно констатировал премьер Дмитрий Медведев, выступая в апреле в Госдуме, почти 19 млн россиян живут в бедности.

Реальные располагаемые доходы населения снижаются пятый год подряд. Счетная палата в мае, подводя итоги за первый квартал, отмечала, что у россиян «снижение доходов произошло на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года».

В первом квартале прошлого года был зафиксирован хотя и небольшой, но все-таки рост доходов населения — на 1,4 %. А в целом за прошлый год он составил 0,1%. Это дало власти формальный повод отчитаться о росте доходов, хотя по факту жизнь в стране практически не улучшилась.

Согласно исследованию Росстата, обнародованному 29 мая, почти половина российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, так как их доходов хватает только на покупку еды и одежды.

Не могут себе позволить покупку товаров длительного пользования, таких как холодильники, стиральные машинки или автомобили 57,9% неработающих пенсионеров.

15% семей сообщили, что им денег хватает только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ уже стала для них проблемой.

При этом для борьбы с ожирением, как отмечают диетологи, только спорта или голодания мало. По словам члена Российского национального общества диетологов Людмилы Денисенко, которые приводит РИА «Новости», нужно также избежать дефицита витамина D, омега-3, половых гормонов и антиоксидантов, а также железа, йода и витаминов А и группы В.

То есть питание должно быть не только скудным, но еще и сбалансированным, разнообразным и насыщенным витаминами. При текущей ситуации большинству пенсионеров это вряд ли доступно.