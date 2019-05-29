Игра будущего: как разбогатеть на лазертаге

Игра на миллион

Компания Laserwar – семейный бизнес, ставший воплощением мечты братьев Сергея и Алексея Терещенкова. Идея превратить лазертаг из развлечения в работу принадлежала Алексею, увидевшему удивительную для тех лет западную технологию на молодежном форуме «Селигер».

«В России на тот момент еще не было производителей подобного оборудования, но мы с братом уже начали мечтать открыть свой клуб», — вспоминает Сергей Терещенков. Затем уже сам Сергей во время поездки в Москву поиграл в аренный лазертаг, который называется «Квазаром». Этот 15-минутный аттракцион с лабиринтом и игроками в жилетах, обклеенных яркими светодиодами, произвел на него глубочайшее впечатление.

«Когда я оттуда вышел, у меня светились глаза, и я понял, что нашел дело всей своей жизни. Для меня было просто фантастическим открытием, что в мире существуют такие развлечения», — рассказывает Сергей.

Поэтому, когда он вернулся в Смоленск, они с братом твердо решили скопить денег и открыть собственный бизнес. Работая на трех работах без праздников и выходных за год братьям Терещенковым удалось отложить 50 000 рублей. Но этого явно было мало, и они решили обратиться за помощью к родителям – так к накопленной сумме добавилось еще 120 000 рублей.

«И в этот момент в России каким-то чудом появляется первый производитель лазертаг-оборудования. До этого я уже купил два иностранных образца электроники по 500 евро каждая – я лично их несколько недель собирал в пушки, пока учился на четвертом курсе университета», — говорит Сергей.

Но для открытия собственного клуба этого, разумеется, было не достаточно, поэтому весной братья отправились в Великий Новгород и на кредитные деньги купили у местного производителя 10 тагеров (так называется оружие для лазертага).

«Целый год мы проводили игры в Смоленске как прокатчики оборудования, за год удвоили капитал и выплатили весь родительский кредит. Мы провели более 200 игр – работали практически каждый день, а в некоторые дни было и по 2-3 игры», — рассказывает бизнесмен. Машины у молодых предпринимателей не было, поэтому приходилось возить тяжелое оборудование в маршрутках и таскать его на себе до места проведения игры.

Дело в том, что братья Терещенковы решили заняться внеаренным лазертагом – военно-тактической игрой, которая проходит не в помещении, а в любых декорациях и зданиях, от леса до заброшенных заводов. Их клуб в Смоленске, который работает и сейчас, стал одним из первых подобных заведений в России.

За год количество тагеров, имевшихся у предприимчивых братьев, удалось удвоить, но возникла новая проблема – оборудование начало ломаться, а ремонт у производителя требовал массы времени и денег. В результате Сергей начал самостоятельно ремонтировать оружие и набираться опыта.

«Параллельно я стал изучать иностранную литературу и нашел несколько интересных проектов на эту тему – например, протокол передачи данных инфракрасного сигнала фирменного пульта Nec, выложенный в открытый доступ. На его основе вполне можно было создать лазертаг (а заодно и переключать оружием каналы на старых телевизорах Nec)», — смеется Терещенков.

Принцип инфракрасного пульта остался до сих пор, просто в качестве передатчика в лазертаге выступает оружие, а в качестве приемника – датчики. Так и началась история Laserwar, на данный момент являющегося крупнейшим производителем оборудования для лазертага в мире.

«Я создал первую электронику, которую мы профинансировали вместе с братом, это стало моим дипломным проектом, и бизнес пошел в гору. Мы сняли помещение парикмахерской, переоборудовали ее под мастерскую и начали работать», — рассказывает бизнесмен.

Верхом на звезде

За год компания выросла с 3 до 15 человек, потребовался новый офис. Братья Терещенковы нашли хорошее промышленное помещение с системой вентиляции и другой необходимой инфраструктурой, открыли собственное ателье, чтобы шить повязки и жилеты, создали отдел разработчиков, коммерческий отдел и поделили обязанности. Потом компании удалось немного отстроиться и реализовать свои экспортные амбиции.

«Экспортом мы серьезно занялись 4 года назад – в момент, когда произошла очередная девальвация рубля, у нас были значительные финансовые сложности, и тогда была принята программа выхода на экспорт. В тот момент мы уже заняли 70-80% отечественного рынка и понимали, что нужно двигаться дальше», — вспоминает Сергей Терещенков.

Компания начала принимать участие во всех международных выставках развлекательного и паркового оборудования– вначале поездки финансировались из собственных средств, затем с помощью субсидирования, в том числе помогал Российский экспортный центр.

«Сейчас мы занимаем в мире примерно треть рынка внеаренного лазертага, который был изобретен в Смоленске 10 лет назад», — с гордостью говорит бизнесмен.

На данный момент на производстве трудится около 70 специалистов. В этом году компании исполнилось 10 лет, и 1 июля Laserwar будет отмечать 11-й год развития идеи братьев Терещенковых.

«Наша компания делает действительно все – то есть, мы не только продаем, но и производим. Мы разрабатываем, производим и продаем свой продукт по всему миру – сейчас наше оборудование продается в 78 странах мира, от Европы до Виргинских островов и Новой Каледонии», - отмечает Сергей Терещенков.

Одновременно с Laserwar в России стартовали еще несколько стартапов по лазертагу, и развернулась серьезная конкурентная борьба, которая отчасти продолжается до сих пор, но лидерство удерживает компания из Смоленска.

«Сейчас у нас есть 5 информативных сайтов о лазертаге, мы стали первыми в мире, кто снимает игры на 4К камеры и выкладывает эти видео на YouTube. По всему миру сейчас есть более 60 дилерских центров, продающих наше оборудование, и еще около 100 сервисных центров для оперативного ремонта и техподдержки», — рассказывает предприниматель.

Возникают они обычно на базе наших клубов, и это дополнительный плюс и для них, и для компании. На оборудование Laserwar не бывает скидок, зато действует акция 10+2 – то есть вы покупаете 10 комплектов, а два получаете в подарок. В результате у компании увеличивается объем производства и снижается себестоимость продукции, а для клиента это полноценные 17% скидки.

«За три года мы открыли около 50 арен для лазертага в закрытых пространствах – у нас это отдельный проект под названием «Кибертаг». Мы смогли произвести в индустрии лазертага несколько революций: например, мы первыми предложили уникальный пластиковый корпус автомата, который назвали «Хищник». Это хит продаж, самый продаваемый тагер в мире. На них почти 4 года играют все клубы страны», — делится успехами Сергей Терещенков.

Будущее под прицелом

Предприниматель говорит, что компания активно использует государственные программы поддержки малого бизнеса, и это помогает решить массу проблем. Одним из удобных инструментов для малых предпринимателей он считает Портал Бизнес-навигатора МСП.

«Бизнес-навигатор МСП – очень нужная вещь для малого бизнеса. Я считаю, что больше всего малому бизнесу нужна информация. В удобном виде ее предоставляют несколько организаций, в том числе государственные структуры (например, портал госуслуг), но на портале в формате «одного окна» можно найти много специализированных полезных сервисов для бизнеса, которыми пользоваться очень удобно », — рассказывает Терещенков.

С помощью Бизнес-навигатора можно проверить платежеспособность контрагента, удостовериться в его добросовестности и понять, стоит с ним сотрудничать или нет, поясняет бизнесмен. «Очень круто, что они бесплатно предоставляют информацию из разных источников, причем в удобном виде. На мой взгляд, это большой плюс», — подчеркивает он.

Останавливаться на достигнутом смоленские предприниматели, разумеется, не намерены. В ближайших планах – завоевание новых сегментов рынка.

«Мы делаем комплект «лазерный биатлон», делаем комплекты специальных лабиринтов, десятки дополнительных устройств для лазертага, пейнтбола и страйкбола, проводим крупнейший в мире фестиваль лазертага и намерены добиться регистрации лазертага как полноценного вида спорта», — делится планами бизнесмен.

Кроме того, в планах значится строительство конструкторского бюро Laserwar, проект которого в течение года разрабатывался со смоленской компанией «Промстройпроект». Планируется, что это будет трехэтажное здание с собственной инфраструктурой. .

«Я хочу, чтобы это конструкторское бюро стало центром притяжения научной жизни Смоленска. Кроме того, мы намерены нарастить число сотрудников компании до 100 человек и построить Центр военно-тактических игр, где будут проходить соревнования», — резюмирует Сергей Терещенков.