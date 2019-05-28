Страшно летать: SSJ-100 проверят с нуля

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) просит Минтранс после катастрофы в Шереметьево организовать оперативную проверку систем самолета RRJ 95 (он же Superjet 100) на соответствие сертификационным требованиям.

Письмо отправлено в адрес министра транспорта Евгения Дитриха и датировано 24 мая, сообщает газета «Коммерсант».

В частности, у АЭВТ есть вопросы к системе защиты самолета от поражения статическим электричеством и ее эффективности.

«Не должны быть такие последствия с электрообеспечением, приведшие к нештатной ситуации на борту ВС»,

— говорится в сообщении.

В письме речь идет о проверке прочностных характеристик конструкции кессона крыла и шасси, поскольку разрушение шасси не должно влиять на целостность топливных систем.

По мнению АЭВТ, стоит изучить на соответствие сертификационным требованиям и систему управления полетом и силовой установкой самолета, защиту пассажирского салона при внешнем пожаре и программу тренировок экипажей, разработанную производителем судна.

«АЭВТ обеспокоена авиационным происшествием с RRJ 95B RA-89098, происшедшим 5 мая в Шереметьево,— говорится в письме.— Данное происшествие нанесло серьезный репутационный ущерб российской гражданской авиации и авиапрому. Сегодня авиакомпании—члены АЭВТ эксплуатируют 19 воздушных судов RRJ-95B».

Самолеты SSJ 100 есть в парке авиакомпаний «Ямал» (15 машин) и «Якутия» (четыре судна), входящих в АЭВТ.

В АЭВТ не смогли предоставить «Газете.Ru» оперативный комментарий.

Между тем в Минтрансе заявили о том, что не получали обращение.

Самолет SSJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет вместимостью от 98 до 103 кресел. Он был создан в середине 2000-х гг. и стал первым пассажирским лайнером, разработанный в новейшей истории России. По официальным данным, его разработка обошлась «Гражданским самолетам Сухого» (ГСС, входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию», ОАК) в $2 млрд. В два с половиной раза больше средств было вложено в производство лайнеров.

В мае в России произошла первая в истории эксплуатации самолета SSJ-100 авария с человеческими жертвами. Рейс SU-1492, следовавший по маршруту Москва — Мурманск, был вынужден после взлета вернуться в Шереметьево, где после «жесткой» посадки загорелся. Следственный комитет сообщил, что из 78 человек на борту выжили 37. В «Гражданских самолетах Сухого» (ГСС) рассказали, что самолет выгорел полностью.

В рамках уголовного дела рассматриваются различные версии произошедшей катастрофы.

Так, в заявлении аэропорта Шереметьево после авиакатастрофы отмечалось, что «после взлета экипаж доложил о неисправности и принял решение вернуться в аэропорт вылета». В экстренных службах сообщали, что основная версия случившегося — удар молнии, после которого отказала автоматика. Метеоусловия в момент ЧП действительно были неблагоприятными, однако последний раз молния становилась причиной аварии самолета несколько десятков лет назад. Для современных лайнеров молнии по идее не должны быть проблемой.

Кроме того, по словам источников, во время приземления задние стойки шасси пробили топливные баки — почти полные. Из них вытекло горючее, и от случайной искры начался пожар. Согласно техническим требованиям к пассажирским лайнерам, стойки шасси не должны располагаться под баками.

Проблемы с эксплуатацией самолета Sukhoi SuperJet 100 были и ранее.

Так, в прошлом году «Би-би-си» со ссылкой на внутреннюю документацию одного из перевозчиков сообщала, что эксплуатант считает SSJ-100 наименее безопасными лайнерами в своем флоте.

В ноябре 2018 года авиакомпания Brussels Airlines отказалась от самолетов Sukhoi Superjet 100 по причине частых отказов и отсутствия перевода ряда руководств по эксплуатации с русского языка. В феврале единственный европейский эксплуатант SSJ-100 ирландская CityJet прекратил лизинг российских самолетов. Причина — частые поломки лайнеров.

Также покупатели лайнера жаловались на постпродажное обслуживание самолета. В частности, у производителей были проблемы с серийным производством деталей и поставкой комплектующих даже внутри страны.

В последнее время рейсы Sukhoi SuperJet 100 отменяются по всей стране.

Российская экономика не стимулирует создание глобальных конкурентоспособных компаний мирового уровня, что наглядно демонстрирует история самолета Sukhoi SuperJet 100,

отмечалось в недавней статье в Financial Times.

По мнению издания, заявленный изначально как экспортно ориентированный, продукт, по факту, не смог найти серьезных покупателей, кроме «Аэрофлота», который скорее был вынужден, чем захотел приобрести новый «флагман» российской авиации.

Объективно Sukhoi Superjet 100 — лучшее, что на сегодняшний день получилось у отечественного авиапрома, но по мировым меркам это неудачный самолет, отмечал ранее в интервью «Газете.Ru» эксперт Высшей школы экономики Андрей Крамаренко.