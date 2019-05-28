К врачу по расписанию: новые правила ОМС

Российским гражданам, имеющим хронические заболевания, теперь обязаны регулярно напоминать, что им нужно пройти обследование и прийти на прием к врачу, даже если у человека нет жалоб на самочувствие. Делать это должны страховые компании, к которым прикреплены пациенты, и медицинские учреждения.

Такие данные содержатся в утвержденных Минздравом новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), которые вступили в силу 28 мая 2019 года. Так министерство намерено усилить профилактическое направление в работе поликлиник.

Ближайшие два года понадобятся Минздраву, чтобы провести всеобщую диспансеризацию и профилактический осмотр россиян. В ходе этого осмотра будет определен базовый уровень здоровья жителей России.

Также в результате диспансеризации должны быть выявлены заболевания, от которых чаще всего страдают жители различных регионов, и подведена статистика о том, какие болезни чаще всего в отдельных частях страны из острой фазы перетекают в хронические.

По итогам прохождения диспансеризации

для каждого жителя страны будет определена его группа здоровья. Если во время обследования выяснится, что у человека уже есть хроническое заболевание и ему необходим постоянный контроль врача, его поставят на диспансерное наблюдение.

По новым правилам, таких пациентов необходимо обследовать регулярно, один или два раза в год, а в зависимости от заболевания – и чаще.

Человеку должны регулярно напоминать о том, что ему пора сходить на прием к врачу, сдать контрольные анализы, пересмотреть терапию и список назначенных лекарств. Для этого ему будут звонить или писать — и приглашать в поликлинику. Это будут делать и медработники, и представители страховых компаний, выдавших гражданину полис ОМС.

По новым правилам сотрудники страховых компаний также теперь обязаны работать с обращениями и жалобами граждан и разбирать спорные случаи.

Так, они должны помогать пациентам в случае возникновения конфликтных ситуаций, например, если человеку предлагают пройти обследование или консультацию за деньги, а сам он считает, что это исследование при его заболевании положено проходить бесплатно. Или если новый препарат пациенту не подходит, а врач уверен в его эффективности. Или же если долго не движется очередь на дорогое исследование или плановую госпитализацию.

Правда, все это прибавит медицинским учреждениям и страховым компаниям бумажной работы и волокиты, так как увеличится объем отчетности. При прежнем штате инициативы рискуют потонуть в бумагах и так и остаться неисполненными.

По новому приказу не увеличивается и число врачей, то есть вопрос записи на прием и получения талонов в тех медучреждениях, где не хватает персонала, встанет еще острее.

Также пациенты получают право на «второе мнение», в том случае, если у гражданина возникнут сомнения в качестве диагностики и лечения.

В этом случае страховые компании могут назначить экспертизу полученной медпомощи. Но это право, а не обязанность. Они также могут организовать дистанционную консультацию высококвалифицированного специалиста, в том числе и из ведущих профильных клиник страны, с помощью телемедицинских технологий.

В мае вступил в силу другой приказ Минздрава. Сейчас люди старше 40 лет могут проходить диспансеризацию раз в год. Россияне в возрасте от 18 до 39 лет имеют право проходить добровольное и бесплатное обследование раз в три года.

При этом у людей старше 40 лет появилась право сделать специальный скрининг всего организма, позволяющий повысить выявление онкозаболевания на ранней стадии. Диспансеризация останется по-прежнему бесплатной и добровольной.

4 мая вступили в силу также стандарты оснащения мобильных медицинских комплексов, которые будут действовать в отдаленных регионах и селах.

По данным Минздрава, в настоящее время в России уже работают около 3,8 тыс. таких бригад. И в ближайшее время планируется увеличить их количество на 500.

По статистике министерства, жители сельской местности посещают врачей реже, чем это делают жители городов, из-за того, что медицинские услуги во многих регионах территориально не очень доступны. Например, до райцентра, где есть поликлиника и больница, жителю села нужно ехать, а на такую поездку нужны и время, и средства.

«Сейчас смертность сельских жителей на 14 процентов выше, чем городских, а средняя продолжительность жизни меньше на два года. Нам необходимо приблизить медицинскую помощь к сельским жителям, обеспечить эту возможность во всех населенных пунктах», — заявляла вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на коллегии Минздрава.