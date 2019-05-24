Большая чистка: России вернут грязную нефть

Москва и Минск разработали «дорожную карту» по решению проблемы хранящейся в магистральных трубопроводах и резервуарах в Белоруссии «грязной» нефти из России.

Стороны решили по той же трубе отогнать загрязненную хлоорганическими соединениями нефть обратно в Россию, где ее уже будут очищать.

«Соответствующие емкости подготовлены, есть понимание, куда мы ее вытесним. Технологическая карта вчера вечером (23 мая, на встрече вице-премьеров России и Белоруссии — прим. «Газета.Ru») окончательно согласована. Мы решаем эту проблему. Это будут резервуарные емкости, в которых можно разместить такой объем», — сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак по итогам российско-белорусских переговоров.

Этот же вопрос затрагивался на встрече премьеров двух стран Дмитрия Медведева и Сергея Румаса в Москве 24 мая.

«Это будет реверсом обратно по тем же трубам, только на территории РФ с территории Белоруссии до границы с Польшей. Здесь мы будем доводить ее до стандартных условий», — пояснил Козак.

«Будем с ней работать. Есть механизмы очистки этой нефти»,

— заверил он. Речь идет об 1 млн тонн нефти из Белоруссии. Таким же образом будет возвращено в Россию порядка 250 тыс. «грязной» нефти из Польши.

Румас уточнил, что процесс «выдавливания» некондиционной нефти в сторону России начнется уже «с понедельника-вторника» — 27-28 мая. «Таким образом освободится путепровод в сторону Западной Европы», — сказал он в эфире белорусского телеканала ОНТ. Запустить прокачку чистой нефти в направлении Западной Европы как можно скорее заинтересованы обе стороны. Более того, Москва и Минск рассчитывают наверстать упущенную из-за простоя трубы прибыль.

«Мы считаем, что есть еще время восполнить весь тот объем транзита, который стандартно проходит в течение года в сторону Западной Европы, и получить соответствующие доходы белорусским субъектам хозяйствования», — сказал Румас. Таким образом, часть того «косвенного» ущерба, о котором ранее говорили в Минске, может быть компенсировано просто за счет восстановления и превышения обычных объемов прокачки.

Стороны должны выработать решение по поставкам в Белоруссию дополнительных объемов топлива — до 200 тыс. тонн на НПЗ «Нафтан».

При этом российская сторона, по словам Румаса, подтвердила готовность решать вопрос, касающийся компенсации Белоруссии потерь в связи с поставками некачественной нефти.

До 10 июня будет утверждена методика оценки потенциального ущерба. «Сторонам необходимо время, чтобы оценить ущерб, который нанесла некондиционная нефть технологическим установкам на Мозырском НПЗ», — отметил Румас.

О своем намерении требовать компенсацию от России за поставки некондиционного сырья заявила и Польша. Министр энергетики республики Кшиштоф Тхужевский заявил, что Варшава планирует обсудить этот вопрос 3 июня на переговорах в Москве.

Дмитрий Козак признал в беседе с журналистами, что по поводу прояснения размера компенсации с Польшей есть проблемы.

«Там есть спорные вопросы, связанные с технологией хранения этой нефти, у нас есть разногласия по объему этой нефти. Потому что заактировано поступление в трубопровод одного объема некондиционной нефти, а сегодня предъявляется нам в несколько раз больше», — сказал Козак.

Он уточнил, что

пришедшая по трубопроводу некондиционная нефть без ведома России «была разбавлена кондиционной нефтью» уже в Польше.

«Поэтому есть соответствующие дискуссии», — уточнил Козак. Можно предположить, что дискуссии есть и по поводу объемов «откачки» грязной нефти из Польши: по неофициальным данным, на территории этой страны «застрял» 1 млн тонн «грязной» нефти, а откачать назад Россия готова только в четыре раза меньше.

Вопрос компенсации обсуждается и с другими сторонами, пострадавшими от проблем с нефтью в «Дружбе». Ранее уже было отмечено, что выплатой компенсаций будет заниматься «Транснефть»,

О своем ущербе говорила «Укртранснафта», предварительно оценивая свои потери в 1 млн евро. Ранее замминистра энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев сообщил, что «КазТрансОйл» и «Транснефть» уже начали обсуждение убытков. О необходимости компенсации заявляют и российские нефтяные компании, у которых возникли проблемы с покупателями из-за инцидента. Так, некоторые европейские компании отказываются платить за поставки российской нефти, пока этот вопрос не будет прояснен.

О какой именно сумме в совокупности может идти речь, пока трудно сказать. Ранее глава Минэнерго Александр Новак говорил, что это скорее всего менее 100 млн долларов.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин 24 мая уточнил, что оценка потерь будет завершена в течение месяца.

При этом он выразил уверенность, что происшествие с «Дружбой» не повлияет на макроэкономические показатели РФ в конце года, а у «Транснефти» есть все необходимые ресурсы «отвечать за те проблемы, которые были созданы». При этом министр добавил, что говорить о возможном пересмотре дивидендов компании «очень преждевременно».