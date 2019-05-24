Списать, нельзя помиловать: регионы увязли в долгах

Регионы накопили слишком много долгов, и самый радикальный выход в этой ситуации — списать их бюджетные долги, считают эксперты. Это «неизбежный шаг», указывает директор Института экономики РАН Руслан Гринберг. По его словам, регионы просто не в состоянии выплатить эти долги, им «нечем».

Таким образом возможно выполнить запрос на социальную справедливость, поскольку именно эти долги тянут регионы на дно. Пока в федеральных СМИ обсуждают очередные всплывающие миллиарды чиновника или полковника, главная новость для регионов — копеечные повышения зарплат бюджетников и пенсионеров. А они в маленьких городках уже стали местной зарплатной элитой.

По данным Минфина на 1 февраля, совокупная долговая нагрузка на российские регионы составляет 2,1 трлн рублей. При этом долг муниципалитетов — 358,5 млрд рублей. Среди регионов с наибольшим госдолгом первые три позиции занимают не самые бедные Московская область (129 млрд. руб.), индустриально развитый Красноярский край (102 млрд) и отечественная житница — Краснодарский край (124 млрд). На десятки миллиардов рублей наделали долгов Татарстан, Свердловская и Нижегородская области. Нет долгов на отчетную дату только у Сахалинской области и Севастополя, как отдельного субъекта РФ. Даже у Москвы и Санкт-Петербурга (самостоятельные субъекты федерации) имеются долги на несколько миллиардов рублей. Впрочем, это скорее технический долг, учитывая масштабы ВРП этих субъектов. Под таким гнетом в ряде регионов под вопросом исполнение обязательств.

«Это история, когда надо выполнять руководящие указания, для этого нет денег. Это всегда так. Есть такие риски, поэтому ничего страшного не будет, если будет списание, хотя это плохой признак», — говорит Гринберг.

Ряд долгов списать стоило бы, полагает депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева. «С самого начала Минфин ввел неправильную практику. Кредиты выдавались, пусть и льготные, на выполнение социальных обязательств, то есть на строительство, например, школ и детсадов, но это же не коммерческие объекты. Эти деньги не вернешь. Неудивительно, что регионы накопили долги», — говорит Дмитриева.

Не нужно думать, что долги региона или муниципалитета напрямую на уровне жизни людей не отражаются. Взять хотя бы Хакасию, которая в прошлом году из-за чрезмерных долгов перешла на казначейское сопровождение. Врио руководителя республики Михаилу Развозжаеву пришлось ездить в Москву с протянутой рукой — за кредитом —

в том числе чтобы разблокировать счета 99 муниципалитетов (на 900 млн руб.), после чего стало возможным платить зарплаты, рассчитываться за уголь, ГСМ и электроэнергию.

Эксперты называют ситуацию с долгами регионов кризисной. И остаются они с ними один на один. «Российские регионы самостоятельно вынуждены решать внутренние долговые вопросы, но далеко не у каждого есть идеальный сценарий выхода из кризиса», — говорит аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов.

Он также отмечает, что в последние годы государство предлагает проблемным регионам занимать «все больше средств у себя, а не в коммерческих банках», но фактически преследуется «определенная цель выстроить более плотную зависимость от центра».

Когда стали говорить о возможности дефолта в ряде регионов, правительство стало пытаться снимать регионы с долгового крючка, замещая коммерческие кредиты дешевыми бюджетными. Однако потом правила игры изменились, и объем бюджетных кредитов резко сократился. Минфин стал настойчиво говорить, что регионы должны расплатиться со своими долгами.

Для этого им давали небольшие поблажки. Еще в 2017-м Минфин ввел рассрочку на погашение «старых» бюджетных кредитов. Было предложено в 2018–2019 годах вернуть казне всего 5% от суммы основного долга, в 2020 году — 10%, в 2021–2024 годах — равными долями по 20% от суммы основного долга.

С 2018 года министерство запустило программу реструктуризации бюджетных кредитов регионами. Однако эксперты сразу предупредили, что она даст весьма ограниченный эффект. Только некоторые регионы, далеко не самые проблемные, могут выполнить условия Минфина — объем задолженности должен находиться в пределах 35% от собственных доходов региона. То есть субъекты с небольшой задолженностью могут сократить свой долг, а регионы с максимальной долговой нагрузкой продолжили его наращивать.

Есть и вторая причина роста задолженности. О ней эксперты предупреждали еще три года назад. Регионы нередко берут дешевые кредиты у федерального центра, но не на развитие экономики, не на наращивание налогооблагаемой базы, то есть на увеличение доходов, а на погашение ранее взятых коммерческих кредитов, на снижение рыночного долга. Разница между двумя типами кредитов существенная: федеральный центр выдает кредиты на льготных условиях — под 0,1% годовых. Практически даром. Главное — соблюдать платежную дисциплину. Ее начали усиливать в последние годы — до этого, видимо, не доходили руки. Фактически долговой груз висит над регионами дамокловым мечом, а дешевые кредиты не работают на развитие экономики.

Но долговая кабала если и снижается, то низкими темпами, а в регионах приходится затыкать дыры. По заявлениям представителей Министерства финансов, к 2022 году госдолг регионов может увеличится до 2,9 трлн руб. Это связано в первую очередь с возрастающей социальной нагрузкой и с необходимым повышением расходов на реализацию запланированных в послании президента нацпроектов.

По мнению экспертов, оснований прогнозировать, что объем госдолга будет снижаться, практически нет, так как основной причиной роста задолженности является финансирование регионами растущих социальных обязательств. «В ближайшие годы соцобязательства будут только расти, а значит долги — увеличиваться», — заключает Антонов.

«Списать все долги всех регионов в стране? Мысль абсолютно здравая. С долгами жить трудно и морально тяжко, а вот с деньгами легче и приятнее. Идея обнулить задолженность — это явный нарратив и позитив, вот только из каких доходов?» — говорит Роман Блинов, руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра».

Ситуация в регионах такова, что иного выхода может не быть, отмечает Гринберг.

«Минфин может оказаться вынужден (списать долги. – «Газета.Ru»). Конечно, он не хочет на это идти.

Но здесь просто может встать проблема безвыходного положения», — указывает экономист.

Списывать нужно не все подряд, а те долги, которые были выданы на исполнение обязательств по социальному мандату регионов, говорит Дмитриева. На выполнение социальных обязательств надо выдавать не кредиты, а субсидии и дотации, тем более что социальные расходы регионов нередко превышают их доходную часть.

В Минфине на вопросы о признании долгов регионов невозвратными не ответили.

По подсчетам Блинова, количество максимально профицитных бюджетов российских регионов было достигнуто еще в 2006 году. «Тогда в годы абсолютно высоких цен на сырье и при нетто-притоке иностранных инвестиций в страну, 54 российских региона исполнили по итогам года свои региональные бюджеты «в плюсе», — говорит Блинов. Сейчас профицитных регионов почти не осталось.

Эксперт сомневается, что профицитных регионов станет больше. «Говоря о новых майских указах, мы слышим о явном отставании в их исполнении, да и деньги на них не всегда вовремя приходят из того же федерального центра», — говорит Блинов.

Конечно, реализация таких инициатив требует глубокой проработки. Ведь у благого дела по списанию долгов имеется и оборотная сторона, предупреждает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. Это может поощрить бюджетную расслабленность и создать риски в том числе для кредиторов и инвесторов в муниципальные облигации.