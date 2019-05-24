На вершине горы: Сбербанк подвел итоги года

Сбербанк провел годовое собрание акционеров. Глава банка Герман Греф сообщил об итогах работы за 2018 год и рассказал о планах на будущее. Акционеры проголосовали за переизбрание Грефа на пост президента, председателя правления Сбербанка.

Прибыль за 2018 год по МСФО составила 832 млрд рублей — на 11% больше, чем по итогам 2017 года. Объем выплачиваемых дивидендов составил 361 млрд рублей, или 16 рублей на одну акцию. Дивиденды составляют 43,5% от чистой прибыли по МСФО. Греф сообщил, что Сбербанк сможет перейти к выплате дивидендов на уровне 50% от чистой прибыли в следующем году. За три года банк планирует выплатить 1 трлн руб. дивидендов.

Согласно отчетности, розничный кредитный портфель банка вырос на 25% до 6,8 трлн рублей, а корпоративный портфель — на 12,9% до 14,3 трлн рублей. Активы за год увеличились на 15,4% и составили 31,198 трлн рублей. Рентабельность капитала по итогам отчетного года достигла 23,1%. Чистые комиссионные доходы увеличились на 18,1% до 445,3 млрд рублей по сравнению с 2017 годом.

Герман Греф сообщил, что Сбербанк снизит ставки по ипотечным кредитам. Ипотечная ставка по кредиту на готовое жилье снизится на 0,6 п.п. — с 11,4% до 10,8%. Ставка по ипотеке на покупку новостройки сократится на 0,3 п.п. — с 10,9% до 10,6%.

«Это вопрос, который задается, ставятся политические задачи, чтобы снизить ставки, но, к сожалению, экономика не всегда поддается политике.

Но мы видим, что произошел перелом тренда — инфляция дальше будет снижаться», — сказал он.

Смена имиджа

Греф рассказал, что у банка почти 93 млн активных частных клиентов — их число за год выросло на 7 млн человек. По словам Грефа, 65% россиян в активном возрасте являются клиентами банка. При этом зарубежный бизнес приходится оптимизировать. В июне 2018 года Греф отмечал, что международная экспансия является для Сбербанка «невозможной стратегией».

«Все мы знаем, как тяжело удержаться на вершине горы, если ты ее достиг. Сегодня в плане клиентской базы мы находимся на вершине горы», — сказал глава Сбербанка.

Греф отметил, что Сбербанк выбирают более 56% российских пенсионеров. Этот клиентский сегмент продолжает оставаться целевой аудиторией банка, однако есть стремление активнее привлекать молодежь. Некоторые успехи в этом деле уже есть, отметил Греф.

«Мы думали над тем, как нам стать привлекательным банком для молодых людей. Так вот я хочу вам сказать, что сегодня каждый второй новый клиент банка — это молодой человек в возрасте от 14 до 21 года», — заявил Греф, добавив, что 10 лет назад банк пытался «выскочить из имиджа банка для пенсионеров».

Кроме того, Сбербанк планирует решить проблему доступности банковских услуг для жителей сел в течение трех лет. В 2018 году банк реализовал возможность снятия наличных в 118 сельских торговых точек. В 2019 году их число планируется довести до 3 тыс.

В планах на 2020 год — улучшение клиентского опыта, повышение эффективности сотрудников банка и технологическое лидерство.

В рамках технологической трансформации банк активно внедряет искусственный интеллект во все свои процессы, следует из годового отчета.

За счет роботизации процессов и сокращения ручного труда в 2018 году эффективность бэк-офиса была повышена на 25% — рутинные операции в 53 процессах выполняются роботами. «Мы заменили немецких роботов на наших», — указал Греф.

«Будущее бэнкинга, будущее всех услуг и доведение этих услуг до клиента будет связано с проблемой реализации облачных сервисов. «Облако» становится одним из главных наших проектов — это скорость, это дешевизна, это удобство. Все, что не в «облаке», не будет работать», — сказал Греф.

Кроме того, банк создает цифровую экосистему — широкий спектр разнообразных услуг и сервисов на базе Сбербанка. В его активах уже есть платформа для ресторанного рынка «Фудплекс», внутренняя торговая площадка «Беру», мобильный виртуальный оператор связи «СберМобайл» и другие. В апреле Сбербанк принял решение об инвестировании в Rambler Group, средства будут направлены на развитие цифровых сервисов и технологических платформ, а digital-продукты и сервисы Rambler Group будут интегрированы в экосистему Сбербанка.

Создание экосистемы планируется завершить к 2024 году.