«Дружба», маневр, растворители: премьер Белоруссии в Москве. LIVE

«За последнее время мы с вами обсуждали разные вопросы, но в повестке дня находятся и текущие непростые какие-то темы для обсуждения, но есть и стратегические вопросы, в частности, по нашему взаимодействию в рамках Союзного государства. В конце года мы с вами провели заседание Союзного совета министров, обсуждали текущую жизнь, сейчас обсуждаем дополнительные возможности по реализации Союзного договора», — сказал Медведев.