«Дружба», маневр, растворители: премьер Белоруссии в Москве. LIVE

«За последнее время мы с вами обсуждали разные вопросы, но в повестке дня находятся и текущие непростые какие-то темы для обсуждения, но есть и стратегические вопросы, в частности, по нашему взаимодействию в рамках Союзного государства. В конце года мы с вами провели заседание Союзного совета министров, обсуждали текущую жизнь, сейчас обсуждаем дополнительные возможности по реализации Союзного договора», — сказал Медведев.
Открывая встречу с белорусским коллегой, Медведев предложил обсудить помимо текущей повестки вопросы Союзного договора двух стран.
«В ходе встречи будет обсуждаться комплекс вопросов, связанных с интеграционным процессом, состоянием торгово-экономических отношений между нашими странами», — отмечал ранее пресс-секретарь российского премьера Олег Осипов.
Добрый день, дорогие читатели. Сегодня мы следим за переговорами премьер-министров России и Белоруссии — Дмитрия Медведева и Сергея Румаса. Мероприятие плановое и ожидаемое, но в свете последних событий в отношениях двух стран оно приобретает новое значение.