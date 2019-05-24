«Дружба», маневр, растворители: премьер Белоруссии в Москве. LIVE

Медведев и Румас ведут переговоры об энергосотрудничестве

Премьер Белоруссии Сергей Румас приехал на встречу с главой российского кабмина Дмитрием Медведевым. Помимо компенсации от «грязной» нефти в «Дружбе» премьерам предстоит обсудить скандальную историю с растворителями и вопросы интеграции. За новым витком торгов между союзниками «Газета.Ru» следит в онлайн-режиме.
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14:01

«За последнее время мы с вами обсуждали разные вопросы, но в повестке дня находятся и текущие непростые какие-то темы для обсуждения, но есть и стратегические вопросы, в частности, по нашему взаимодействию в рамках Союзного государства. В конце года мы с вами провели заседание Союзного совета министров, обсуждали текущую жизнь, сейчас обсуждаем дополнительные возможности по реализации Союзного договора», — сказал Медведев.

13:49

Открывая встречу с белорусским коллегой, Медведев предложил обсудить помимо текущей повестки вопросы Союзного договора двух стран.

13:49

«В ходе встречи будет обсуждаться комплекс вопросов, связанных с интеграционным процессом, состоянием торгово-экономических отношений между нашими странами», — отмечал ранее пресс-секретарь российского премьера Олег Осипов.

13:40

Добрый день, дорогие читатели. Сегодня мы следим за переговорами премьер-министров России и Белоруссии — Дмитрия Медведева и Сергея Румаса. Мероприятие плановое и ожидаемое, но в свете последних событий в отношениях двух стран оно приобретает новое значение.